被豆漿耽誤的蛋撻店復活！曾家豆漿下周一開始營業「新增叫號機」　

▲曾家豆漿的蛋塔。（圖／DARREN蘋果樹提供）

記者黃士原／台北報導

有「被豆漿耽誤的蛋撻店」之稱的曾家豆漿，近期爆紅而忙到不堪負荷，店家3月中旬決定無限期暫停營業。不過昨天有民眾經過時發現鐵門竟拉開，詢問老闆得知下周一恢復營業，同時還新增叫號機，民眾購買前可先領號碼牌。

有位網友昨天在臉書社團《中山區大小事》貼上曾家豆漿鐵門大開的照片，似乎要開始營業，同時興奮的PO文「來了，來了，來了，要開始了，有號碼牌了」。其他網友也補充留言說，「老闆說星期一營業今天先準備」、「剛順路經過問了在揉麵糰的人，他說禮拜一才開～有看到叫號的機器」。

該則貼文也引起網友熱烈討論，比起葡式蛋塔，他們更喜歡燒餅、蛋餅與飯糰，有人說「這家豆漿是我喝過最棒的一間」、「真心喜歡蛋餅」、「最喜歡燒餅」、「個人覺得燒餅蛋厲害」、「我的肉包、菜包、饅頭夾蔥蛋」。也有網友建議「請把買蛋塔的區隔一下」、「可以不要再賣蛋塔了嗎？搞得原本附近居民要買餐點都沒辦法正常買」。

曾家豆漿菜單品項多元，除了有傳統早餐常見的豆漿、蛋餅、燒餅油條外，另外還販售葡式蛋塔、小籠包等餐點，價位落在15元至80元之間。由於蛋塔主打現做現賣，也被許多在地居民納為口袋名單，網路上也有「被豆漿耽誤的蛋撻店」稱號。