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6飯店「雙城買一送一」優惠！送早晚餐、免費升等　高鐵78折起

▲▼高雄晶英國際行館。（圖／業者提供）

▲高雄晶英國際行館推出雙城買一送一優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

想探索台灣不同城市的魅力嗎？就有6間飯店推出「雙城買一送一」住房優惠，入住送早、晚餐，還有機會免費升等，更贈送美術館門票，還可以享高鐵票78折起優惠，其中不乏近年新開幕的頂級旅宿，喜歡住新飯店的你可別錯過。

▲▼高雄晶英國際行館。（圖／業者提供）

▲▼高雄晶英國際行館與台南晶英酒店推出雙城聯賣，還送金馬賓館入場券。（圖／業者提供）

▲▼高雄坐擁壽山山景的金馬賓館。（圖／永添藝術提供）

高雄國際晶英行館、台南晶英酒店
高雄晶英國際行館與台南晶英酒店聯手打造夏日藝文雙城遊，推出聯賣專案，即日起至10月15日為止，預訂「藝享雙城」專案，入住高雄國際晶英行館御典侶驛，或御典雙驛客房，就送台南晶英酒店12坪海東客房住宿券（含早）一張（限10月30日前入住），以及金馬賓館當代美術館入場券2張；入住台南晶英酒店時，再送高雄市立美術館《瞬間 – 穿越繪畫與攝影之旅》入場券2張，官網訂房，還享加購高鐵票78折起優惠。

▲▼台南晶英酒店。（圖／業者提供）

▲旅客憑贈送的住宿券可入住台南晶英酒店12坪海東客房。（圖／業者提供）

此次高雄、台南晶英推出聯賣專案，除了包括早餐、贈送台南晶英住宿券，入住高雄晶英時還享客房內電影免費收看、房內迷你吧享用、入住即可預約館內藝術藏品專人導覽服務等，專案價1萬9999元起。此外，高雄晶英也將贈送旅客金馬賓館當代美術館入場券，旅客可以欣賞5周年特展《感應未來：傑圖利奧・阿維亞尼》，是該藝術家首度在亞洲登場的完整回顧展，展期只到10月27日為止。

▲▼台北漢來大飯店。（圖／業者提供）

▲台北、高雄漢來大飯店推出雙城買一送一優惠。

台北漢來大飯店、高雄漢來大飯店
適逢暑假旅遊旺季，漢來飯店事業群旗下高雄及台北漢來共同推出超值聯合住宿券，即日起至12月30日為止，預訂台北或高雄漢來大飯店住宿，每房最多可額外加購2張聯合住宿券，每張優惠價3000元。同時，台北漢來獨家推出「悠遊北高住房專案」，9月30日前入住台北漢來大飯店，加碼贈送「高雄漢來大飯店市景精緻客房住宿券」1張，每晚7956元起。

▲▼台北漢來大飯店。（圖／業者提供）

▲台北漢來大飯店客房示意圖。

12月30日前，使用1張住宿券可入住高雄漢來市景精緻客房1晚，或選擇使用台北漢來升等豪華套房；使用2張則可入住台北漢來豪華客房1晚，或高雄漢來三麗鷗主題房雙人房、亞灣客房；使用3張則可選擇台北漢來豪華套房1晚，享有使用貴賓軒豪華禮遇，在台北擁有最美天際線的行政酒廊度過悠閒時光，逾期則可視為現金抵扣住宿費用。

▲▼高雄漢來大飯店。（圖／業者提供）

▲高雄漢來大飯店。

台北漢來同時推出的超值優惠「悠遊北高住房專案」，入住台北漢來享有超值優惠價格7956元起，並贈送高雄漢來大飯店市景精緻客房住宿券1張。同時，選擇7月至8月31日期間的周一至周五入住，每日限量3間可升等行政豪華客房。

▲▼日月潭力麉溫德姆酒店。（圖／業者提供）

▲▼日月潭力麗溫德姆酒店與宜蘭力麗威斯汀度假酒店也推出買一送一優惠。

▲▼宜蘭力麗威斯汀度假酒店。（圖／業者提供）

宜蘭力麗威斯汀度假酒店、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店
力麗觀光結合旗下雙城首間國際品牌酒店「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」與「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，跨景區攜手推出「威麗啟程 溫馨FUN假趣」住房專案，入住宜蘭、南投各一晚優惠價1萬6900元起，含雙人早餐及晚餐，販售日為即日起至8月15日為止，適用入住日為即日起至9月30日為止，入住其中一館，則贈送另一飯店住宿券一張使用。

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