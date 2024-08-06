疫後首次！日本秋冬團費調降10%　泰國、印尼對台灣免簽成亮點

▲品保協會今（6日）公布第四季合理團費。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

品保協會今（6日）公布第四季出國合理團費價格，台灣人最喜歡的日本，今年第四季團費與去年同期相比調降約5%至10％，即使近期日幣匯率回升，團體旅遊來看影響不大；泰國對台持續免簽，印尼也將從10月起將台灣列為免簽國之一，使這兩國成為今年冬季銷售亮點。

▲日本下半年將迎來賞楓旺季。上圖為京都醍醐寺楓紅。（圖／記者蔡玟君攝）

名生旅行社總經理廖培元表示，日本第四季觀光亮點就是賞楓，雖然當地也面臨缺工問題，飯店、巴士、餐廳價格更以往上漲許多，但今年第四季日本團費下修5至10%，與2023年第四季相比未升反降。

廖培元指出主要有2原因，首先航空公司機位供需平衡，票價與去年同期少了10%至15％，加上赴日旅遊競爭力強，旅行社抓利潤比以往低，使得團費反而微幅調降，大約差2000元至4000元左右。

▲釜山已成為台灣人最喜歡去的韓國城市。（圖／記者蔡玟君攝）

韓國團費在今年第三季則微幅調漲5至10％，但長汎旅行社東北亞部產品經理廖庭宇認為，現在韓國觀光公社和品保協會合作推出「雙認證」措施，現在市面行程幾乎慢慢以無購物站，或僅一站購物站為主，最多兩站，藉此提升韓國旅遊團體品質。

▲印尼10月將開放台灣人免簽入境。上圖為峇里島知名景點連普揚寺天堂之門（Lempuyang temple）。（圖／記者蔡玟君攝）

東南亞方面，開新旅行社業務部經理賴澄宇指出，今年銷售亮點是泰國與印尼，泰國持續對台實施免簽政策，並延長停留時間，且表示沒有宣布取消就無限期延長免簽政策；印尼也將於10月開放台灣人享免簽證，對台灣人來說是一大利多，不過10至12月屬於東南亞旅遊旺季，預估整體團費漲幅約2％。

▲越南芽莊有「東方馬爾地夫」之稱，下半年將有2條包機直飛航線。（圖／記者蔡玟君攝）

越南已超越泰國，成為台灣人最愛去的國家，鴻毅旅行社執行董事蔡承庭表示，疫後越南新增許多航班，今年除了最夯的富國島，9月也將新增「台北、台中－芽莊」包機，星宇航空也將新增「台中－富國島」航班，給予旅客更多選擇。

但蔡承庭提醒，現在越南有許多行程包裝，一分錢一分貨，旅客要看清楚購物站和行程，並避免直接找當地沒有執照的旅遊管家，避免發生問題得不償失、求助無門。

▲達美航空重返台灣，開闢西雅圖直飛航線，國籍航空也陸續開航或增班因應。（圖／業者提供）

長程線方面，尊榮國際旅行社產品總監李英明指出，美加亮點包括加拿大賞楓、黃刀鎮與阿拉斯加看極光等，而今年西雅圖成為兵家必爭之地，達美航空直飛航線開航後，華航、星宇也陸續投入，長榮則以增班應對，整體而言，今年美加團費有望變得稍微評價一點，降低旅遊支出，但下半年有聖誕節、跨年等節日，建議旅客要提早安排計畫

▲業者預估今年歐洲團費與去年持平 。上圖為義大利威尼斯。（圖／記者蔡玟君攝）

歐洲線今年雖然有匯率、通膨影響，但團費略有下降，心典旅行社總經理方瑞文分析主因，是航空公司強勢主導，降低票價，加上運能恢復，讓旅行業者能提出相對低價商品供旅客選擇，整體而言團費與去年同期持平。方瑞文也提醒，歐洲屬於計畫旅遊，提早規劃越有機會撿到便宜。

▲埃及今年景區門票調漲百分之百，9月還要再調漲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

百合旅行社總經理張雯雯則分享今年第四季中亞非地區團費，東非因動物大遷徙結束、土耳其進入冬季，團費下調5至10%，不過想去埃及的旅客要注意，埃及政府今年元旦將景區門票調漲了100%，且9月還要再漲價，想去的旅客可要注意。

▲模里西斯違法人鯨共游問題嚴重，業者呼籲旅客當地已有明文禁止。（圖／記者蔡玟君攝）本照片為使用Go Pro伸入海中拍攝，非浮潛拍得，一切拍攝均按照當地法律

以巴衝突越來越激烈，對旅遊業來說也有影響，張雯雯坦言，目前已色列不適合旅遊，旅客要密切注意到當地安全；而模里西斯與東加王國都出現非法人鯨共游問題，張雯雯強調，當地政府已有明文規定禁止與鯨魚共游，旅客預訂行程前應向旅行社詢問。