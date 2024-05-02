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東華大學附近的包棟民宿！5種可愛主題房　投影麻將Switch全包辦

胖貓咪的奇幻旅程

胖貓咪的奇幻旅程 胖貓咪的奇幻旅程

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

花蓮這個擁有翠綠山脈與蔚藍海岸的美麗地方，不僅是旅遊的天堂，更是尋找心靈休憩之地的絕佳選擇。如果你正在規劃一場親朋好友的集體出遊，那麼位於壽豐鄉、靠近志學車站的「聽見蝸牛民宿」是一個非常棒的選擇，真心推薦大家可以來這邊包棟。

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▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲聽見蝸牛民宿共有五種獨特的主題房型，每一間都有其獨特的裝潢和風格，讓每次的住宿體驗都充滿新鮮感。

花蓮聽見蝸牛民宿5間主題房型

首推！聽見蝸牛民宿：北歐風情四人房
北歐風情四人房以其簡約而時尚的設計脫穎而出，樓中樓的設計不僅增加了空間的利用效率，也為住客提供了更多私人空間。無論是家庭還是朋友群，都能在這裡找到共同的樂趣，這間房型不僅有一個小客廳，還有一個可愛的陽台，是我最喜歡的一間。

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲樓下是有一張雙人床，樓上也有一張樓中樓，讓整體空間看起來更加寬敞，不過爬樓梯的時候要小心。

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲每一間房型都有附一個小冰箱，冰箱上面有附杯子跟熱水壺還有茶包。

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲四人房就提供了四碗泡麵，一人一碗都不用搶，還有餅乾跟飲料真是太享受了。

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲特別喜歡他們的浴室都是乾濕分離，並且空間都很大，盥洗用品一應俱全。

聽見蝸牛民宿：超級英雄四人房
這間四人房以超級英雄為主題，房間內的元素都圍繞著漫威英雄的主題，讓人仿佛進入了一個英雄集結的奇幻世界，喜歡漫威英雄主題的朋友住在這裡一定會開心到瘋掉！

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

聽見蝸牛民宿：Since1923雙人房
Since1923雙人房裝飾著懷舊的米奇圖案，經典又可愛。這間房是迪士尼迷不可錯過的住宿選擇，絕對能讓你擁有一夜美好的夢。

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

聽見蝸牛民宿：美式鄉村四人房
走進美式鄉村四人房，仿佛進入了一個美國農場家庭的家，溫馨又舒適。這樣的設計讓人放鬆，彷彿與世隔絕，這間很適合親子入住，整體房型挑高天花板，造型就像小木屋一樣很可愛。溫馨感的氛圍像極了到家一樣的有歸屬感。

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

聽見蝸牛民宿：無印風雙人房
簡潔的無印風格，讓人心情也隨之平靜下來。這間房間是尋求寧靜與簡單生活人士的最佳選擇。

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

花蓮聽見蝸牛民宿包棟，推薦的三大亮點！

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

亮點一、夜晚不無聊：投影機、桌遊、Switch、麻將
一樓大廳空間十分寬敞，可以是一個舒適的客廳，也可以化身成為一群人夜晚共度美好時光的空間。這裡提供投影機跟投影幕，大家可以一起追劇看影片，幾十種桌遊讓大家可以玩到天亮，或是Switch和麻將這裡都有，民宿提供了多種娛樂設施，保證你的夜晚色彩多姿。

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲聽見蝸牛民宿 提供Switch遊戲機。

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲聽見蝸牛民宿 提供幾十種桌遊可以玩。

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲在一樓靠近樓梯的牆面有展示著一些可以購買的的商品，聽見蝸牛的周邊帽子還有跟一些花蓮當地合作的手工皂商品、美味花生。

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

▲▼花蓮民宿推薦！聽見蝸牛民宿包棟，設備齊全夜晚不無聊。（圖部落客胖貓咪提供）

亮點二、5 種主題房型適合親子朋友相聚
每一間房型都有其獨特的設計主題，不僅適合家庭，也適合朋友間的小聚，讓每一次的聚會都留下美好的記憶。從北歐風情的樓中樓四人房，到充滿英雄氣息的超級英雄四人房，再到擁有懷舊米奇裝飾的Since1923雙人房，每一間都能帶給你不同的驚喜和樂趣可以感受到民宿老闆對於每個房型的用心設計，誠心的希望來到這裡的旅客，都能夠帶著美好回憶滿載而歸。

亮點三、地理位置優秀！花蓮景點到哪都方便
從民宿到花蓮的主要景點都非常便利，他就在東華大學附近。無論是要前往兆豐農場、鯉魚潭還是市區的文化地標，都十分便捷。此外，民宿還特別提供了點心吧，有各種飲料、泡麵和餅乾等輕食，隨時解決你的小餓，如果你正在尋找一個適合親朋好友包棟度假的地方，聽見蝸牛民宿絕對是花蓮的首選，讓我們在這裡聚集，享受一段屬於自己的美好時光！

聽見蝸牛 SNAIL B&B

地址：974台灣花莲市寿丰乡丰坪路三段1411巷165弄16號
電話：09－8922－6348
營業時間：星期一～星期日 08：00－20：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

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