4飯店「雙城買1送1優惠」！送早、晚餐　還享免費升等行政房

▲台北、高雄漢來大飯店推出雙城買一送一優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

適逢暑假旅遊旺季，漢來飯店事業群旗下高雄及台北漢來共同推出超值聯合住宿券，即日起至12月30日為止，預訂台北或高雄漢來大飯店住宿，每房最多可額外加購2張聯合住宿券，每張優惠價3000元。同時，台北漢來獨家推出「悠遊北高住房專案」，9月30日前入住台北漢來大飯店，加碼贈送「高雄漢來大飯店市景精緻客房住宿券」1張，每晚7956元起。

▲台北漢來大飯店客房示意圖。

12月30日前，使用1張住宿券可入住高雄漢來市景精緻客房1晚，或選擇使用台北漢來升等豪華套房；使用2張則可入住台北漢來豪華客房1晚，或高雄漢來三麗鷗主題房雙人房、亞灣客房；使用3張則可選擇台北漢來豪華套房1晚，享有使用貴賓軒豪華禮遇，在台北擁有最美天際線的行政酒廊度過悠閒時光，逾期則可視為現金抵扣住宿費用。

▲高雄漢來大飯店。

台北漢來同時推出的超值優惠「悠遊北高住房專案」，入住台北漢來享有超值優惠價格7956元起，並贈送高雄漢來大飯店市景精緻客房住宿券1張。同時，選擇7月至8月31日期間的周一至周五入住，每日限量3間可升等行政豪華客房。

▲▼日月潭力麗溫德姆酒店與宜蘭力麗威斯汀度假酒店也推出買一送一優惠。

力麗觀光結合旗下雙城首間國際品牌酒店「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」與「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，跨景區攜手推出「威麗啟程 溫馨FUN假趣」住房專案，入住宜蘭、南投各一晚優惠價1萬6900元起，含雙人早餐及晚餐，販售日為即日起至8月15日為止，適用入住日為即日起至9月30日為止，入住其中一館，則贈送另一飯店住宿券一張使用。