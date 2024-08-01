ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

住承億全台6飯店1599元起　爸爸姓「ㄉㄞˋ」最高再折400元

▲▼樂山標準雙人房,潭日月。（圖／承億文旅提供）

▲承億文旅推出父親節住房優惠。上圖為承億文旅潭日月。（圖／承億文旅提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

父親節即將到來，承億文旅即日起至8月5日推出父親節優惠，全台6間飯店下殺2.6折起，最低每晚1599元起就能入住全台最美飯店冠軍，若爸爸姓氏為「ㄉㄞˋ」，現場出示身份證再享折扣200至400元。

▲▼墾丁雅客小半島。（圖／承億文旅提供）

▲墾丁雅客小半島。

▲▼台中鳥日子。（圖／承億文旅提供）

▲台中鳥日子。

承億文旅全台6間飯店共同推出8月5日前訂房，下殺2.6折起優惠，適用入住日為即日起至10月31日為止。淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子三館雙人房最低1599元起；墾丁雅客小半島雙人房最低2999元起、「最美飯店冠軍」的嘉義桃城茶樣子雙人房最低2600元起、「最美景觀房」冠軍潭日月雙人房最低3400元起，升級四人房最低加價600元起。

▲▼潭日月下午茶,仁山標準雙人房,潭日月。（圖／承億文旅提供）

▲潭日月獲得全美最美景觀房榮譽。

此外，只要入住房客身份為「父親」，且姓氏為「ㄉㄞˋ」（包括戴、代、黛等），出示身分證明即可於現場再享TAi感動優惠價，每間客房再享折扣200至400元，本專案限官網訂房，周六及連續假期不適用。

▲▼高雄中央英迪格酒店寵物房。（圖／Klook提供）

▲高雄中央英迪格酒店推出「INtopia英托邦寵物友善住房」。（圖／Klook提供，下同）

高雄中央公園英迪格酒店則從即日起推出「INtopia英托邦寵物友善住房」，可以免費攜帶一隻25公斤以下貓狗入住，並免費提供專屬床墊、尿布、小玩具、用餐碗，10月31日前透過旅遊電商平台Klook預訂，可享5折優惠，適用入住日為即日起至10月31日為止。

▲▼高雄中央英迪格酒店寵物房。（圖／Klook提供）

▲入住需簽署攜帶寵物聲明，視情況可以免費升等。

高雄中央英迪格推出全新寵物房，讓旅客帶毛小孩一起入住高級城市景觀房，每房可免費攜帶一隻25公斤以下的貓狗，現場加價800元可再多帶一隻，每房至多入住兩隻毛孩；房內免費提供專屬床墊、尿布、小玩具、水碗與飼料碗，以確保毛孩入住所需。

▲▼高雄中央英迪格酒店寵物房。（圖／Klook提供）

▲入住招待寵物特調一杯。

同時，10月31日前預訂除了享有5折優惠外，並招待Pier No.1高空酒吧寵物特調一杯，於平日周日至周五入住，還能視房況升等附有獨立浴缸的「豪華城市景觀房」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 承億文旅 南投旅遊 屏東旅遊 嘉義旅遊 飯店旅館 優惠快訊 度假旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

劉德華唱《世界第一等》　遭「女兒」糾正..溫柔笑了

推薦閱讀

大人的思樂冰來了！4口味爸爸節優惠

大人的思樂冰來了！4口味爸爸節優惠

潔哥桃園機場探險　帶娃爽玩電競區和按摩椅

潔哥桃園機場探險　帶娃爽玩電競區和按摩椅

日本東北、北海道「7款必吃冰品」

日本東北、北海道「7款必吃冰品」

10大零食熱銷榜出爐！「綠乖乖」奪冠

10大零食熱銷榜出爐！「綠乖乖」奪冠

高雄有新航線了！網嗨：終於等到

高雄有新航線了！網嗨：終於等到

中山站一日遊、必逛日系咖啡聽

中山站一日遊、必逛日系咖啡聽

3航空優惠　日本來回機票6500元起

3航空優惠　日本來回機票6500元起

卓也小屋開到北海道！美如精靈小屋

卓也小屋開到北海道！美如精靈小屋

住承億全台6飯店1599元起

住承億全台6飯店1599元起

受惠免簽「赴泰旅遊人次創新高」！

受惠免簽「赴泰旅遊人次創新高」！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區

吳詩儀奪牌家中麵店「今天已爆單」！民眾開心合照紅榜

直擊／吳詩儀家中麵店貼紅榜賀奪牌！姊：爸媽開心到抱在一起

獨／全台最難預約牛肉麵進軍台中

桃園台茂「300秒煙火秀」8／3施放

南港「無名牛排」繼續營業

CoCo楊枝甘露今天買1送1！

平價牛排＋自助吧吃到飽只要360元！

國旅10年來最低谷！旅宿業揭3原因

高雄11家「米其林新入選」一次看

熱門行程

最新新聞更多

大人的思樂冰來了！4口味爸爸節優惠

潔哥桃園機場探險　帶娃爽玩電競區和按摩椅

日本東北、北海道「7款必吃冰品」

10大零食熱銷榜出爐！「綠乖乖」奪冠

高雄有新航線了！網嗨：終於等到

中山站一日遊、必逛日系咖啡聽

3航空優惠　日本來回機票6500元起

卓也小屋開到北海道！美如精靈小屋

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366