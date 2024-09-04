日本3處必看賞楓夜間點燈！3000楓樹超壯觀　再住絕美海景飯店

▲東京六義園楓紅夜間點燈。（圖／樂天旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本賞楓季節即將到來，除了白天欣賞火紅楓葉外，入夜後許多景點會搭配燈光，營造出不同氛圍。日本線上訂房品牌「樂天旅遊」就推薦今年不可錯過的3大楓紅夜間點燈，同時從即日起至9月20日為止推出下殺26折起訂房優惠。

1.東京六義園

六義園位於東京市中心，是江戶時代景觀設計的傑作，也是東京代表賞楓景點。這裡除了白天可以欣賞楓紅，入夜後，藉由點燈活動，可欣賞池面倒映楓紅的美景；每年最佳觀賞時間為11月下旬至12月上旬。

▲東京椿山莊飯店。

若想下榻在六義園附近，可考慮「東京椿山莊飯店」。這間豪華飯店坐落在一座歷史悠久的日式花園內，為旅客提供遠離喧囂城市的寧靜休憩之所。飯店以其標誌性的「東京雲海」表演聞名，雲海中的白霧從地面升起，為花園披上一層神秘的白色斗篷。

▲▼京都永觀堂楓葉日夜都美。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／樂天旅遊提供）

2.京都永觀堂

京都最具代表性的賞楓景點之一，就是永觀堂了！園內栽種超過3000棵楓樹，從入口處就可欣賞大片探出牆頭的楓紅，走進園區，隨著庭園小徑能穿梭在紅葉之間，夜晚點燈後，更增添魔幻氛圍。

▲京都翠嵐豪華精選飯店。

而位於嵐山的奢華飯店「京都翠嵐豪華精選飯店」，擁有賞楓第一排絕景。飯店位於保津川的河畔，距離嵐山渡月橋不到500公尺，館內僅有39間客房，其中17間在客房內有私人露天溫泉，另外還有兩個面向日本庭園，旅客可一邊泡湯、一邊感受秋風徐徐。

▲愛知縣香嵐溪夜間點燈。

3.愛知縣香嵐溪

鄰近名古屋的香嵐溪是位於愛知縣豐田市足助町的溪谷，不僅是愛知高原國定公園裡的一景，也是日本全國有名的紅葉觀賞地。每年11月，多達4000棵楓樹紅葉就進入最佳觀賞時期，當地也會舉辦「香嵐溪紅葉祭」，從日落到晚間9點也會有夜間點燈，將整個山谷變成了一個發光的仙境。

▲西浦溫泉和野羽津渡假村。

來到愛知縣旅遊，也不彷到西浦溫泉走一趟。其中連年獲頒最佳日式旅館獎的「西浦溫泉和野羽津渡假村」，可欣賞三河灣美景的露天浴池以及新鮮海產最受歡迎，還能以優惠的價格享受最高級的黑毛和牛，吃到飽更是大受住客歡迎。

樂天旅遊趁勢推出SUPER SALE活動，除了與合作飯店直接提供預訂折扣，平台更加碼提供「平台獨家85折優惠券」、兩波「限量快閃6折優惠券」、「區域限定7折優惠券」，優惠券可合併使用，折扣最低下殺26折，適用入住時間為即日起至2025年3月31日為止。

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