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六福村全球首台犀牛巴士買1送1　玩水景點門票65折起

▲▼夏日景點玩法。（圖／KKday提供）

▲六福村全球首台犀牛造型巴士買1送1。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假就是要玩水！旅遊電商KKday即日起推出玩水景點優惠，包括主題樂園門票65折起，入住水族館與海洋生物共眠下殺52折，還有六福村全球首台犀牛造型巴士買1送1，可以近距離探索犀牛生態。

▲▼六福村水樂園。（圖／六福村水樂園提供）

▲六福村水樂園下殺65折起。（圖／六福村水樂園提供）

KKday分析，自7月份起國旅商品銷售因暑假旺季表現亮眼，其中以主題水樂園、北中南水族館等票券最熱銷，銷售較6月份成長3成。即日起推出六福村水樂園套票、九族文化村門票優惠65折起；桃園青埔COZZI Blu和逸飯店所推出「Blu Night 宿海奇遇」，入住Xpark與海洋生物共眠，限時52折優惠，每人6929元起。

平台也獨家販售六福村「犀望巴士」，是全球首台犀牛造型巴士，可以近距離探索犀牛生態，套票含門票、體驗、餐飲，售價2399元，更於25日推出APP限定買1送1優惠，於當日中午12點開搶。

▲▼夏日景點玩法。（圖／KKday提供）

▲南澳天然漂漂河。

除了室內避暑景點外，想在北部就近玩可選擇宜蘭，推薦宜蘭那山那谷「南澳天然漂漂河」及「南澳秘境溯溪」，可以一覽南澳獨特山水景色，並享受沁涼溪水，兩人同行折100元，每人售價900元。

▲▼Klook台灣總經理李雅寧(左)與許光漢(右)一同出席Klook十週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲Klook台灣總經理李雅寧（上圖左）與知名演員許光漢（上圖右）出席Klook十週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

Klook也從即日起推出一系列10周年慶祝活動，包括精選品牌代言人許光漢相關的「13個許光漢同款體驗」，如電影《青春18x2通往有你的旅程》中JR PASS與東急澀谷卓越大飯店、光漢夢想行程如紐西蘭冰川徒步體驗等，讓粉絲能直接複製許光漢的旅遊清單。

同時，粉絲只要在8月18日前登入Klook會員並完成通關問答，可免費獲得日韓泰eSIM 1GB，還有機會抽到限量10份的「Klook10周年光漢限定版旅行盒」，內含許光漢獨家親簽明信片、親簽旅行手札等。

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