大阪新地標「GRAND GREEN OSAKA」將開幕　最新飯店、餐廳搶先看

▲期待已久的「GRAND GREEN 大阪（GRAND GREEN OSAKA）」終於將於今年9月開幕。（圖／グラングリーン大阪開発事業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

大阪又要有新景點了！位於JR大阪站的梅北區2期地區開發計劃「GRAND GREEN大阪（GRAND GREEN OSAKA）」，其商業設施「GRAND GREEN大阪 商店&餐廳」將於今年9月6日開幕，《東森新媒體ETtoday》就整理出該區域開幕後就能體驗的餐飲亮點，還有周邊最新飯店資訊，今年下半年計劃到大阪玩，可不能錯過。

▲大阪梅北公園南面公園。

■「GRAND GREEN大阪 商店&餐廳」9月6日將開幕哪些區域？

「GRAND GREEN大阪 商店&餐廳」共分為「公園內設施」、「北館」和「南館」，今年9月6日「公園內設施」和「北館」將率先對外開放。

■「公園內設施」亮點

「公園內設施」以提供「在城市公園中感受季節變化的風景，和同時享受美食」的體驗。包括在梅北公園的South Park的3家店鋪連同North Park的1家店鋪，位置都在公園入口附近，方便客人前往。此外，這裡還設有咖啡廳與餐廳，包括「SIK eatery」和咖啡店「boo boo boo」等提供外賣輕食和飲料，並設有露天座位，讓旅客能在此用餐。

▲Grand Green 大阪北館外觀。

■「北館」亮點

北館共有15家店鋪，其中，港南HOME CENTER的首家城市型店舖「gardens umekita」不僅販售商品，還積極傳達種植植物的樂趣。此外，進駐北館的還有擁有開放式寬敞空間、日本首屈一指的大型店鋪「PATAGONIA(巴塔哥尼亞)大阪梅田」，以及與寵物一同盡享公園生活的商店。

為了讓旅客能享受更多元的購物體驗，在設計時也針對不同設施的連絡通道設完善的值得一提的是，北館與相鄰的百貨「GRAND FRONT OSAKA 」能通過平台連接。

■周邊亮點飯店

隨著GRAND GREEN大阪的開發計畫，帶動更多飯店品牌進駐，讓本就是飯店一級戰區的梅田有更多元的飯店選擇，以下就整理3間今年最新開幕的亮點飯店。

▲大阪The Tower光芒飯店有世界最高設於建築內的無邊際露天風呂。（圖／カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント提供）

1.大阪The Tower光芒飯店

「大阪The Tower光芒飯店」於今年7月17日開幕，最大特色是設有即將獲得金氏世界紀錄認證的「世界最高建築內的無邊際露天風呂」，且距離大阪梅田站僅一站距離，想要轉乘HARUKA前往機場很方便外，前往心齋橋也只要10分鐘車程。

酒店所在建築1至16樓為辦公大樓與觀光設施，從18樓起至31樓共有548間客房，提供多元房型，最多甚至可住到6人，同時從房內就能俯瞰堂島、梅田地區的都會風光，也是該酒店集團品牌旗下規模最大酒店。

▲▼大阪Canopy by Hilton Osaka Umeda將於9月6日開幕。（圖／Canopy by Hilton提供）

2.Canopy by Hilton Osaka Umeda

即將於9月6日開幕的「Canopy by Hilton」是希爾頓酒店集團旗下的Life Style旅宿品牌，日本首間品牌飯店就位於GRAND GREEN大阪，現在已經開放訂房，若刷Visa到Booking.com 刷Visa訂房，最高可享15%刷卡金回饋。

Canopy by Hilton Osaka Umeda全館共有308間客房，設有頂樓酒吧、餐廳，1樓面對公園景觀更設有咖啡廳，以及24小時健身房。客房設計融入豐臣秀吉的旗號「千成葫蘆」、千利休的茶道等代表大阪發展歷史與人文元素，色系分為代表水都大阪的河藍色，以及代表梅北公園的「梅北綠」，在房內白天能俯瞰梅北公園與淀川，晚上則能欣賞城市夜景。

▲甫於7月底正式開幕的大阪車站酒店－傲途格精選酒店。（圖／JR西日本Hotels提供）

3.大阪車站酒店－傲途格精選酒店

另一個不能錯過的新飯店就是萬豪酒店集團旗下的「大阪車站酒店－傲途格精選酒店（Osaka Station Hotel. Autograph Collection）」，該飯店於7月31日正式開幕，地點就在JR大阪車站西口，更與百貨串連，不管是購物、用餐還是搭車都超方便。

大阪車站酒店擁有418間客房，客房坪數從12坪起跳，並設有宴會廳、高樓層餐廳、健身房等設施。由於飯店所在地點過去是大阪車站最早啟用的地段，因此酒店設施融入車站歷史記憶與大阪的風景人文，提供旅客獨一無二的住宿體驗。

大阪總有不少新飯店、新商場都正在規劃當中，讓許多旅客到大阪總有不一樣的行程與玩法，尤其在交通及購物上總能更加便利！到大阪玩只需要交通卡 「Suica」綁到iPhone就能暢行無阻，而且還能透過Apple Pay綁定Visa直接線上儲值，就不需要再尋找售票機加值，也不用帶大筆現金在身上，不管是搭車或購物，憑一支手機綁定Visa就能直接感應支付超方便，趁現在日幣還在甜蜜期趕快規劃一趟大阪旅遊。



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