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2口味任選！CoCo「楊枝甘露買1送1」只有今天

▲▼CoCo楊枝甘露。（圖／CoCo提供）

▲CoCo楊枝甘露今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

周三小確幸快收！人氣手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日登場了，今（31）日祭出限時1天「2款楊枝甘露任選買1送1」」優惠，提醒須在官方LINE帳號領券，並於線上點單使用，每人最多可領2張優惠券。

CoCo本周好友日祭出「中杯楊枝甘露（胖胖／纖細）第2杯0元」超殺優惠，等於直接買1送1，今（31）日限時1天於官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「胖胖楊枝甘露」是復刻香港經典甜湯楊枝甘露做法，吸得到西谷米、蜜香凍、芒果丁等料搭配香甜椰奶，口感濃郁且咀嚼感十足；而「纖細楊枝甘露」則是以低熱量優酪乳作為基底，搭配芒果、紅柚果肉、西谷米及蜜香凍等料，一杯就有飽足感。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP祭出最新6大優惠券。（圖／業者提供）

喝手搖配速食超滿足！麥當勞全球版APP本周祭出最新6大優惠券，有「單點薯餅買1送1」，使用期限至今日；早餐限定「單點豬肉滿福堡加蛋特價53元」、「單點勁辣雞腿堡特價65元」，使用期限至8月4日；而「買超值全餐送吉事漢堡」，使用期限為8月2日起至8月4日。

加碼領99元激省晚餐券，至8月2日前每日晚上5時至9時有「麥香魚+中薯+38元中飲」、「麥香雞+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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