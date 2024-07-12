快訊／「110萬刷手」現身台北旅展！豪買428張聯合住宿券

▲2024台北夏季旅展今早10點於世貿一館開跑。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2024台北夏季旅展今（12日）早10點於世貿一館開跑，11點就有百萬刷手現身攤位，先購買飯店200張聯合住宿券，下午2點多又再來加買80張，總計金額破百萬元。

▲全台有18家分店的福容大飯店，出現買了428張住宿券的百萬刷手。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福容大飯店通報出現百萬刷手。（示意圖，非照片中人物／福容大飯店提供）

許多民眾赴旅展就是為了撿便宜，全台有18家分店的福容大飯店，以聯合住宿券買10送1（一套29,000元）、15送2（一套43,500元）最具買氣。業者透露，11點就有民眾一口氣買了20套15送2，共計870,000元，該民眾稍早又再來攤位前，再刷8套10送1，計232,000元，總計消費金額1,102,000元，算下來一共買了428張（含贈送券）。

▲本次旅展飯店業者較少參加，有晶華酒店、老爺酒店集團等，而雲朗觀光是首次參加。（圖／記者彭懷玉攝）

本次旅展飯店業者較少參加，這次有晶華酒店、老爺酒店集團、天成飯店集團、台北美福大飯店、圓山大飯店、台北福華飯店等參展，而雲朗觀光是首次參加，據觀察，人潮不如5月底的夏季旅展、11月冬季旅展，也或許是第一天上班日，買氣尚未回溫。

▲▼圓山大飯店也有參展；旅行社前的逛展人潮較多。（圖／記者彭懷玉攝）

實際上，老爺酒店集團、天成飯店集團、台北美福大飯店、圓山大飯店、雲朗觀光集團早在日前就陸續推出線上旅展，就有業者透露，旅展主要是長輩會來，「長輩習慣拿到紙本那種踏實的感覺。」實體旅展基本上和線上旅展優惠差不多，主要差在實體旅展多了現場滿額優惠等。