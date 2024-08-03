6飯店「雙城買一送一」優惠！送早晚餐、免費升等　高鐵78折起

▲高雄晶英國際行館推出雙城買一送一優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

想探索台灣不同城市的魅力嗎？就有6間飯店推出「雙城買一送一」住房優惠，入住送早、晚餐，還有機會免費升等，更贈送美術館門票，還可以享高鐵票78折起優惠，其中不乏近年新開幕的頂級旅宿，喜歡住新飯店的你可別錯過。

▲▼高雄晶英國際行館與台南晶英酒店推出雙城聯賣，還送金馬賓館入場券。（圖／業者提供）

高雄國際晶英行館、台南晶英酒店

高雄晶英國際行館與台南晶英酒店聯手打造夏日藝文雙城遊，推出聯賣專案，即日起至10月15日為止，預訂「藝享雙城」專案，入住高雄國際晶英行館御典侶驛，或御典雙驛客房，就送台南晶英酒店12坪海東客房住宿券（含早）一張（限10月30日前入住），以及金馬賓館當代美術館入場券2張；入住台南晶英酒店時，再送高雄市立美術館《瞬間 – 穿越繪畫與攝影之旅》入場券2張，官網訂房，還享加購高鐵票78折起優惠。

▲旅客憑贈送的住宿券可入住台南晶英酒店12坪海東客房。（圖／業者提供）

此次高雄、台南晶英推出聯賣專案，除了包括早餐、贈送台南晶英住宿券，入住高雄晶英時還享客房內電影免費收看、房內迷你吧享用、入住即可預約館內藝術藏品專人導覽服務等，專案價1萬9999元起。此外，高雄晶英也將贈送旅客金馬賓館當代美術館入場券，旅客可以欣賞5周年特展《感應未來：傑圖利奧・阿維亞尼》，是該藝術家首度在亞洲登場的完整回顧展，展期只到10月27日為止。

▲台北、高雄漢來大飯店推出雙城買一送一優惠。

台北漢來大飯店、高雄漢來大飯店

適逢暑假旅遊旺季，漢來飯店事業群旗下高雄及台北漢來共同推出超值聯合住宿券，即日起至12月30日為止，預訂台北或高雄漢來大飯店住宿，每房最多可額外加購2張聯合住宿券，每張優惠價3000元。同時，台北漢來獨家推出「悠遊北高住房專案」，9月30日前入住台北漢來大飯店，加碼贈送「高雄漢來大飯店市景精緻客房住宿券」1張，每晚7956元起。

▲台北漢來大飯店客房示意圖。

12月30日前，使用1張住宿券可入住高雄漢來市景精緻客房1晚，或選擇使用台北漢來升等豪華套房；使用2張則可入住台北漢來豪華客房1晚，或高雄漢來三麗鷗主題房雙人房、亞灣客房；使用3張則可選擇台北漢來豪華套房1晚，享有使用貴賓軒豪華禮遇，在台北擁有最美天際線的行政酒廊度過悠閒時光，逾期則可視為現金抵扣住宿費用。

▲高雄漢來大飯店。

台北漢來同時推出的超值優惠「悠遊北高住房專案」，入住台北漢來享有超值優惠價格7956元起，並贈送高雄漢來大飯店市景精緻客房住宿券1張。同時，選擇7月至8月31日期間的周一至周五入住，每日限量3間可升等行政豪華客房。

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