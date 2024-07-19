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大溪老街必吃！超過50年傳承「老阿伯現滷豆干」超人氣滷味

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼「老阿伯現滷豆干」在google店家資訊上，擁有超過8600則評論，評價仍為不錯的4.0分。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

來到桃園大溪老街遊玩，觀光客一定要吃的美食就是滷味豆干，「老阿伯現滷豆干」在Google店家資訊上，擁有超過8600則評論，評價仍為不錯的4.0分，傳承二代現已開業超過50年的「老阿伯現滷豆干」，在地人、觀光客都很愛，說他是大溪老街必吃美食也不為過。

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老阿伯現滷豆干在哪裡
老阿伯現滷豆干位在大溪老街、中正路上，附近大溪景點還有中正公園、大溪橋，皆是走路3分鐘左右的距離，可把行程排在一起。開車前往的話，會建議把車子停在外圍一點的路邊停車格，多走幾步路停車位相對好找很多。我買過好幾次老阿伯現滷豆干，無論平日、假日都需要排隊。好在店家動作蠻快的，即使大排長龍也不會等太久，如果要內用的話就得眼明手快找座位了。

▲▼「老阿伯現滷豆干」在google店家資訊上，擁有超過8600則評論，評價仍為不錯的4.0分。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「老阿伯現滷豆干」在google店家資訊上，擁有超過8600則評論，評價仍為不錯的4.0分。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「老阿伯現滷豆干」在google店家資訊上，擁有超過8600則評論，評價仍為不錯的4.0分。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲生意好成媒體寵兒。

老阿伯現滷豆干介紹
成立於民國55年，至今已有超過50年歷史，最初老闆張進財老阿伯，帶著一家八口推著小攤子到處叫賣滷味豆干。民國60年後，才在中正公園門口旁的榕樹下擺攤，所以以前有人說的榕樹下滷味也是這攤。直至今日張家第二代接班，才又搬家到現在的店面位置，除了更舒適的用餐環境外，還把以前用的攤子形象保留下來，象徵著品牌和口味的傳承。

▲▼「老阿伯現滷豆干」在google店家資訊上，擁有超過8600則評論，評價仍為不錯的4.0分。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

全套滷味－320元
什麼都想吃的我們，想說直接點全套最方便，反正價格也不貴。沒想到全套居然有兩大盤，而且幾乎是各種豆製品，很努力在吃了最後還是打包了一大半，強烈建議4人以上再點全套。雖然知道大溪以豆干聞名，但一般人應該很難一次吃下這麼多豆製品，我覺得在變化性上稍嫌不足。

強調獨門配方的老阿伯現滷豆干，品味重點應該是「滷汁」。後來發現老阿伯現滷豆干最好吃的其實是另外附上的醬汁，建議可以請店家不要淋太多醬油膏，另外沾著醬汁吃就好，這樣美味度會更加分。

▲▼「老阿伯現滷豆干」在google店家資訊上，擁有超過8600則評論，評價仍為不錯的4.0分。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲豆干、素雞、素腸、素肚、百頁豆腐、黃金蛋、海帶。

▲▼「老阿伯現滷豆干」在google店家資訊上，擁有超過8600則評論，評價仍為不錯的4.0分。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「老阿伯現滷豆干」在google店家資訊上，擁有超過8600則評論，評價仍為不錯的4.0分。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「老阿伯現滷豆干」在google店家資訊上，擁有超過8600則評論，評價仍為不錯的4.0分。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲莊記青草茶使用多種青草熬製，無糖帶點微苦回甘，反倒成為這餐最大亮點，蠻好喝的。

結論
可能是因為對老阿伯現滷豆干有太高期待，所以有了落差感。主要還是醬油淋太多，吃不出原本食材、滷汁味道，僅剩缺層次的死鹹，滷味本身我也覺得沒什麼入味，我本身並非重口味的人，還是覺得特色尚缺，但店家人員都蠻親切的，以觀光客朝聖嚐鮮一次還行啦！

菜單價錢
此為2024年N訪更新版，4人以上可直接點全套、四人以下可點招牌，想吃黃金蛋再額外加點就好。單點的菜單寫在攤位下方，各式豆製品人氣都蠻高的，大家就依照喜好點餐即可。

▲▼「老阿伯現滷豆干」在google店家資訊上，擁有超過8600則評論，評價仍為不錯的4.0分。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

老阿伯現滷豆干

地址：桃園市大溪區中正路37號
電話： 03－388－3422
營業時間：周一至五　08：00－19：00、周六日　07：30－19：00

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