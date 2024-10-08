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無招牌的隱藏小吃！中壢人才知「水電行滷肉飯」　30元肉骨湯必點

瑋瑋 美食萬歲

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嗨!我是瑋瑋!因為喜歡到處吃喝玩樂，發掘不一樣的新事物，在很多地方都可以看到我的足跡!在以前沒有數位相機的年代，就喜歡用底片相機記錄生活，自2013年起撰寫部落格 記錄生活點滴，至今仍不間斷地分享我的生活！

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

撰文攝影／瑋瑋美食萬歲、整理／實習記者柯珮萱

桃園中壢美食「水電行滷肉飯」，位於中壢車站中平商圈內，是一間沒有招牌的隱藏版小吃店，大份量的滷肉飯和麵食都只要銅板價，是不少學生族群的愛店，來這裡要吃飽飽絕對不成問題，文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表供參考。

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▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

▲位於中壢車站中平商圈內，這裡沒有招牌，就是一間老字號的小吃專賣店。

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

▲店內座位數不多，而且沒有冷氣開放，夏天來用餐會比較悶熱。

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

▲透明櫃內擺放著店家使用的麵條，還有一些小菜品項，都可以直接劃單做點餐。

水電行滷肉飯菜單

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

▲這是的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

水電行滷肉飯平價的飽食系小吃

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

▲這間是我老公高中時期的愛店，他說以前下課都會和同學來這邊吃飯，便宜又好吃，是陪他長大的味道。

現切小菜

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

▲這天點了滷蛋、豆干、肝連肉，小菜本身沒什麼味道，需要額外淋醬再加辣椒會比較夠味。

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

▲這一盤點了粉腸還有店家搭配的雙肉小菜，這樣一盤100元，份量還算蠻多的。

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

▲小菜吃起來還蠻新鮮的，粉腸也處理得很乾淨。

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

▲如果沒有特別指定的品項，建議可以點「雙肉小菜」或「綜合小菜」價格會更划算。

滷肉飯
滷肉飯是偏瘦的滷肉，我自己覺得他應該要叫肉燥飯比較適合， 除了滷肉以外，還有酸菜、豆干和滷蛋搭配，這一碗的份量很足，光吃這碗就夠飽的了。

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

餛飩乾意麵
餛飩的外皮很薄，雖然不大顆，但是讓人吃得很過癮，麵條的份量很多，但這個意麵是屬於粗的麵體，我自己比較喜歡那種細的意麵，不過以這銅板價來說，實在也沒什麼好挑剔的，可以吃飽最重要。

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

▲乾意麵和餛飩意麵只差了5元，價差5元就可以多五顆餛飩，當然要加點起來。

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

肉骨湯
裡面的肉量很多，這碗只要30元的肉骨湯，裡面的肉沒有在小氣的，我是覺得如果點肉骨湯、粉腸湯或肝連湯的話，小菜的肉就可以直接少點一份，不然真的會吃太飽。

▲▼水電行滷肉飯位在中壢車站中平商圈，平日限定的無招牌老字號小吃。（圖／部落客瑋瑋提供）

水電行滷肉飯

地址：桃園市中壢區建國路65號
電話：03－4259208
營業時間：平日10：30－18：00（每周末公休）

＊部落客《瑋瑋＊美食萬歲》現有經營：部落格粉絲團Instagram

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