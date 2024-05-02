住老爺酒店集團飯店每晚2800起　7月起不提供一次性備品

▲南港老爺行旅。（圖／老爺酒店集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

老爺酒店集團宣布，響應政府政策，自今年7月起，客房內不再主動提供一次性備品，鼓勵旅人自行攜帶盥洗用具，一起為地球永續盡力。同時，即日起至6月30日止，老爺酒店集團旗下飯店共同推出「老爺樂遊季」專案，以「綠色旅行」為核心概念，不主動提供一次性備品及瓶裝水，雙人每晚最低2800元起，官網訂房再享加購高鐵票7折起優惠。

▲住南港老爺行旅送循環再製太陽眼鏡。

此次「老爺樂遊季」專案在全台老爺酒店集團旅宿推出，適逢「南港老爺行旅」五周年慶，攜手小智研發共同打造全台唯一以飯店廢棄材料製作的「循環再製太陽眼鏡」，凡購買南港老爺「老爺樂遊季-減塑有型」專案者，即可獲贈ㄧ副，雙人入住含早餐3850元起。

▲台南老爺行旅。（圖／記者蔡玟君攝）



藝文愛好者則推薦台南老爺行旅及老爺會館。台南老爺行旅雙人含早餐3599元起，自備環保杯再加贈2杯美式咖啡，為旅人至台南欣賞「英國國家藝廊珍藏展」住宿首選。位於台北市中山商圈的老爺會館，雙人含早餐最低2899元起，入住即贈台北當代藝術館當期展覽門票。



知本老爺酒店提供嚮往溫泉渡假的旅人三天兩夜假期，雙人入住含兩日早餐及一日船歌餐廳精緻鍋物晚餐1萬5398元起，每房再送環保帆布護照包一份。北投老爺酒店則推出雙人含早餐6160元優惠，續住不打掃及更換毛巾，可獲手工松露巧克力一份。

▲台中大毅老爺行旅12樓星空客房。



而台中大毅老爺行旅，雙人入住含早餐，每晚最低2800元起，再享ZEBRA義式餐廳咖啡買一送一好友分享券。位於百年舊城區的新竹老爺酒店，雙人含早餐每晚3400元起，平日入住再限量升等行政客房。台北老爺酒店雙人入住4906元起，即享Le Café咖啡廳早餐買一送一。



為喚起旅人對永續更多關注，老爺酒店集團與恆隆行共同策劃IMPERFECT[sic]展覽，即日起至6月30日止將於台南老爺行旅、知本老爺酒店及新竹老爺酒店大廳輪流展出，歡迎有興趣的民眾前往參觀。

▲捷絲旅台南虎山館。（圖／記者蔡玟君攝）

而今年度最受矚目的台南奇美博物館國際年度特展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊展》，從5月2日正式開幕。捷絲旅台南虎山館因應特展，即日起至8月27日前推出「奇藝之旅–三天兩夜住房專案」，包含免預約參觀奇美特展的門票，還加贈暢遊十鼓文創園區與提供兩天自助式早餐，加訂高鐵聯票還可享7折起優惠。

▲旅客入住可享免費升等家庭客房。（圖／業者提供）

奇美《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊展》被譽為史上最高規格的西洋畫展，200年來首度來台展出，帶來前所未有的重量級鉅獻，此次展覽匯集了文藝復興巨匠拉斐爾、荷蘭光影大師林布蘭，以及後印象派名家梵谷等50位大師的珍貴原作，讓台灣民眾無需遠赴英國，即可一窺西洋藝術史的400年精華。

捷絲旅台南虎山館此次推出「奇藝之旅–三天兩夜住房專案」，兩人成行升等鼓迎家庭客房，連住兩晚7998元起，可免費玩十鼓外，贈送的奇美特展門票更可享免預約之禮遇，讓旅程安排更加便利有彈性。

▲台南大員皇冠假日酒店。（圖／業者提供）

台南大員皇冠酒店也從即日起至8月31日為止，推出「藝奇玩臺南 住房專案」，入住每晚4990元起，再送2張免預約特展門票。適用時間為5月2日至8月31日，包含翌日元素自助式早餐2客，贈送免預約《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》奇美特展門票2張，以及Uber 乘車抵用200元1次。即日起開放搶訂，每日限量5間。