三重人推薦前3名好吃臭豆腐有這間！蒜香滿溢口中、每周只賣兩天

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者邵筱鈞

「田中臭豆腐」是三重有名的臭豆腐，菜單就賣臭豆腐和豬血湯，攤車地點在巷弄，每周只開六日兩天，平日很難吃到的美味臭豆腐。

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田中臭豆腐 位置

「田中臭豆腐」以前是攤車在附近不固定位置，現在改成店面定點。

田中臭豆腐 菜單價錢

「田中臭豆腐」菜單價錢就只賣兩種就是臭豆腐和豬血湯，臭豆腐大份65元、小份55元，因為每次買了就在附近開吃，所以都沒買過豬血湯。

田中臭豆腐 用餐評價

臭豆腐切小塊再炸，更加酥脆好吃，可以說是酥脆派的最愛臭豆腐口感，外帶臭豆腐沒有因為底下豐富的醬汁而變軟，很臭很好吃，而且蒜泥給很多，咬下去的瞬間除了感受到醬汁與臭豆腐融合的鹹香，還有蒜香滿溢口中，搭配的台式泡菜爽脆好吃，沒多久就把這盒臭豆腐吃光了。

▲像小山一樣的泡菜，給的份量還真不少。



田中臭豆腐

地址：新北市三重區忠孝路三段40巷16弄10號

營業時間：周末11：00－20：00

電話： 0988－815－106

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