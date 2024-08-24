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憑證件玩義大只要93元　全台4間樂園「軍人節優惠」一次看

▲義大遊樂世界。（圖／義大遊樂世界提供）

▲義大遊樂世界。（圖／義大遊樂世界提供）

記者黃士原／台北報導

九三軍人節即將到來，義大遊樂世界推出快閃優惠，8月31日至9月3日憑證購票只要93元，而台中麗寶樂園則門票特價450元，以下整理4家樂園優惠內容。

義大遊樂世界

為了向辛苦的國軍致敬， 義大遊樂世界從8月31日至9月3日推出軍人限定優惠，憑相關證件（軍人、國防部、軍校、海巡署、榮民、第二類退除役官兵權益卡、替代役）購票只要93元，同行者也享666元優惠價。

▲9月麗寶樂園祭出軍教月優惠，雙園擇一只要450元。（圖／台中麗寶樂園提供）

台中麗寶樂園

9月3日即是軍人節，緊接著是9月28日教師節，台中麗寶樂園從9月2日起至10月18日止，憑軍人證及教師證可享本人樂園門票450元（原價1300元），最多可帶2位親友，享每人799元優惠價。

一樣出示軍人、教師身分證件，搭乘天空之夢摩天輪也只要150元，同行親友最多2人各享250元特價，可欣賞火炎山、雪山山脈群、遠眺台灣海峽等景緻。

9月壽星也能省一波，麗寶樂園指出，本人於現場購票出示身分證件正本或有照片之健保卡正本享650元（原價1300元），再加碼送上100元抵用券做為生日禮物，同行慶生的親友也可享799元購票優惠（最多2人）。

▲軍人憑證九族文化村門票優惠價780元。（圖／九族文化村提供）

九族文化村

九族文化村也有軍人優惠票價，9月3日前，只要出示軍人身分證或福利證，即可享優惠票價780元，每張憑證皆可購買最多4張優惠票，隨票送免費抽獎券。

▲憑軍人身分證、榮民證、眷補證及福利證等證件購票，玩劍湖山2人只要999元。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山

劍湖山的國軍專屬優惠則是全年度，年底前憑軍人身分證、榮民證、眷補證及福利證等證件購票，2人只要999元，每日每張證件限購2組。

關鍵字： 主題樂園 台中麗寶樂園 義大遊樂世界 九族文化村 劍湖山

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