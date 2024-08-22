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大阪新飯店「FAWN HOTEL」開幕！亮點搶先看　每人每晚800元起

▲▼大阪FAWN HOTEL。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小鹿文娛旅宿集團在大阪打造新飯店「FAWN HOTEL」。（圖／小鹿文娛提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

大阪又有新飯店可以住啦！小鹿文娛旅宿集團持續布局日本市場，近期於大阪市中心打造全新9層樓旅宿「FAWN HOTEL」已正式營業，距離惠美須町地鐵站步行僅需5分鐘，想去通天閣、天王寺動物園走路7分鐘內就能到。即日起業者也推出優惠，雙人入住每人每晚僅800元起。

▲▼大阪FAWN HOTEL。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大阪FAWN HOTEL外觀。

▲▼大阪FAWN HOTEL。（圖／小鹿文娛提供）

▲▼館內提供多元房型。

▲▼大阪FAWN HOTEL。（圖／小鹿文娛提供）

「FAWN HOTEL」是全新的9層樓旅宿，全館包含單人、雙人及雙床等多元房型，共63間客房，房內空間以白、灰色系搭配木質元素，呈現自然風格的清爽質感品味，每房皆有包含免治馬桶的獨立衛浴、電視、冰箱及沐浴用品一應俱全，盼提供旅客親切溫暖的服務。

▲▼大阪FAWN HOTEL。（圖／小鹿文娛提供）

▲▼館內設有交誼空間還有自助洗衣。

▲▼大阪FAWN HOTEL。（圖／小鹿文娛提供）

公共設施方面，於大廳24小時免費提供零食，讓旅客短暫歇息時盡情享用。此外，更設置自助洗衣房以及休憩交流場域，未來也會提供Switch機台讓在此相聚的旅伴自由玩樂，給予年輕族群小巧細緻的社交娛樂體驗及繽紛的共玩空間。

▲▼大阪Canopy by Hilton Osaka Umeda。（圖／Canopy by Hilton提供）

▲大阪Canopy by Hilton Osaka Umeda將於9月6日開幕。（圖／Canopy by Hilton提供）

此外，希爾頓酒店集團旗下的Life Style旅宿品牌「Canopy by Hilton」首次進駐日本，首間品牌飯店就位於GRAND GREEN大阪，將於9月6日開幕，現在已經開放訂房。

Canopy by Hilton Osaka Umeda全館共有308間客房，設有頂樓酒吧、餐廳，1樓面對公園景觀更設有咖啡廳，以及24小時健身房。客房設計融入豐臣秀吉的旗號「千成葫蘆」、千利休的茶道等代表大阪發展歷史與人文元素，色系分為代表水都大阪的河藍色，以及代表梅北公園的「梅北綠」，在房內白天能俯瞰梅北公園與淀川，晚上則能欣賞城市夜景。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 飯店旅館 商務旅館 小鹿文娛 日本旅遊 大阪旅遊 亞洲旅遊

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