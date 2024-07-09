香港必吃經典「24小時」大排檔！在地人最推椒鹽九肚魚＋肉食系河粉

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者邵筱鈞

來香港旅行在美食中清單，除了收藏已久的咖啡廳外，其餘的完全沒有安排，所以一律交給香港的朋友安排。所以就這樣來到了這間近50年的深水埗美食「德豐粉麵餐廳」，這是一間營業24小時的熱炒茶餐廳，菜色中除了有茶餐廳一定會吃到的餐點以外，還有許多熱炒類可以選擇，料理可以說是相當的多樣化。

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德豐粉麵餐廳 環境介紹

德豐粉麵餐廳是深水埗美食中相當經典的一間餐廳，更是許多香港在地人從小吃到大，每一個香港朋友一提到這一間，每一個人總是會共同的說出「椒鹽九肚魚」這一道菜，聽了那麼久，這一次總算是朝聖了。

▲座位區相當的多，而且在香港的餐廳中，這一間的服務態度算挺不錯的。

德豐粉麵餐廳 餐點介紹

椒鹽九肚魚

朝思暮想的椒鹽九肚魚這一次終於來品嚐到了，有多種不同的香料灑在上頭，所以在口味上可以說相當的重，外酥內嫩的口感真的很讓人驚艷。

▲份量相當的大份。

乾炒肉絲河

有點像是台灣的炒板條，但這裡的料卻相當的多，就如照片所見，肉絲的量比麵條還要來的多，對於喜歡吃肉的朋友絕對可以吃的非常過癮。

啫啫排骨煲

「啫啫排骨煲」是非常道地的潮州菜，口味雖然重，想一直配水，但不得不說真的很好吃。這一鍋煲的肥肉有點多，吃到最後有一點膩口。但整體來說是蠻不錯的。

炒空心菜

可能台灣的炒青菜吃久了，這裡的口感比較吃不習慣。這一道炒空心菜口感上有一點過爛，喜好還是喜歡吃脆口的會覺得不合胃口，但對於年長者而言還蠻適合。

德豐粉麵餐廳

電話：（＋852）－2748－0755

地址：香港深水埗桂林街145A號

交通資訊：港鐵深水埗站D2出口，步行約2分鐘。

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