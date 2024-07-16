三重人推薦前3名好吃臭豆腐有這間！蒜香滿溢口中、每周只賣兩天

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者邵筱鈞
「田中臭豆腐」是三重有名的臭豆腐，菜單就賣臭豆腐和豬血湯，攤車地點在巷弄，每周只開六日兩天，平日很難吃到的美味臭豆腐。
田中臭豆腐 位置
「田中臭豆腐」以前是攤車在附近不固定位置，現在改成店面定點。
田中臭豆腐 菜單價錢
「田中臭豆腐」菜單價錢就只賣兩種就是臭豆腐和豬血湯，臭豆腐大份65元、小份55元，因為每次買了就在附近開吃，所以都沒買過豬血湯。
田中臭豆腐 用餐評價
臭豆腐切小塊再炸，更加酥脆好吃，可以說是酥脆派的最愛臭豆腐口感，外帶臭豆腐沒有因為底下豐富的醬汁而變軟，很臭很好吃，而且蒜泥給很多，咬下去的瞬間除了感受到醬汁與臭豆腐融合的鹹香，還有蒜香滿溢口中，搭配的台式泡菜爽脆好吃，沒多久就把這盒臭豆腐吃光了。
▲像小山一樣的泡菜，給的份量還真不少。
田中臭豆腐
地址：新北市三重區忠孝路三段40巷16弄10號
營業時間：周末11：00－20：00
電話： 0988－815－106
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