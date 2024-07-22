日本環球影城「寶可夢萬聖節派對」9月登場　晚上與僵屍街頭跳舞

▲日本環球影城萬聖節活動白天將有寶可夢派對。（圖／日本環球影城提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城每年最受矚目的季節性活動就是萬聖節了！園方宣布，從9月5日起將推出一系列活動，白天能看DJ皮卡丘主持的萬聖節派對，晚上則有僵屍出沒街頭，大跳殭屍群舞，還有超刺激的「萬聖驚魂夜」都不能錯過，活動將持續至11月4日為止。

▲晚上則可以和殭屍在街頭熱舞。上圖為過去萬聖節活動畫面。（圖／日本環球影城提供）

今年日本環球影城萬聖節活動最受矚目的就是寶可夢萬聖節派對了，DJ皮卡丘和DJ耿鬼等幽靈系寶可夢將一起在喧鬧的音樂中舞動，同時，能與寶可夢近距離互動的「寶可夢充電！萬聖節迎賓秀」中將出現首次於園區登場的幽靈系寶可夢「燭光靈」及「南瓜精」。

▲旅客還有機會看到幽靈系寶可夢。（圖／日本環球影城提供）



入夜後，每年萬聖節最經典的街頭殭屍將現身，還將有殭屍群舞登場，與遊客一起跳舞；以獨特世界觀而具有高人氣的「恐怖熊」與「恐怖熊靈魂」帶來的暗黑派對「恐怖熊放聲尖叫派對」也將亮相，帶來刺激又能感到詭譎氣氛的表演。

▲日本樂高樂園夏天限定水上樂園即將登場。（圖／日本樂高樂園提供）

而親子到名古屋必玩的樂高樂園，從即日起至9月為止更推出夏天限定水上活動，不僅有最新約5層樓高水柱的水砲，還有超好玩水上迷宮，旅客絕對不能錯過。

今年日本樂高樂園夏季限定活動「Brick Festival」能一次體驗到多種親水遊樂設施，並推出3大亮點：

1.戲水設施再升級

今年園方將戲水設施再升級，例如「海盜海岸」的人氣設施「潑水戰Splash Battle」再升級，增加了多個可以射出高達約5層樓高水柱的水砲，對戰刺激加倍；戲水設施「防濺墊Splash Pad」則可以體驗到頭頂上每3分鐘就有裝滿多達約1,200公升水量的水桶傾瀉而下，一天的用水量甚至達約192噸。

▲水上迷宮。（圖／日本樂高樂園提供）

2.水上迷宮

時隔一年在樂高樂園再次登場的「水上迷宮Water Maze」更是不可錯過的重點設施，在廣達2400平方公尺的戲水區中有7個探險區與6個遊樂池，區域內還有多達18座水砲不時向空中噴灑水花，可以說是兒童們的戲水天堂。

▲今年更新增幼兒親水區，穿尿布也能玩。（圖／日本樂高樂園提供）

3.新增幼兒親水區

今年樂高樂園專為2歲至4歲幼兒打造兩大戲水設施將在本次夏季限定活動中開幕。設施「得寶®樂遊Duplo® Play」有幼兒也能盡情玩耍的滑水道，並且設施有屋頂遮陽以及巨大風扇，即使是夏季酷暑也不必擔心。另一新設施「DoReMi彈奏」中則有多個以樂高®製成的樂器模型，悠揚的旋律搭配多彩的燈光照射與小水柱噴灑，適合家長與幼兒同樂。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）