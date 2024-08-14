全球迪士尼樂園最新擴建計畫「7亮點曝」　有首座蜘蛛人雲霄飛車

▲全球迪士尼樂園備受大人小孩喜愛。上圖為加州迪士尼樂園（Disneyland Park）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君／綜合報導

全球迪士尼樂園都將有新主題園區和遊樂設施接續亮相！在近期登場的D23 迪士尼全球粉絲大會上，迪士尼體驗部門總裁戴明哲公布一系列迪士尼計畫，包括擴建6座全新迪士尼樂園主題園區、14座全新遊樂設施，和新增4艘迪士尼主題郵輪，讓旅客可以真實走進《阿凡達》、《汽車總動員》、《怪獸電力公司》電影場景中。

▲迪士尼郵輪接下來陸續推出新船，而迪士尼郵輪探險號將於2025年以新加坡為母港，開啟首次亞洲航程。（圖／新加坡旅遊局提供）

亮點1：迪士尼郵輪擴增計畫

迪士尼郵輪預計將於2027年至2031年陸續新增4艘郵輪，屆時遊客將在世界更多地方享有13種不同方式，體驗迪士尼世界級的娛樂饗宴、招牌餐點和無微不至的消費服務。

而亞洲旅客可以先期待的是最新「迪士尼郵輪探險號」2025年將以新加坡為母港，開啟一系列航程，也是迪士尼郵輪首次來到亞洲，現在台灣有可樂旅遊、KKday可洽詢。

▲奧蘭多華特迪士尼世界神奇王國將迎來擴建。（圖／翻攝自Disney Park blog）

亮點2：奧蘭多華特迪士尼世界

奧蘭多華特迪士尼世界內將有許多新設施。首先，「神奇王國」迎來有史以來最大擴建，《汽車總動員》系列將加入邊域世界（Frontierland）園區，預計新增兩項全新體驗，帶領遊客進入水箱溫泉鎮外的荒野天地：一個是刺激的越野拉力賽，和一個適合小小賽車手也能參與的家庭友善型設施，預計於明年初開始建設。

此外，神奇王國也將打造以迪士尼反派角色為主題的全新園區「Villains Land」，該園區會設置兩項遊樂設施、餐飲區和購物中心，讓「從此過著幸福快樂的生活」變成遙不可及的夢境，並提供超獨特體驗。

而在「動物王國」內，則會打造全新熱帶美洲區，園區內將有2個全新設施，包括《印第安瓊斯》為主題的探險體驗，以及以《魔法滿屋》為主題的魔法冒險之旅，同時，園內還會設有美麗的旋轉木馬，讓旅客能與迪士尼可愛的動物們一起玩耍，預計於2027年開放。

▲佛羅里達迪士尼樂園。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

亮點3：迪士尼好萊塢影城有全球首座《怪獸電力公司》主題區

位於佛羅里達州的迪士尼好萊塢影城，預計明年開始興建全球首座以《怪獸電力公司》為主題的遊樂區，園內會設有迪士尼樂園首座懸掛式雲霄飛車，讓遊客體驗毛怪蘇利文與大眼仔麥克疾馳於電力公司傳送門的刺激快感。

亮點4：迪士尼加州冒險樂園全新《阿凡達》主題體驗

在迪士尼加州冒險樂園，全新的《阿凡達》主題體驗即將上線！園方預計新增以《阿凡達：水之道》和系列後續作品為靈感的獨特設施，帶遊客身歷其境地體驗潘朵拉星球上的動作、刺激與奇觀。

此外，樂園內的「復仇者聯盟園區」擴展一倍，並新增「復仇者聯盟無限防禦」和「史塔克飛行實驗室」兩項新措施，讓漫威迷可以實體走進並體驗更多漫威世界觀。

▲香港迪士尼樂園將有全新漫威主題設施。（圖／記者蔡玟君攝）



亮點5：漫威英雄群主題也會在上海、香港迪士尼樂園登場

除了迪士尼加州冒險樂園外，漫威英雄群主題設施也會在上海迪士尼樂園、香港迪士尼樂園陸續登場。上海迪士尼度假區將推出以《蜘蛛人》為主題的刺激雲霄飛車，也是首座漫威主題的大型遊樂設施；香港迪士尼樂園的明日世界主題園區也將新建一大型設施，蜘蛛人會和他的強大勁敵之一在此地展開終極對戰。

亮點6：全球首個華特迪士尼先生形象的發聲機器人



一場名為《華特· 迪士尼——神奇人生》的全新演出，將於明年起在加州迪士尼樂園的主街歌劇院上演，遊客們將看到首個華特迪士尼先生形象的發聲機器人（Audio-Animatronics），該演出會與《林肯先生的偉大時刻》輪番與遊客見面。

▲法國巴黎迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

亮點7：巴黎迪士尼樂園打造獅子王主題園區

巴黎迪士尼樂園現正打造《冰雪奇緣》世界主題園區，預計於2026年開放，緊接著則是「獅子王主題園區」，該園區位於巴黎迪士尼的冒險世界內，也是首座《獅子王》主題遊樂設施，屆時將帶領旅客深入榮耀石下的洞穴中，探索辛巴一路成長到國王的旅程，重現經典的迪士尼動畫電影，同時也會有餐飲、購物、角色互動體驗。