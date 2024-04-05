中部一日遊提案！集集線旁必拍花旗木自行車道　順遊指南宮求財

▲彰化二水花旗木景點。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者蔡玟君／綜合報導

趁著連假想要出門賞花，那就不能錯過現在開得正美的花旗木！彰化二水就有浪漫的花旗木景點，沿著鐵道一路盛開，讓旅客可以捕捉粉色花海與台鐵集集支線列車風景。

▲▼彰化二水花旗木自行車道還可以捕捉鐵路與花海風景。（圖／參山國家風景區管理處提供）

花旗木又稱為泰國櫻花，其中在彰化二水、鄰近源泉派出所有一處花旗木景點，二水鄉公所多年前為了推廣觀光，沿著集集線路線旁打造自行車道，並種下約30棵花旗木，每到花季，旅客可以享受在粉色花道中騎單車，若是攝影愛好者，則可以提早看準火車班次時間，提早卡位，就能捕捉火車穿過花旗木花海美景。

▲今年最新通車的「台灣好行-跑水求財（田中-竹山）線」，讓旅客能賞花，還能去求財。（圖／參山國家風景區管理處提供）

參山國家風景區管理處表示，今年元旦起「台灣好行-跑水求財（田中-竹山）線」正式通車，自高鐵彰化站起，途經台鐵田中與二水站等交通節點，串聯彰化田中、二水、南投竹山的觀光亮點，其中也行經目前最夯的二水花旗木步道，遊客拍完美美的鐵道櫻花後，還可以順遊竹山紫南宮求財、品嘗甕仔雞、地瓜包、筍仔包等在地美食。