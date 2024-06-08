彰化3處必去阿勃勒景點！1.5公里隧道超好拍　還有秘境金色森林

▲現在正是到彰化欣賞阿勃勒金色花道的時候。（圖／翻攝自彰化旅遊資訊網）

記者蔡玟君／綜合報導

每年的五、六月，就是欣賞阿勃勒最好時候。彰化就有3處夢幻的金色花道，現在正是欣賞的最好時候，超過1公里長的金色隧道，看翠綠樹梢間垂下金色花串，讓人感受初夏色彩。

▲東螺溪左岸五分車鐵路橋至代馬橋段是必去阿勃勒景點。（圖／翻攝自彰化旅遊資訊網）

東螺溪左岸五分車鐵路橋至代馬橋段是彰化最具代表性的阿勃勒花道，該賞花地點位於二林、溪湖交界，從東螺溪左岸從代馬橋至溪湖五分車鐵道1.5公里河濱道路，有近300棵阿勃勒，每年5月至6月進入開花期，樹梢垂掛金黃色花串，隨南風吹來，花瓣飛舞整條車道，猶如下起黃金雨令人驚豔，是彰化賞花祕境之一。

▲▼三鐵跑水自行車道也能欣賞阿勃勒。（圖／翻攝自彰化旅遊資訊網）

另一處則是鄰近彰化高鐵站的「三鐵跑水自行車道」，當黃金花瓣隨風吹起，在整條自行車道下起浪漫黃金雨，猶如鋪上黃金地毯般，可以與好友散步其中。

而被許多人譽為是秘境中的秘境花道，就隱藏在溪州公園森林區，同樣是一整排金色花道，密集的金色花串垂掛在樹間，宛如走進一座金色森林般，許多當地人表示，這處景點人較少，幾乎只有當地人才會去，讓人可以放鬆賞花、拍照。