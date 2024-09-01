陽明山秘密景點！絕美石雕博物館開箱　坐編織躺椅俯瞰大台北市景

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者柯珮萱

陽明山最近正值繡球花季，五月下旬正是賞繡球花的好時機，但除此之外，許多人不知道的陽明山打卡新景點「草山玉溪Garden91」，這裡不只是座博物館、早午餐咖啡廳，現在還是IG上的熱門打卡景點，草山玉溪園區中要如何拍出美美的打卡照，快來看看桃桃的分享！

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陽明山 草山玉溪 Garden91



交通方式：

1.劍潭捷運站 3 號出口搭乘 紅5、303、小15、小16、小17，於「永嶺」站牌下車，距離約77公尺，步行1分鐘即可到達「陽明山 草山玉溪 Garden91」。

2.台北車站北二門搭乘260，於「永嶺」站牌下車，距離約77公尺，步行1分鐘即可到達「陽明山 草山玉溪 Garden91」。

3.東湖站搭乘681，於「永嶺」站牌下車，距離約77公尺，步行1分鐘即可到達「陽明山 草山玉溪 Garden91」。

草山玉溪 Garden91

開放時間：10：30～13：30 、14：00～17：00

公休日：周一、二。

參觀收費：要收門票。

入園參觀費用

全票：150元

身障（憑手冊）：70元

身障陪同一人：70元

80歲以上長者：免票

＊含導覽機使用, 付費票價可抵吧檯消費50元。

草山玉溪 Garden91景點介紹

在草山玉溪中，有幾處是IG上相當熱門的打卡景點，第一個必拍景點就是博物館的後方看台，白色的網狀石雕造景與前方遼闊的景色，彷彿就像是絕佳的畫框一般，人一進到畫框當中馬上就成了一幅美麗的畫，來看看我怎麼拍！

第一個推薦必拍景點－白色的網狀石雕造景

▲透過落地窗的反射與透視，也能拍出不同的感覺。

▲在草山玉溪園區裡拍了一輪之後，天空突然放晴了，回到看台上發現視野變得超美，只好趕緊再補拍一波。

▲有藍天的襯托整個畫面都升級了不少！加上在陽光照耀下，網狀石雕的陰影投射在地上，整個畫面的空間感更顯得立體突出。

第二個推薦必拍景點－博物館後方的編織躺椅

▲有座懸吊著的編織躺椅，坐在上面可以拍出很不錯的效果，千萬別錯過。

▲從看台上看下去能夠一睹全貌。

第三個推薦必拍景點－草山玉溪後方庭園中的水池

▲往下走到庭院中的水池，可以發現水中生態豐富，但我的重點還是放在拍照上。

▲雖然水池並不深，但大家拍照的同時還是要多注意安全。

草山玉溪 Garden91博物館與餐廳

在外面拍完照之後，可以進到室內的博物館參觀，館藏都以石雕藝術文物為主，許多是富含禪意的宗教相關藝術文物，購票入園的時候每人會拿到一顆石頭，憑石頭到餐廳消費可抵50元，當然也可以不消費帶回家做紀念也是不錯的選擇。

▲是真的石頭。

▲餐點的價位大部份都算是中上價位，走的是精緻養生的路線。

▲也有提供部份冰品、飲料，正好天氣炎熱，拍完照吃個冰消消暑也不錯。

▲其中冰淇淋是抹茶口味，我覺得還蠻好吃的。

草山玉溪 Garden91

地址：台北市士林區仰德大道二段91號

電話：02－2834－2637

停車資訊：門口對面巷子裡部分路段可路邊停車。

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

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