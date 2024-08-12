瑞士6大浪漫路線！冰河列車全景玻璃窗看山谷　飛行傘賞湖光山色

▲瑞士是最受台灣人喜愛的歐洲國家之一。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

瑞士是台灣人最喜歡的歐洲國家之一，搭火車欣賞沿途壯麗山景、搭飛行傘俯瞰湖光山色，或搭百年列車登上歐洲屋脊，走冰宮、看冰河，都是推薦玩法。Klook就整理6大瑞士浪漫路線，不管是度蜜月還是親子旅遊都超推薦。

▲瑞士冰河列車。（圖／Glacier Express）



1. 冰河列車

號稱「世界最慢的快車」的冰河列車，全程歷時8小時，是許多人到瑞士必搭的景觀列車。旅客能透過全景玻璃窗飽覽綿延山谷、潺潺小溪以及百花齊放的明媚風光，還能加購精緻的餐點與飲品，盡享視覺與味覺盛宴。



此外，凡持有前往瑞士必備的「瑞士旅行通行證」，只要到冰河列車的官網訂位並支付訂位費，就能搭乘冰河列車，省下上千元費用。通行證於票券期限內還能無限次搭乘瑞士境內的火車、巴士、遊船，以及免費參觀超過500間博物館；於Klook預訂不僅提供3至15天多元效期選擇，出發前一天若行程調整可彈性取消。

▲▼瑞士少女峰可以俯瞰阿萊奇冰河景觀。（圖／記者蔡玟君攝）

2. 少女峰

擁有「歐洲屋脊」之稱的少女峰，絕對是瑞士必去景點。旅客可乘坐擁有百年歷史的齒軌火車直達山頂，從山頂能遠眺世界自然遺產阿萊奇冰川、走進冰宮欣賞晶瑩剔透的冰雕，還能從歐洲海拔最高的郵局，寄出蓋有少女峰紀念章的明信片。

▲因特拉肯阿勒河。（圖／記者蔡玟君攝）

3. 因特拉肯

位在少女峰山下的「因特拉肯」，位於圖恩湖與布里恩茨湖之間，是人氣韓劇《愛的迫降》取景地。旅客可以漫步在小鎮中，或體驗雙人滑翔傘，看小鎮湖光山色，或前往圖恩湖搭乘遊船。

▲瑞士皮拉圖斯山。（圖／Klook提供）

4. 皮拉圖斯山

瑞士最具傳奇色彩的景點「皮拉圖斯山」，相傳是中世紀一塊龍岩從天而降形成，且山頂洞穴住著沉睡的飛龍。旅客可以搭乘全世界最陡的齒軌火車、纜車、遊船等多種交通工具，深入飛龍巢穴；此外，山頂還有多條步道，能邊散步邊欣賞山景與底下的琉森湖。

▲瑞吉山有「山中皇后之稱」。（圖／Klook提供）

5.瑞吉山

瑞吉山有「山中皇后」之稱，矗立於琉森湖、楚格湖和勞爾茨湖之間，不僅擁有一望無際的壯闊視野，更因為健行步道輕鬆無負擔，成為英國維多利亞女王欽點的度假景點，旅客還能順道前往瑞吉卡爾巴德水療中心，在礦泉浴中享受純粹的放鬆時光。

▲蒙特勒可以體驗乘坐古老蒸汽船遊歷日內瓦湖及西雍城堡。（圖／Klook提供）

6. 蒙特勒

有「日內瓦湖明珠」美稱的蒙特勒，不僅蘊含豐富的自然景觀與人文歷史，也因位在瑞士法語區而充滿慵懶舒適又唯美的氛圍。推薦體驗乘坐古老蒸汽船遊歷日內瓦湖、參訪湖畔的西雍城堡，還能漫步於世界遺產拉沃葡萄園，享受田園時光。