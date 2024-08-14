檜木屋變身日式料亭　花蓮新餐廳「米崙丼飯屋」開幕送甜圈圈

▲花蓮新餐廳「米崙丼飯屋」。（圖／雲品國際提供）

記者黃士原／台北報導

花蓮市有新餐廳開幕了！雲品國際8月初在一棟70年的日式木屋建築中，新開了一家日式丼飯料理「米崙丼飯屋」，除了提供11款丼飯料理，還有各式握壽司與生魚片。8月18日前用餐即送限量的「似顏繪」活動，9月8日前送小米甜圈圈。

▲花蓮新餐廳「米崙丼飯屋」地點，是一棟70年歷史的檜木日式老建築。（圖／雲品國際提供）

雲品國際新開設的「米崙丼飯屋」，地點位於花蓮市的美崙區，建物為過去日治時代的「南日本漁業統制株式會社」，是一棟70年歷史的檜木日式老建築。二戰後由台灣省農工企業社所有，之後成為台灣水泥董事長招待所，今年雲品國際與台灣水泥簽署租賃合約，規劃推出全新餐飲品牌，日式庭園中老樹林立、綠意盎然，不僅提供在地居民品嚐日式丼飯的新選擇，還增添了一處全新的拍照景點。

▲米崙丼飯屋主要提供丼物、壽司、手卷、生魚片與單品料理。（圖／雲品國際提供）

▲「鰹魚一生丼」以花蓮七星潭捕獲的鰹魚為基底。（圖／雲品國際提供）

米崙丼飯屋主要提供丼物、壽司、手卷、生魚片與單品料理，其中主打的「鰹魚一生丼」以花蓮七星潭捕獲的鰹魚為基底，加上煙燻鰹魚柴魚花，最後搭配吉安鄉的白頭韭菜，其餘還有絕品海鮮丼、鮭魚親子丼、海膽三色丼、月見豚丼、雞肉親子丼、蔥花燒牛丼，合計多達11款丼飯，除了海膽三色丼是時價，其他價格220元起至480元。

其他料理價格，壽司120元至130元，手卷60元至90元，生魚片220元至580元。

▲9月8日前用餐，米崙丼飯屋送小米甜圈圈。（圖／雲品國際提供）

米崙丼飯屋8月18日舉辦「似顏繪」活動，來店用餐消費入座拍照後，將以照片為基礎，繪製專屬的似顏繪畫作，用餐結束後即可領取，讓顧客與親友家人或朋友留下珍貴的回憶，每桌送⼀張，最多畫入4人，數量有限、額滿為止。此外，9月8日前，用餐再送小米甜圈圈，有著酥脆的外皮、麻糬般口感的內餡。

▲由舊宿舍老屋改建而成的「圓山驛」，吃得到屋台點心與關東煮。（圖／取自台北市文化局網站）

另外，台北市又新增一個打卡的新秘境！由鐵路局北淡線（圓山站）宿舍改建而成的「圓山驛」上個月正式開幕，結合日式關東煮、屋台點心、日本酒文化及歷史展陳，提供與眾不同的日式文化體驗。

▲台北市新秘境「圓山驛」夜景。（圖／取自台北市文化局網站）

鐵路局北淡線（圓山站）宿舍2010年登錄為台北市歷史建築，為北淡線鐵路少數留存的建築之一，台北市公共運輸處偕同林雅萍建築師、承熙建築師事務所及鋼成營造團隊完成初步修復，而後由公運處與文化局結合地方共同合作，藉由「老房子文化運動計畫2.0」引進民間團隊創意，歷時2年整頓及籌備，上個月正式以「圓山驛（円山駅）」名稱正式開幕。