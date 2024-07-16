SJ見面會、Waterbomb音樂節開搶！能和偶像合照　韓國機票5999起

▲KKday推出Super Junior粉絲見面會之旅。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

看好粉絲經濟效益，KKday即日起推出「Super Junior粉絲見面會之旅」，含交通、門票、導遊、住宿等每人3萬1285元起，同時開賣即日起至10月韓國來回機票，首爾最低6388元起、清洲最低5999元起。

▲Waterbomb音樂節是韓國夏日最大盛事之一。

K-POP熱潮持續燃燒，如果在台灣看不過癮，不如直接飛到韓國看！KKday即日起獨家開賣韓國Waterbomb音樂節，包括7/20大邱場次、7/27釜山場次、8/10大田場次，及8/24水原場次，推出門票含來回接駁或住宿方案，售價4915元起。

▲Waterbomb音樂節還有5場次別錯過。

而Black Jack們則不能錯過8月24日至25日在新加坡聖淘沙Siloso海灘場次，因為CL、Sandara Park都將現身演出，KKday也推出一日通行證及接送方案，售價4835元起。

而E.L.F.們不能錯過的則有「Super Junior粉絲見面會之旅」，包含樂天免稅店購物金、粉絲見面會門票、導遊、來回交通、住宿的兩天一夜行程，售價3萬1285元起，除了欣賞演唱外還有機會與偶像互動及合照。

Klook也開賣一系列在台演唱會活動，包括7月20、21日的ONE TONE CONCERT，少女時代孝淵、Sandara Park、B1A4、Apink、LEO都將現身演出，粉絲們可不能錯過。