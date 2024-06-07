東京迪士尼海洋最新「夢幻泉鄉」開了！入園、遊樂設施攻略一次看

▲東京迪士尼海洋最新主題園區「夢幻泉鄉」正式開放，上圖為入口意象夢幻之泉。（圖／©Disney）

記者蔡玟君／綜合報導

迪士尼控看過來！東京迪士尼海洋的第8座主題園區「夢幻泉鄉」，從即日起正式對外開放，包括《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠》3主題、共4個最新遊樂設施，本篇就整理出入園玩樂攻略與注意事項，準備前往的你可要先做好功課。

▲▼東京迪士尼海洋最新夢幻泉鄉園區入口就很好拍。（圖／©Disney）

✶東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」介紹

「夢幻泉鄉」是東京迪士尼海洋開園以來最大園區，以「神奇清泉指引的迪士尼夢幻世界」為構想主軸，擁有《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠》為主題的3個區域，以及最新飯店「東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店」。

▲東京迪士尼海洋有「夢幻泉鄉」園區後，遊客倍增。（圖／記者蔡玟君攝）

✶進入「夢幻泉鄉」前必做2件事

1.購買東京迪士尼海洋門票

2.下載「東京迪士尼度假區官方APP」，入園、玩遊樂設施、點餐都藉由APP操作

▲夢幻泉鄉內的「冰雪奇緣園區」。（圖／©Disney）

▲夢幻泉鄉內的魔髮奇緣園區。（圖／©Disney）

▲夢幻泉鄉內的小飛俠園區。（圖／©Disney）

✶如何進入「夢幻泉鄉」園區？

步驟1：遊客使用門票進入東京迪士尼海洋後，才能使用東京迪士尼度假區官方APP抽取可體驗「夢幻泉鄉」遊樂設施的「預約等候卡（A Standby Pass，簡稱ASP，免費）」或「迪士尼尊享卡（Disney Premier Access，簡稱DPA，需額外付費）」，抽到後依照顯示指定時段前往體驗設施。

上述2種卡都有限量，可能一開放就會立刻被抽完，建議遊客可在當天重刷APP，也可能碰到名額釋出，但記得必須在顯示指定時段內前往，超過指定時段，就會無法搭乘。

步驟2：確認抽到遊樂設施的體驗時段後，APP將會顯示「Valid Time of Entry to Fantasy Springs（夢幻泉鄉入場時段）」，請於指定入場時段前往夢幻泉鄉的入口，並出示園區票券的QRcode掃描才可入園。

必須注意的是，夢幻泉鄉沒有限制停留園內時間，想待上一整天都可以，但一旦離開「夢幻泉鄉」園區，就不能再次入園。

▲遊樂設施「奇妙仙子妙妙小車」。（圖／©Disney）

▲遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」。（圖／©Disney）

✶夢幻泉鄉4遊樂設施

夢幻泉鄉共有4個遊樂設施需抽到時段體驗券才能前往，包括：

冰雪奇緣園區：安娜與艾莎的冰雪之旅

魔髮奇緣園區：樂佩公主天燈盛會

小飛俠園區：小飛俠夢幻島歷險記、奇妙仙子妙妙小車

其中，只有「奇妙仙子妙妙小車」僅發行預約等候卡，其他設施均有預約等候卡（ASP）與迪士尼尊享卡（DPA）2種選擇。

▲▼冰雪奇緣園區餐廳「艾倫戴爾皇家宴會廳」。（圖／©Disney）

▲▼餐廳醜小鴨小館。（圖／©Disney）

✶夢幻泉鄉指定餐飲設施必須使用APP點餐

夢幻泉鄉內的3間餐飲設施「艾倫戴爾皇家宴會廳」、「瞭望臺野餐屋」、和「醜小鴨小館」，遊客若想在餐廳內用餐，必須使用APP點餐，並在指定時段前往領餐。此外，迪士尼行動點餐僅供遊客於「夢幻泉鄉入場時段」內使用。

▲▼東京迪士尼海洋也推出夢幻泉鄉一日護照，但有限定條件。（圖／©Disney）

✶不限指定時段就可無限次玩「夢幻泉鄉」的方法

東京迪士尼度假區針對入住東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店的遊客，以及參加東京迪士尼度假區假期套票適用行程的遊客，推出「一日護照：神奇的夢幻泉鄉」，旅客另外加購後，可以於入園當天無限次出入夢幻泉鄉園區，且玩遊樂設施不須指定時段，即能以較短的等候時間體驗。

一日護照採浮動票價制度，成人票為2萬2900日圓至2萬5900日圓（約新台幣4750元至5375元），12歲至17歲學生票為2萬1600日圓至2萬4000日圓（約新台幣4481元至4980元），4至11歲兒童票價為1萬9700日圓至2萬600日圓（約新台幣4087元至4274元）。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）