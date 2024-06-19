東京必去3間水族館！看企鵝在空中游泳　巨型水槽看花火燈光秀

▲陽光水族館能看到企鵝在空中游泳。（圖／©陽光水族館）

記者蔡玟君／綜合報導

東京向來是國人赴日旅遊首選，而趁著暑假即將到來，本篇就整理東京3個親子必去好玩又好拍的水族館，可以看企鵝在天空游泳，還有夢幻水母隧道。

▲環景水母槽也超好拍。（圖／©陽光水族館）

池袋陽光水族館

位於池袋太陽城購物中心大樓屋頂上的「陽光水族館」，是日本首座都市型高樓水族館，最大亮點就是以「天空中的綠洲」為概念，設計露天的環型水槽，活用的立體空間，讓遊客以不同的視角觀察企鵝在頭頂上的游泳姿態，看起來就像在天空翱翔一般。

陽光水族館有多達70個水槽，共棲息著23,000以上的生物，除了最具話題的「天空綠洲」，誕生於2020年的水母區「水母空間」也深獲遊客青睞。全長約14公尺、水量約40噸，號稱日本最大規模的環景水母水槽，隨水流緩慢飄動的水母身影，讓人沉浸在被水母包圍的空間，療癒感十足。

▲品川水族館海豚秀。（圖／©maxell AQUA PARK SHINAGAWA）

▲品川水族館以結合聲光效果與水族生態展演聞名。（圖／©maxell AQUA PARK SHINAGAWA）

品川的「品川水族館」

品川水族館Maxell Aqua Park有別於傳統水族館，利用各種聲光效果與水族箱展示完美融合，打造高度震撼力的視覺感受。而館內依不同季節設計許多互動設施，例如參觀者敲擊水槽旁的太鼓，水槽周圍就會浮現傳統和風圖案的數位煙火影像，還有可追蹤海洋生物游動方向的投影設備等，處處展現獨有的高科技魅力。



除了互動式展覽外，品川水族館Maxell Aqua Park還必看搭配水舞、水霧等視覺展現的海豚秀表演，在360度的圓形劇場中，可愛的海豚搭配著幻化燈光與音樂，呈現跳躍與頂球等各類技巧的精采演出，加上獨特的水中煙火，讓大人小孩都目不轉睛。

▲位於晴空塔內的墨田水族館擁有日本最大開放式水槽。（圖／©SUMIDA AQUARIUM）

▲大水母池可看到約500隻水母。（圖／©SUMIDA AQUARIUM）



墨田的「墨田水族館」

位於晴空塔下的墨田水族館，是日本最大開放式水槽的水族館，最大特色是採用開放式流水線設計，連接上、下層的三條路線，各自有不同視角，讓遊客在水族館中參觀動線自由，宛如在一座室內海洋公園裡散步。而在水母展區，以培養皿為設計概念，將水母從出生到長大的各階段分為好幾個水缸展示，讓到訪遊客可仔細觀察水母的生態及成長過程；而上方沒有壓克力板的大水母池，遊客在步道上就能直接親近500隻的水母。



在館內另一個亮點就是大水槽內展現世界自然遺產--小笠原諸島的海洋生態，約有50種、近450隻海洋生物悠游其中，2023年又新增「小笠原空間」，入住更多來自小笠原諸島陸地及河川的小動物們，包括瀕臨絕種的綠蠵龜等，讓訪客能一窺世界自然遺產的美麗。

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