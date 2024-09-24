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入選台灣500碗名單！台中湖南味牛肉麵　甘醇風味宛如法式清湯

飛天璇的口袋

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▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

▲台中西區湖南味牛肉麵，一天只營業3小時。

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

網路上很多關於湖南味牛肉麵的介紹都提到它是台中三大必吃牛肉麵之後，在這屆「台灣500碗」名單中，台中的湖南味也獲得推薦了，還得到了兩碗，湖南味在台中有三間，兩間是第三代在經營，另外一間目前是第二代在經營，不過網路上的評價都很好，很難得有新一代接手沒有被批評走味的。

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湖南味牛肉麵地址

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

▲湖南味在台中有三間，一間在北區精武路，一間在北區興進路，這天來到華美街這間分店。

湖南味牛肉麵環境

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

湖南味牛肉麵一天只營業3個小時，中午11點到2點，賣完就收，12點以前來，當時店裡已經幾乎要坐滿了，12點一過客人又更多了，很多人直接往樓上走，二樓也有用餐區。

湖南味牛肉麵菜單

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

▲店裡只賣四樣東西，牛肉麵、牛肉湯、乾麵和陽春麵。

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

▲據說湖南味是被牛肉麵耽誤的滷味店。

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

▲泡菜放在老甕裡自己挾。

湖南味牛肉麵餐點

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

牛肉麵
湖南味的牛肉麵使用的是細麵，湯頭是清燉的，上面還有牛肉。

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

麵條吃起來軟硬適中，但是湯頭非常的清淡，但是又不會沒味道，反而有點甘醇，有點像在喝法式清湯的感覺，牛肉燉得軟而不爛，雖然不是很大塊，不過還滿入味的。

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

▲點乾麵還有附一碗清湯。

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

▲乾麵真的就只有醬汁和蔥花提味，也沒有加什麼肉燥或是油蔥酥之類。

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

▲附的湯就是湯麵的湯頭，喝起來也是很清爽簡單。

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

▲陽春麵。

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

▲泡菜一盤20元，泡菜口感很清脆，但是酸度很高，沒有完全的發酵，吃起來還帶點生味。

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

▲▼台中西區湖南味牛肉麵,一天只營業3小時。（圖／飛天璇提供）

滷味
櫃子裡的小菜除了海帶我們全夾了，滷味是秤重的，這兩盤加起來要700多，有牛筋、牛肚、牛腱、大腸、腿庫、豆乾、花生等，滷味的味道也比較偏清淡，如果覺得味道太淡的話，可以沾辣椒或辣油吃，會比較提味。

湖南味牛肉麵評論
這一餐付了905元，大概都是滷味占了大多數，真的覺得湖南味的東西要看人吃，因為餐點都走清淡路線，像朋友是吃比較重口味的人就會覺得搔不到癢處，牛肉麵和滷味都不是他的菜。

湖南味華美店

地址：台中市西區華美街303－7號
營業時間： 11：00－14：00
店家電話：04－23017077

飛天璇
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