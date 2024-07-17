尋找療癒能量！開箱「吉伊卡哇」華山快閃店　超多可愛玩偶等入手

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者柯珮萱

日本超高人氣IP「吉伊卡哇」可愛炫風終於也刮來台灣了！今年夏天在台北華山開設期間限定快閃店，現場有超多吉伊卡哇周邊商品等著粉絲們入手，其中最為搶手的就是玩偶吊飾，可以說是人手好幾隻，在會場中還有吉伊卡哇與小八貓、兔兔的巨型充氣公仔，快來找他們合照留念。

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交通方式

開車騎車：導航華山文創園區（輸入出發起點及選擇交通方式）

公車：搭乘 205、232、232（副）、262（區間）、276、299、600、忠孝新幹線、台北觀光巴士，到「華山文創園區」站牌下車，再步行220公尺，約3分鐘即可抵達「Chiikawa POP UP STORE 台北吉伊卡哇華山快閃店」。

捷運：搭乘捷運板南線「忠孝新生站」1號出口，步行約3分鐘，或「善導寺站」6號出口，步行約5分鐘。

停車資訊

1. 園區提供24小時停車服務。（停車場入口在忠孝東路上）

2. 汽車平日每小時40元、假日每小時60元／平日一天上限280元、假日一天上限540元，機車每小時25元。

展場看點介紹

「吉伊卡哇」是由日本人氣插畫家nagano所繪製的可愛療癒系作品，主角「吉伊卡哇」是一隻白色的小倉鼠，故事主要就是描述吉伊卡哇與朋友小貓、兔兔的日常生活，可愛的吉伊卡哇與動物朋友們的小日子充滿著酸甜苦辣，不只有療癒能量，有時又帶有黑暗現實的隱喻反差，也因此吸引了眾多忠實讀者粉絲的關注。

吉伊卡哇商品非常熱門

如果你最近有到日本旅遊，一定會在逛街時發現吉伊卡哇的周邊商品現正熱賣中，因為吉伊卡哇在日本社群平台上可是有著超過300萬以上粉絲數，而且不只在日本，在台灣、韓國、香港等地，也同樣都是有著極高的人氣話題。

假日需線上抽入場序號票

在今年夏天，吉伊卡哇來到台北華山開設期間限定快閃店，消息一出即刻引爆高度話題，主辦單位為了避免假日現場排隊人潮過多，還規劃了線上先抽「入場整理券」的機制，於當天早上10點開始抽券，大家當天就可以看號碼叫號時再過來排隊就好，不用排很久就可以進去逛，平日是開放自由入場。

小布偶周邊超高人氣

現場吉伊卡哇的周邊商品也是非常的多樣化，而其中買氣最旺的就是入口一進來左手邊這區的小布偶周邊商品，貨架前方永遠都是站著滿滿的人，大家都正在仔細地挑選娃娃，一點也不誇張，每個人都看得非常仔細，精挑細選出心目中的最佳主角。

▲每一隻娃娃其實都有著些微的差異，必須要仔細觀察才能夠發現。

▲也有不少實用的文具、衣服、生活用品，吉伊卡哇的粉絲們這下荷包肯定是得大失血。

吉伊卡哇與小八貓、兔兔的巨型充氣公仔

▲快來找他們合照留念。

Chiikawa POP UP STORE 台北吉伊卡哇華山快閃店

地點：華山1914文化創意產業園區中2館

日期：2024年6月14日－2024年7月28日

時間：每日11：00－20：00

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

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