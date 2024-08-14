ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」！陸網紅拒住掀抵制　業者：深表遺憾

記者蔡玟君／台北報導

中國一名網紅近日造訪法國巴黎，本來要入住巴黎長榮桂冠酒店，但發現大廳內掛滿奧運各國旗幟，唯獨缺少五星旗，要求櫃台人員補掛又遭拒絕，憤而回應「我不住了」，事後他詢問自稱為飯店內的中國廚師，得知是飯店刻意在奧運前夕取下。影片曝光後掀起中國網友揚言抵制，對此，長榮桂冠酒店回應，未能提供旅客最好體驗深表遺憾，未來將持續精進。

▲▼巴黎長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」　中國網紅嗆「不住了」掀抵制。（圖／翻攝自抖音）

▲中國網紅到巴黎長榮桂冠酒店準備入住，發現酒店內未掛五星旗，拿出自備旗幟要求飯店掛上遭拒絕。（圖／翻攝自抖音）

事件起因為抖音網紅「張教官的有趣人生」近日到巴黎拍片，準備入住長榮桂冠酒店，但一行人發現大廳掛了各國國旗，獨漏中國，因此拿出自備的五星旗，要求櫃台人員立即補掛，結果遭拒絕。櫃台人員表示，「這不是我的工作，我做不到」、「你不能決定飯店的任何裝飾」，網紅要求打電話給管理層，但櫃台人員以假日不便聯絡為由拒絕。

隨後網紅當即表示「我不住了」，寧可支付全額費用也要退房。之後，團隊找到一名自稱在飯店內工作的楊姓中餐行政主廚。楊男透露，飯店7月18日起為巴黎奧運進行裝飾，原本有掛上五星旗，但隔天他上班就發現五星旗不見，一問之下才知道是台灣來的高層下令剪掉，雖曾3次向飯店提出抗議，但高層主管回覆此事與他無關，也不影響雙方的勞務契約，請他專注於自己的本職工作上。

▲▼巴黎長榮桂冠酒店外觀。（圖／翻攝自Evergreen Laurel Hotel Paris臉書專頁）

▲巴黎長榮桂冠酒店外觀。（圖／翻攝自Evergreen Laurel Hotel Paris臉書專頁

對此，長榮桂冠酒店發出聲明回應，「酒店一貫秉持客戶至上的服務精神，致力於提供每位賓客盡善盡美的住宿體驗。近期因響應奧運盛事，飯店於大廳進行相關佈置。就近日旅客對本飯店奧運佈置提出之意見，未能提供旅客最好的體驗，本飯店深表遺憾。長榮桂冠酒店未來將持續精進，期望能提供更優質的服務，讓每一位賓客都能享受更完美的住宿體驗。」

關鍵字： 巴黎長榮桂冠酒店 巴黎奧運 長榮桂冠酒店 法國旅遊 飯店旅館 歐洲旅遊 影音

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

台南美食宵夜場「8間」夜貓族必訪！

台南美食宵夜場「8間」夜貓族必訪！

桃園「東眼山森林食堂」8／20開幕

桃園「東眼山森林食堂」8／20開幕

實訪宮城縣鄉下小鎮！挖寶地方美食

實訪宮城縣鄉下小鎮！挖寶地方美食

米其林「台中新入選4餐廳」先來品嚐

米其林「台中新入選4餐廳」先來品嚐

消費抽馬爾地夫機+酒！4家餐廳送你出國玩

消費抽馬爾地夫機+酒！4家餐廳送你出國玩

熊本阿蘇1日攻略！草原騎馬賞火山口

熊本阿蘇1日攻略！草原騎馬賞火山口

小巨蛋平價台菜！前五星飯店主廚掌廚

小巨蛋平價台菜！前五星飯店主廚掌廚

桃園渡假酒店「1泊2食1人1650元起」

桃園渡假酒店「1泊2食1人1650元起」

必勝客連2天13吋大比薩下殺半價吃

必勝客連2天13吋大比薩下殺半價吃

望遠市場「角嗨＋炸辣椒」在地人也推

望遠市場「角嗨＋炸辣椒」在地人也推

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

20年「冒煙的喬墾丁店」9月熄燈

超可愛Kakao Friends聯名手搖杯來了

96萬便當店一天只賣3小時

星宇航空西雅圖開航影片吸睛百萬人

聾啞夫婦用心製作！台南飄香30年雞蛋糕

888元起！問鼎10周年再推吃到飽

南港蛻變！義式餐廳進駐　多國料理征服饕客味蕾

日本人最想去避暑地「台灣」排第二

手搖飲指定飲品買1送1限時12天喝

「小小兵樂園」2025年Q1降臨新加坡

熱門行程

最新新聞更多

台南美食宵夜場「8間」夜貓族必訪！

桃園「東眼山森林食堂」8／20開幕

實訪宮城縣鄉下小鎮！挖寶地方美食

米其林「台中新入選4餐廳」先來品嚐

消費抽馬爾地夫機+酒！4家餐廳送你出國玩

熊本阿蘇1日攻略！草原騎馬賞火山口

小巨蛋平價台菜！前五星飯店主廚掌廚

桃園渡假酒店「1泊2食1人1650元起」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366