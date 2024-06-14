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穿梭「北約克」歷史之間！修道院廢墟走到哈利波特活米村車站原型

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"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者黃是瑀

約克北方有兩個國家公園：西北方的約克郡谷地國家公園（ Yorkshire Dales National Park）跟東北方的北約克沼澤國家公園（North York Moors），北約克沼澤國家公園於1952年成立，相較於偏內陸的約克郡谷地國家公園，北約克沼澤國家公園有部分就是英國東部海岸線，一日遊會造訪英國知名的度假城鎮－惠特比，以及電影哈利波特活米村車站原型－戈斯蘭火車站。

這篇一日遊是記錄我參加約克出發一日遊的所見所聞，全程景色蠻不錯的，美中不足的是剛好遇到暴風，雖然還是有成行但斷斷續續的飄雨，灰濛濛的天空不甚好看。我會根據行程的順序來分享各景點，所以最重要的目的地：惠特比在中間。

一天之中會探訪4－5個景點、蠻緊湊的，稱不上是深度之旅，但還是可以對這區有個大概的了解，然後部分地方在華人世界沒沒無聞、沒有翻譯名稱，它們的中文直接採Google建議的翻譯。

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赫爾姆斯利 & 半島修道院
英國的一日遊行程通常都會由市集小鎮開始，北約克沼澤國家公園一日遊也不例外，只是會先經過已經廢棄的修道院：Byland Abbey。亨利八世創立英國國教後將許多天主教的財產收歸國有，半島修道院在1538年被解散後就廢棄至今，在這邊停留也只是拍拍修道院遺跡而已。

今天晚一點會參觀一個更有名的廢棄修道院－惠特比修道院。在Byland Abbey停留片刻後就會到下一站：赫爾姆斯利，這邊是個市集小鎮，並不是今天的參觀重點，只是讓團員買早餐、上廁所。這一天天公不做美、直到下午都斷斷續續的飄毛毛雨，我沒花太多時間隨意亂晃拍照，不然看Google Maps上的照片，天晴時蠻美的，離開這小鎮後就前進今天的重點－惠特比。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲赫爾姆斯利小鎮。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲小鎮另一側。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲某個小庭院。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲半島修道院。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲由這邊可知以前規模蠻大的。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲只剩這些斷垣殘壁了。

惠特比
位於約克東北方、臨海的惠特比是北約克沼澤國家公園的行程重點跟午餐休息地方，遊覽重點有兩個－惠特比修道院跟庫克船長雕像。到了惠特比後導遊會先繞一圈再開到惠特比修道院放團員下車，然後說明集合地點，不確定在哪可以開Google Maps跟他確認，下車跟上車地點不一樣、千萬別跑錯。

這個小鎮歷史非常悠久，也是英國北邊的渡假勝地，早在7世紀這區域就有修道院，當時還是英國的七大王國時期，後來在維京人肆虐時期修道院被摧毀。在諾曼征服前惠特比才慢慢步出維京人帶來的戰亂陰霾，結果改朝換代、征服者威廉入主英國後，又被他的「梨平北方」（The Harrying of the North）政策重擊、大半區域淪為廢墟。

總之，由「梨平北方」逐漸復甦後，惠特比就發展成這區域的核心城鎮，惠特比修道院在當時也是重要的英國宗教勝地。跟約克周遭的修道院一樣，惠特比修道院也是無法在亨利八世脫離羅馬教會、自立為英國國教中倖免於難，也就是修道院被淪為一片廢墟、至今沒恢復。

而個廢墟又成了吸血鬼德古拉（Dracula）在英國的據點，他由羅馬尼亞逃到英國時就是定居在惠特比修道院。惠特比修道院核心城區遙遙相對，下車後再自行決定是否參觀修道院（自行買票），如果沒參觀過約克周遭的修道院廢墟可以考慮一下，門票不便宜就是了。我是有進去，只是天氣不好、斷斷續續飄雨，沒花太多時間在這邊。除了遺跡還可以參觀博物館，就是介紹修道院的斷垣殘壁，樓下則是遊客中心。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲惠特比修道院。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲這應該是中殿。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲廣角角度。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲博物館的一些展品。

惠特比港口
由修道院步行到另一側的城區看似很遠，步行距離才約15分鐘、很近，修道院附近有階梯可以下到岸邊，通過一條小巷後再過橋就到對岸了，那小巷非常符合我們對歐洲巷弄的想像，而且蠻熱鬧的，可以考慮一下是否在那邊用午餐。過河到對岸後就是另一個重點，爬上一開始導遊會介紹的制高點、即惠特比修道院的正對面，由對岸的濱海區域步行到制高點其實很簡單，沿著市集旁邊的道路慢慢走就可以看到階梯。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲港邊的惠特比燈塔。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲完整的燈塔樣貌。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲很喜歡這個小巷。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲通過這個橋就能到對岸。

庫克船長
爬上階梯之後就可以看到庫克船長雕像與鯨魚拱門，先介紹庫克船長，庫克船長知名事蹟之一就是成為首批登陸澳洲東岸的歐洲人（是登陸，不是發現，最先發現澳洲的歐洲國家是荷蘭），也是他開啟了英國的澳洲殖民史，雪梨隨處可見他的紀念物。

庫克船長並不是土生土長的惠特比人，但他曾經在這邊生活了一段時間、學習航海相關知識，也是由這邊駕著奮進號（HMS Endeavour）的前身到倫敦進行改造，再開始探索南太平洋的壯舉，惠特比除了是英國以前的造船重鎮，也是18－19世紀時期捕鯨船的據點之一，所以有了鯨魚拱門－以藍鯨牙齒智成的拱門，這拱門是20世紀的產物、為的是紀念那段捕鯨史。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

鯨魚拱門
穿過拱門之後就是停車場，是有地方可以下到海灘，不過這一天波濤洶湧、我只在高處隨意拍拍，灰濛濛的一片沒啥好看的。停車場的對岸就是前面介紹的惠特比修道院，是很不錯的取景位置，拍夠之後找個地方用餐就該到集合地點跟導遊會合了，下一站是戈斯蘭火車站。由制高點到岸邊市集的路上還有不錯的拍攝點，鯨魚拱門不遠處有個建築群很像是巴斯的「Circus」，可能也是喬治時期建造的，有興趣可以找一下！

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲廣角取景對岸的惠特比修道院。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲用長鏡頭拍的另一個角度。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲如果是由修道院步行到對岸的平台應該可以認出那階梯。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲居高臨下俯瞰港口。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲這種圓弧的建築結構總是讓我想到巴斯的建築。

戈斯蘭火車站
北約克沼澤國家公園知名旅遊體驗之一就是北約克沼澤鐵道（North Yorkshire Moors Railway），其中的重點車站是戈斯蘭火車站（Goathland Station），這個不顯眼的車站是一日遊的重點之一，因為它正是電影－哈利波特活米村車站（Hogsmeade Village）的原型。

北約克沼澤鐵道的主要路線介於惠特比跟等等會介紹的皮克林，是英國超受歡迎的蒸氣鐵道遺產，不可能的任務：致命清算中的列車打鬥產面就是以這鐵道為背景。在戈斯蘭火車站不會停留太久，結束之後就是最後一站－皮克林，這邊根本就是一個與世隔絕的小鎮，由停車場步行到火車站約15分鐘，可說是前不著村後不著店，沿途只有一家飯店，沒有太多商家。

原本車站已經荒廢，直到北約克沼澤鐵道於1970年代開始營運後才恢復運作，然後小巧古典的建築樣式就成為熱門景點。建議將拍攝的重點放在由月台拍行人天橋，雖然在橋上的取景也不錯，但畢竟少了代表性的天橋就是不太對勁。我蠻喜歡這個景點的，雖然非常冷清、遊客只有小貓兩三隻，但維護的超級良好，環境很整潔，不因是小站就馬虎，可能也是因為它是重點觀光車站！

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲車站天橋。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲由橋上往車站入口拍。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲看不出來是廁所的廁所。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲路上的飯店。

皮克林
介於約克跟惠特比間的皮克林（Pickering，Google Maps位置圖）是今天的最後一站，這小鎮是這區域的重點城鎮，還算熱鬧，就是導遊放人下車休息跟上廁所的地方，還是有一點時間可以吃東西、喝杯啤酒。這邊最有名的景點就是皮克林車站，是北約克沼澤鐵道的起始站，距離約克約40公里、搭公車約1.5小時。

在這車站只能走走拍拍、行程並不含北約克沼澤鐵道的車票，想搭的話還是要自行過來。另一個不錯的參觀點是Church of St Peter and St Paul，裡面有不錯的壁畫，由車站步行到這邊的路上是主要街道，有些賣店跟酒館。結束皮克林的行程後就打道回府了，導遊還是會介紹北約克郡一些歷史文化，最有趣的是窗戶稅，沿途可以看到一些房屋有窗戶的構造但沒窗戶，那就是為了規避這個惡名昭彰的稅金。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲皮克林車站內部。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲聖伯多祿與聖保祿教堂。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲聖喬治屠龍。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲揹著耶穌過河的聖克里斯多福。

▲▼穿梭歷史的北約克沼澤　從廢墟到哈利波特原型地　探索英國奇幻之旅。（圖／Travel with Leo提供）

▲仔細看看白框：有個消失的窗戶。

心得
這一天正值英國北方因為暴風而發布黃色天氣警戒，能成行已經萬幸，約克市區的河水氾濫、封閉河岸公園，連帶讓今天行程的精采度失色不少，這幾個景點都算是經典的英國小鎮，雖然知名度低了點，我覺得還蠻值回票價的、有興趣的話可以參加。約克郊區有兩個國家公園，我還是比較推薦約克郡谷地國家公園，更可以居高臨下俯瞰英國北方綿延不絕的丘陵，也帶有更多與世隔絕的氛圍。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

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