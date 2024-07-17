開箱澎湖海景民宿！穿梭摩洛哥建築宛如置身國外　坐賞浪漫夕陽

被模特兒耽誤的部落客，以前靠美照生活，現在靠拍美照+寫文生活，歡迎來跟著珊莎吃喝玩樂吧!

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者張宜樺

「綠洲旅店」是一間擁有高人氣的澎湖泳池民宿，獨特的摩洛哥風格，猶如都市裡的異域花園，頂樓有無邊際泳池，輕鬆玩水坐賞夕陽美景，民宿的房型也很有特色，將中東風格融入主題，在房間就能欣賞絕美海景，附設寬敞浴缸泡澡超享受，民宿從大廳到泳池都是IG美照打卡點，不出國也能感覺置身國外！

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交通方式＆停車資訊

民宿的check－in時間是下午3點至晚上8點，隔天退房時間為上午11點前，另外也有提供三天兩夜的免費機場（馬公港）接送服務，有需要都可以跟民宿提前預約，一下飛機就可以輕鬆抵達民宿，這點相當加分呢！

綠洲旅店接送服務：於綠洲官網或OTA平台（BOOKING.、AGODA等平台）預訂之旅客免費提供此服務，接送服務採預約制，最晚請於搭乘日前2天提供班機／船班時間。

大廳環境

寬敞挑高的大廳交誼廳空間，一進門就能坐在這休憩吃點心，另外綠洲旅店也有提供澎湖旅遊諮詢服務跟機車租借等等，只要攜帶一卡皮箱入住即可，對於自由行的旅客來說相當便利。一旁有咖啡機可以自行取用，另外還有提供茶包跟點心，一吃到澎湖萬泰食品花生酥就讓我們很驚艷，口感酥脆不膩口，後來也去伴手禮店買了好幾包帶回家。

▲民宿自2023年七月一日起，因配合環保署限制一次用旅宿用品規定，一次性備品都不再主動提供。

中庭花園

高聳挺拔的海棗樹搭配暖色調沙漠黃，民宿的中庭花園也是一處拍照點，提供戶外的休憩座椅，夏季還有荷花池的美景，不少網美照都是誕生於此，來到這裡只怕手機容量不夠啊！澎湖住宿選擇相當多，而綠洲旅店以獨特的中東風情，成為澎湖最特別的澎湖泳池民宿，來到這裡不禁放慢腳步，好好欣賞菊島之美。

房型分享

民宿全館共有12間房型，以雙人房跟家庭四人房為主，也可依照人數做加床，部份房型也有海景的選項，多種選擇滿足一家大小的喜好，很適合揪朋友家人一起來玩！

綻海C館

一進門就有一處客廳休憩區，中間擺放工業風木箱茶几桌，冰箱也有提供冰涼的礦泉水，舒適的沙發座讓我很喜歡窩在這裡。這次珊莎入住的是綻海C館，這間最大的特色就是有海景，打開窗戶就是療癒藍天跟大海，讓人看了心情好好。因為民宿地理位置鄰近海邊，打開窗戶就是藍天大海，躺在床上就能看海，這麼愜意的旅程，推薦大家要親自來體驗看看！

▲這間四人房的坪數也很寬敞，兩大床軟硬適中。

▲民宿的風格簡約中又帶點北非風格，住過的旅客都是讚不絕口。

▲浴室也設計的好美，門框有摩洛哥宮殿門的設計元素，一進來就有明亮採光，多人入住也不擁擠。

▲雙洗手台設計，兩個人使用起來更方便，搭配寬敞明亮的大鏡子。

▲光是房間的泡湯池就很厲害了，接下來還可以去頂樓泳池看海景。

無邊際泳池

綠洲旅店的頂樓泳池絕對是一大亮點，澎湖泳池民宿有無邊際的開闊感，將整片海景盡收眼底，天氣好時還能欣賞絕美夕陽喔。（泳池開放時間：旺季四月到十月）

▲炎炎夏日來到這裡，享受沁涼消暑的玩水樂趣，大人小孩都能盡情暢玩！

▲綠洲旅店的泳池就是欣賞夕陽的最佳位置，夕陽餘暉搭配一望無際的海岸，不用跑到觀音亭就能拍到！

早餐時光

綠洲旅店每天都有提供早餐，並且精心挑選澎湖知名的早餐，像是有鐘記燒餅、益豐豆漿等等，免排隊在民宿就吃得到，大廳也有提供可愛的小提籃，讓我們可以帶回房間享用。

▲大廳這邊就有咖啡機，身為咖啡控的珊莎，一早就想來杯香醇咖啡。

評價

猶如住進摩洛哥的綠洲旅店，從頂樓泳池到大廳環境都是網美照打卡點，而民宿從入住到退房都能感受到滿滿的人情味，連我們退房時忘了帶耳機，當天也會趕快通知我們，這點相當貼心！很適合渴望遠離城市喧囂的朋友，規劃一趟難忘的假期吧！

綠洲旅店

地址：澎湖縣馬公市西衛里575號

電話：06－926－7757／0970－700－769

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