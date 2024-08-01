住承億全台6飯店1599元起　爸爸姓「ㄉㄞˋ」最高再折400元

▲承億文旅推出父親節住房優惠。上圖為承億文旅潭日月。（圖／承億文旅提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

父親節即將到來，承億文旅即日起至8月5日推出父親節優惠，全台6間飯店下殺2.6折起，最低每晚1599元起就能入住全台最美飯店冠軍，若爸爸姓氏為「ㄉㄞˋ」，現場出示身份證再享折扣200至400元。

▲墾丁雅客小半島。

▲台中鳥日子。

承億文旅全台6間飯店共同推出8月5日前訂房，下殺2.6折起優惠，適用入住日為即日起至10月31日為止。淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子三館雙人房最低1599元起；墾丁雅客小半島雙人房最低2999元起、「最美飯店冠軍」的嘉義桃城茶樣子雙人房最低2600元起、「最美景觀房」冠軍潭日月雙人房最低3400元起，升級四人房最低加價600元起。

▲潭日月獲得全美最美景觀房榮譽。

此外，只要入住房客身份為「父親」，且姓氏為「ㄉㄞˋ」（包括戴、代、黛等），出示身分證明即可於現場再享TAi感動優惠價，每間客房再享折扣200至400元，本專案限官網訂房，周六及連續假期不適用。

▲高雄中央英迪格酒店推出「INtopia英托邦寵物友善住房」。（圖／Klook提供，下同）

高雄中央公園英迪格酒店則從即日起推出「INtopia英托邦寵物友善住房」，可以免費攜帶一隻25公斤以下貓狗入住，並免費提供專屬床墊、尿布、小玩具、用餐碗，10月31日前透過旅遊電商平台Klook預訂，可享5折優惠，適用入住日為即日起至10月31日為止。

▲入住需簽署攜帶寵物聲明，視情況可以免費升等。

高雄中央英迪格推出全新寵物房，讓旅客帶毛小孩一起入住高級城市景觀房，每房可免費攜帶一隻25公斤以下的貓狗，現場加價800元可再多帶一隻，每房至多入住兩隻毛孩；房內免費提供專屬床墊、尿布、小玩具、水碗與飼料碗，以確保毛孩入住所需。

▲入住招待寵物特調一杯。

同時，10月31日前預訂除了享有5折優惠外，並招待Pier No.1高空酒吧寵物特調一杯，於平日周日至周五入住，還能視房況升等附有獨立浴缸的「豪華城市景觀房」。

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