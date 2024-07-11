展覽票根先別丟！住誠品行旅現折房價「最高千元」　電影院也能抵

▲誠品行旅祭出「看展覽折抵住宿優惠」專案。（圖／誠品行旅提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

忽晴忽暴雨的天氣，不如躲進美術館內陶冶身心，位於松山文創園區內的誠品行旅，推出「看展覽折抵住宿優惠住房專案」，即日起至9月15日止，只要憑雙北各大藝文場域的展覽票根，即可至誠品行旅折抵住宿優惠，票根兌換張數不限，折抵上限為一千元。

▲即日起至9月15日止，憑雙北各大藝文場域的展覽票根，即可至誠品行旅折抵住宿優惠，折抵上限為一千元。

誠品行旅盤點暑假期間7大雙北地區藝文展覽。其中，包括國立故宮博物院的古典藝術展、中正紀念堂的歷史文化展、松山文創園區的創意設計展、國立台灣科學教育館的科技創新展、華山1914文創園區的當代藝術展，以及台北市立美術館的現代藝術展，或是到誠品電影院和誠品表演廳看表演，均可以實體票或電子票根折抵房費。

經官網查詢，入住13坪雅緻客房一大床，每房含2客早餐，平日含稅價5,800元，該專案活動平假日皆適用，不過不得與其他優惠專案併用，但可累積誠品會員點數。

▲《達文西體驗展－超越500年的輝煌》打造5公尺沉浸式巨幕空間，即日起至9月19日在松山文創園區展出。（圖／KKLIVE提供）

▲故宮推出以清代宮廷花卉畫為主題的「皇帝的移動花園」特展。（圖／故宮提供）



雙北藝文展覽

松山文創園區：《達文西體驗展—超越500年的輝煌》

故宮北部院區：《古畫動漫─清院畫十二月令圖》

中正紀念堂：《怪獸與大自然的奇幻世界特展》

國立臺灣科學教育館：《波隆那世界插畫大獎展》、《teamLab共創！未來園》、《侏羅紀X恐龍光影展》

華山1914文創園區：《會動的清明上河圖》、《貓貓蟲咖波十週年特展 – 貓蟲世界》

臺北市立美術館：《William Kentridge 威廉．肯特里奇》

臺北流行音樂中心：《唱 我們的歌 流行音樂故事展》

另外，倒數前進巴黎奧運的日子將展開，凱撒飯店連鎖以「金銀銅」概念推出住房優惠，即日起至8月31日，旗下台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達、阿樹國際旅店、內湖凱旋、台北趣淘漫旅、台南趣淘漫旅及台東趣淘漫旅各自推出不同方案，包括住房期間每房免費贈送「金」牌啤酒、升等「菁」英客房、贈「迎」賓禮點心籃、10歲以下兒「童」入住享免費早餐，以及「銅」板價99元，即可加購星巴克咖啡服務早餐組等。