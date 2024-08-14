巴黎長榮酒店「未掛五星旗」！陸網紅拒住掀抵制　業者：深表遺憾

記者蔡玟君／台北報導

中國一名網紅近日造訪法國巴黎，本來要入住巴黎長榮桂冠酒店，但發現大廳內掛滿奧運各國旗幟，唯獨缺少五星旗，要求櫃台人員補掛又遭拒絕，憤而回應「我不住了」，事後他詢問自稱為飯店內的中國廚師，得知是飯店刻意在奧運前夕取下。影片曝光後掀起中國網友揚言抵制，對此，長榮桂冠酒店回應，未能提供旅客最好體驗深表遺憾，未來將持續精進。

▲中國網紅到巴黎長榮桂冠酒店準備入住，發現酒店內未掛五星旗，拿出自備旗幟要求飯店掛上遭拒絕。（圖／翻攝自抖音）

事件起因為抖音網紅「張教官的有趣人生」近日到巴黎拍片，準備入住長榮桂冠酒店，但一行人發現大廳掛了各國國旗，獨漏中國，因此拿出自備的五星旗，要求櫃台人員立即補掛，結果遭拒絕。櫃台人員表示，「這不是我的工作，我做不到」、「你不能決定飯店的任何裝飾」，網紅要求打電話給管理層，但櫃台人員以假日不便聯絡為由拒絕。

隨後網紅當即表示「我不住了」，寧可支付全額費用也要退房。之後，團隊找到一名自稱在飯店內工作的楊姓中餐行政主廚。楊男透露，飯店7月18日起為巴黎奧運進行裝飾，原本有掛上五星旗，但隔天他上班就發現五星旗不見，一問之下才知道是台灣來的高層下令剪掉，雖曾3次向飯店提出抗議，但高層主管回覆此事與他無關，也不影響雙方的勞務契約，請他專注於自己的本職工作上。

▲巴黎長榮桂冠酒店外觀。（圖／翻攝自Evergreen Laurel Hotel Paris臉書專頁）

對此，長榮桂冠酒店發出聲明回應，「酒店一貫秉持客戶至上的服務精神，致力於提供每位賓客盡善盡美的住宿體驗。近期因響應奧運盛事，飯店於大廳進行相關佈置。就近日旅客對本飯店奧運佈置提出之意見，未能提供旅客最好的體驗，本飯店深表遺憾。長榮桂冠酒店未來將持續精進，期望能提供更優質的服務，讓每一位賓客都能享受更完美的住宿體驗。」