東華大學附近的包棟民宿！5種可愛主題房　投影麻將Switch全包辦

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

花蓮這個擁有翠綠山脈與蔚藍海岸的美麗地方，不僅是旅遊的天堂，更是尋找心靈休憩之地的絕佳選擇。如果你正在規劃一場親朋好友的集體出遊，那麼位於壽豐鄉、靠近志學車站的「聽見蝸牛民宿」是一個非常棒的選擇，真心推薦大家可以來這邊包棟。

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▲聽見蝸牛民宿共有五種獨特的主題房型，每一間都有其獨特的裝潢和風格，讓每次的住宿體驗都充滿新鮮感。

花蓮聽見蝸牛民宿5間主題房型

首推！聽見蝸牛民宿：北歐風情四人房

北歐風情四人房以其簡約而時尚的設計脫穎而出，樓中樓的設計不僅增加了空間的利用效率，也為住客提供了更多私人空間。無論是家庭還是朋友群，都能在這裡找到共同的樂趣，這間房型不僅有一個小客廳，還有一個可愛的陽台，是我最喜歡的一間。

▲樓下是有一張雙人床，樓上也有一張樓中樓，讓整體空間看起來更加寬敞，不過爬樓梯的時候要小心。

▲每一間房型都有附一個小冰箱，冰箱上面有附杯子跟熱水壺還有茶包。

▲四人房就提供了四碗泡麵，一人一碗都不用搶，還有餅乾跟飲料真是太享受了。

▲特別喜歡他們的浴室都是乾濕分離，並且空間都很大，盥洗用品一應俱全。

聽見蝸牛民宿：超級英雄四人房

這間四人房以超級英雄為主題，房間內的元素都圍繞著漫威英雄的主題，讓人仿佛進入了一個英雄集結的奇幻世界，喜歡漫威英雄主題的朋友住在這裡一定會開心到瘋掉！

聽見蝸牛民宿：Since1923雙人房

Since1923雙人房裝飾著懷舊的米奇圖案，經典又可愛。這間房是迪士尼迷不可錯過的住宿選擇，絕對能讓你擁有一夜美好的夢。

聽見蝸牛民宿：美式鄉村四人房

走進美式鄉村四人房，仿佛進入了一個美國農場家庭的家，溫馨又舒適。這樣的設計讓人放鬆，彷彿與世隔絕，這間很適合親子入住，整體房型挑高天花板，造型就像小木屋一樣很可愛。溫馨感的氛圍像極了到家一樣的有歸屬感。

聽見蝸牛民宿：無印風雙人房

簡潔的無印風格，讓人心情也隨之平靜下來。這間房間是尋求寧靜與簡單生活人士的最佳選擇。

花蓮聽見蝸牛民宿包棟，推薦的三大亮點！

亮點一、夜晚不無聊：投影機、桌遊、Switch、麻將

一樓大廳空間十分寬敞，可以是一個舒適的客廳，也可以化身成為一群人夜晚共度美好時光的空間。這裡提供投影機跟投影幕，大家可以一起追劇看影片，幾十種桌遊讓大家可以玩到天亮，或是Switch和麻將這裡都有，民宿提供了多種娛樂設施，保證你的夜晚色彩多姿。

▲聽見蝸牛民宿 提供Switch遊戲機。

▲聽見蝸牛民宿 提供幾十種桌遊可以玩。

▲在一樓靠近樓梯的牆面有展示著一些可以購買的的商品，聽見蝸牛的周邊帽子還有跟一些花蓮當地合作的手工皂商品、美味花生。

亮點二、5 種主題房型適合親子朋友相聚

每一間房型都有其獨特的設計主題，不僅適合家庭，也適合朋友間的小聚，讓每一次的聚會都留下美好的記憶。從北歐風情的樓中樓四人房，到充滿英雄氣息的超級英雄四人房，再到擁有懷舊米奇裝飾的Since1923雙人房，每一間都能帶給你不同的驚喜和樂趣。可以感受到民宿老闆對於每個房型的用心設計，誠心的希望來到這裡的旅客，都能夠帶著美好回憶滿載而歸。

亮點三、地理位置優秀！花蓮景點到哪都方便

從民宿到花蓮的主要景點都非常便利，他就在東華大學附近。無論是要前往兆豐農場、鯉魚潭還是市區的文化地標，都十分便捷。此外，民宿還特別提供了點心吧，有各種飲料、泡麵和餅乾等輕食，隨時解決你的小餓，如果你正在尋找一個適合親朋好友包棟度假的地方，聽見蝸牛民宿絕對是花蓮的首選，讓我們在這裡聚集，享受一段屬於自己的美好時光！

聽見蝸牛 SNAIL B&B



地址：974台灣花莲市寿丰乡丰坪路三段1411巷165弄16號

電話：09－8922－6348

營業時間：星期一～星期日 08：00－20：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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