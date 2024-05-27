曼谷「挑飯店」住宿攻略！紀錄周邊「22家飯店」房價＆交通懶人包

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撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者黃亭詠

還在煩惱曼谷住宿要怎麼選嗎，珊莎精選了 22 間曼谷住宿推薦清單，泰國曼谷住宿除了比較房價之外，還有設施、臨近景點跟交通等等考量，本篇包含介紹曼谷飯店的區域房價，以及曼谷飯店推薦住哪裡，就算第一次來到曼谷也能輕鬆上手。

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泰國曼谷介紹

曼谷基本介紹

泰國曼谷是東南亞最繁華的都市之一，擁有悠久的歷史和豐富的文化遺產。曼谷充滿了壯觀的寺廟，如獨具特色的大皇宮和威尼斯風格的玉佛寺。城市的現代化建築、繁華的商業區和熱鬧的夜市展現了其活力和多樣性。別忘了探索曼谷的河流和運河，如湄南河和曼谷運河，欣賞水上市場和河岸景色。

曼谷住宿旅遊地圖

▲地鐵地圖取自曼谷幫網站。



曼谷住宿推薦住哪裡

素坤逸區 （Sukhumvit）：這是曼谷最繁華的區域之一，擁有無數的酒店、購物中心、餐廳和夜生活場所。這裡的住宿選擇多樣，從高級飯店到精品酒店應有盡有，適合喜歡繁華生活和現代感的旅客。

暹羅區 （Silom）：這個區域位於商業和金融中心，靠近許多曼谷的主要景點和夜市。這裡的住宿選擇涵蓋了各種預算範圍，從豪華酒店到經濟型旅館都可以找到，適合商務和休閒旅客。

曼谷王權 （Mahanakhon SkyWalk）：這個區域靠近曼谷市中心，有許多知名的購物中心和商務地標。這裡的住宿選擇以商務旅館和連鎖酒店為主，交通便利，適合商務旅客和度假遊客。

曼谷住宿區域房價多少

曼谷住宿大多便宜又有絕佳景色，如果想要住到五星級飯店，平日最便宜也只要3000元上下，CP值相當高，而如果越靠近暹羅站到Asok阿索克站等市中心區域，房價也相對提高許多。

想要更有度假氣氛的話，昭坡耶河畔也有不少五星飯店，房價落在8000至上萬元都有，可依照自己想去的行程安排曼谷住宿，搭乘BTS跟MRT就能暢遊曼谷，來到泰國很值得好好犒賞自己享受一番！

曼谷住宿Sukhumvit 素坤逸區

曼谷素坤逸怡思得酒店 INNSiDE Bangkok Sukhumvit

交通：搭乘BTS到On nut安努站下車，步行約2分鐘即可抵達

房價費用：TWD 3680元起

曼谷素坤逸怡思得酒店評價：2023年全新開幕，這間是西班牙 Meliá 集團旗下品牌，酒店步行不到 5 分鐘即可到達 On Nut 安奴站，附近就有Tesco Lotus、Big C Extra、夜市跟按摩街可以逛街購物吃美食，最讓人驚豔的是頂樓透明底部的無邊際泳池，而酒吧上方就是游泳池，在喝酒時往上看可以看到有趣的景象，純白色系的高空景觀飯店，吸引不少外國住客來訪。

地址 ：1472 Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110泰國

曼谷皇后公園萬豪侯爵酒店 Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

交通：搭乘BTS到Phrom Phong澎蓬站下車，步行5分鐘即可抵達

房價費用：TWD 4800元起

曼谷侯爵皇后公園萬豪酒店評價：萬豪集團在BTS Phrom Phong站旁邊打造了曼谷皇后公園萬豪侯爵酒店（Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park），飯店設施有泳池跟24小時健身房，還有豐盛的早餐吃到飽，臨近 Emporium 和 EmQuartier 兩大購物中心，搭BTS一站就能到Terminal 21，想要安排行程跑點都很方便。

地址 ：199 Sukhumvit Alley 22, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110泰國

艾拉酒店 Aira Hotel Bangkok Sukhumvit 11

交通：搭乘BTS到Nana娜娜站下車，步行4分鐘即可抵達。

房價費用：TWD 2400元起

艾拉酒店評價：坐落在曼谷最有名的素坤逸路，附近就有中心使館購物商場、阿瑪林廣場百貨、MBK 購物中心等熱門商圈。酒店以泰式風格為主，客房都有超大的落地玻璃窗，而且還有能欣賞風景的浴缸與室外游泳池，真是太棒了。

地址 ：14 Soi Sukhumvit 11, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110泰國

曼谷日航酒店 Hotel Nikko Bangkok

交通：搭乘BTS到Thong Lor通羅站下車，步行3分鐘即可抵達

房價費用：TWD 3600元起

曼谷日航酒店評價：酒店位於曼谷的素坤逸區（Sukhumvit），離觀光景點有一點距離，但是只要步行3分鐘就能到達BTS站，出行還是挺方便的。酒店是日本連鎖飯店的品牌，所以設計帶有日系風格，主打木色和灰白色調。所有房間都有淋浴和浴缸，床頭還有閱讀燈和插座，而且隔音效果也很不錯。酒店還有24小時健身中心、泳池酒吧、桑拿和休息室。

地址：27 Thong Lo, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110泰國



曼谷素坤逸安凡尼酒店 Avani Sukhumvit Bangkok Hotel

交通：搭乘BTS到On nut安努站下車，步行1分鐘即可抵達

房價費用：TWD 2800元起

曼谷素坤逸安凡尼酒店評價：這家酒店2樓直通BTS站，還可以直達購物商場，生活機能超方便，豪華客房有客廳和浴缸，裝潢以黑白色為主，再加上色彩鮮艷的裝飾超時尚，床頭還提供無線充電設備和多組USB插座，酒店還有室外游泳池、健身房、SPA、酒吧和餐廳等設施。

地址 ：2089 Sukhumvit Rd, Prakanong Nua Watthana, Bangkok 10260泰國

曼谷馬迪派迪傲途格精選酒店 Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection

交通：搭乘BTS到Thong Lor通羅站下車，步行4分鐘即可抵達。

房價費用：TWD 5300元起

曼谷馬迪派迪傲途格精選酒店評價：酒店附近有Wat That Thong寺廟、Wow Park、MIGHTY X等景點，還有各種酒吧和餐廳，生活機能相當不錯，酒店提供7種不同房型，無論是家庭還是情侶都很適合。客房設計時尚簡約，以墨綠、灰、啡等大自然色調為主，而且有大面積景觀窗，光線充足，部分客房還有浴缸和露台，酒店的室外泳池也在高樓層，絕對能欣賞到曼谷城市的美景。

地址 ：22 Sukhumvit 53 Alley, Klongton Nua, Watthana, Bangkok 10110泰國

The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor

交通：搭乘BTS到Thong Lor通羅站下車，步行6分鐘即可抵達

房價費用：TWD 2600元起

The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor評價：這家酒店絕對是曼谷人氣打卡熱點之一，只需步行5分鐘就能到達BTS通羅車站，而且鄰近購物商場Emporium。酒店共有8層，每層都有不同的花鳥主題，以復古風格為主打。不管是走廊還是客房裝潢都超美，還有露天泳池，簡直就是打卡的必住之地。

地址 ：Kwang, 24 Soi Sukhumvit 57, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110泰國

曼谷住宿－Silom 暹羅區

曼谷四面神君悅酒店 Grand Hyatt Erawan Bangkok

交通：搭乘BTS到Chit Lom奇隆站下車，步行約3分鐘即可抵達

房價費用：TWD 5600元起



Grand Hyatt Erawan Bangkok評價：從飯店通過天橋就能到達兩個空鐵站，交通上很便利，而飯店擁有九間餐廳，設施還有泳池跟SPA等等，臨近就有知名景點四面佛、Central World 購物中心跟 Big C 超市等等，是一間地點絕佳的曼谷飯店

地址 ：494 Ratchadamri Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

彩虹雲霄酒店 Baiyoke Sky Hotel

交通：搭乘BTS到Phaya Thai帕亞泰站下車，約12分鐘即可抵達

房價費用：TWD 2000元起

Baiyoke Sky Hotel評價：彩虹雲霄酒店 Baiyoke Sky Hotel 是泰國最高的飯店，飯店共有 88 層樓，飯店結合觀景台、餐廳、自助餐跟酒吧，在這裡可以飽覽迷人的曼谷全景，不管住宿或是用餐，都很值得來體驗看看。

地址 ：222 Ratchaprarop Rd, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400泰國

曼谷暹羅凱賓斯基酒店 Siam Kempinski

交通：搭乘BTS到 Siam暹羅站下車，步行6分鐘即可抵達

房價費用：TWD 6600元起

曼谷暹羅凱賓斯基酒店評價：這間飯店的地段好的沒話說，位於Siam Paragon 暹羅百麗宮後方，可在酒店2樓穿過暹羅百麗宮，即可輕鬆前往Siam暹羅站。飯店附設超美都會泳池，入住直通泳池的房型，根本一秒轉換度假模式，飯店內也有米其林一星料理「SRA BUA by Kiin Kiin」，加上豐盛好吃的早餐，入住這間飯店，走路就能到Siam Center 暹羅中心、 Central World購物商圈跟Siam Square步行街，很適合親子家庭入住的五星飯店。

地址 ：991, 9 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

曼谷水門伯克利酒店 The Berkeley Hotel Pratunam

交通：搭乘BTS到Chit Lom奇隆站下車，約6分鐘車程即可抵達

房價費用：TWD 2100元起

The Berkeley Hotel Pratunam評價：這家飯店擁有788間客房和套房，附設多家餐廳、酒吧、游泳池、天際線美景露臺、健身房，除此之外這間地段也相當有優勢，一樓連結Palladium Square購物中心，旁邊就是霓虹夜市，水門市場就在對面，臨近景點暹羅廣場、暹羅海洋世界、杜莎夫人蠟像館、Big C 跟CentralWorld購物中心，通通走路就能到。

地址 ：559 Ratchaprarop Rd, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400泰國

曼谷金普頓玫蘭酒店 Kimpton Maa-Lai Bangkok

交通：搭乘BTS到Rachadamri拉差丹利站下車，約5分鐘車程即可抵達

房價費用：TWD 6500元起

曼谷金普頓玫蘭酒店評價：這家五星級的精品飯店於2020年全新開幕，是IHG集團旗下金普頓品牌在泰國的第一個據點。座落於曼谷新興的高級住宅區Sindhorn Village，飯店靠近Rachadamri拉差丹利站和Chit Lom奇隆站，距離最熱鬧的Siam區只需 7 分鐘車程，非常便利。飯店提供多種設施，包括餐廳、酒吧、Spa和健身房等，每天下午泳池旁的池畔酒吧，還有提供紅酒、白酒等酒類無限暢飲，很適合享受愜意的度假感。

地址 ：78 Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

帕亞泰易思廷大飯店 Eastin Grand Hotel Phayathai

交通：搭乘BTS到Phaya Thai帕亞泰站下車，步行5分鐘即可抵達

房價費用：TWD 5900元起

帕亞泰易思廷大飯店評價：酒店附近有水門市場和尚泰中央世界購物中心（CentralWorld），連去四面佛都只要15分鐘車程，酒店提供466間客房和套房，最大的套房能容納4人入住。所有房間都有落地大玻璃窗，可以欣賞曼谷城市景觀。床頭還有各種插座和燈光控制面板，酒店還有無邊際室外泳池、健身房、24小時lounge等設施。

地址 ：The Unicorn Building, 18 Phaya Thai Rd, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400泰國

曼谷察殿大酒店 Chatrium Grand Bangkok

交通：搭乘BTS到Phaya Thai帕亞泰站，6分鐘車程即可抵達

房價費用：TWD 5500元起

曼谷察殿大酒店評價：酒店坐落於曼谷水門地區的空盛桑運河畔，離BTS「Siam」站只需8分鐘步行，去Siam Centre或Siam Square也方便，距離SEA LIFE Bangkok Ocean World、Central World等熱門景點也只有10分鐘路程，酒店是雙子星大樓，提供超過14種房型可供選擇，從普通客房到公寓型套房應有盡有。客房走奢華風，藝術裝飾華麗浮誇，加上藍白色調裝潢，整體感覺超華麗，加上一整面可以俯瞰城市景觀的落地大玻璃窗，空間感和採光效果都超棒，酒店還有餐廳、泳池酒廊、大廳酒廊、露天游泳池、水療中心、健身房和兒童遊戲室等設施。

地址 ：728 Phetchaburi Rd, Khwaeng Thanon Phetchaburi, Ratchathewi, Bangkok 10400泰國

曼谷盆栽酒店 Bonsai Hotel Bangkok

交通：搭乘BTS到Phaya Thai帕亞泰站，17分鐘車程即可抵達

房價費用：TWD 1500元起

曼谷盆栽酒店評價：酒店位於曼谷水門地區，步行5至10分鐘就能到達曼谷機場快線的拉差巴羅站，同時鄰近Observatory Point、彩虹雲霄拜約克摩天塔、彩虹二塔等熱門景點。酒店原本是50年代的傳統街屋，以門口的百年榕樹作為設計靈感，主打清新簡約風格。客房裝潢漂亮，還有獨立浴缸，性價比超高的。

地址 ：275, 24-25 Ratchaprarop Rd, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400泰國

曼谷柏悅酒店 Park Hyatt Bangkok

交通：搭乘BTS到Phloen Chit 奔集站下車，步行5分鐘即可抵達

房價費用：TWD 12000元起

曼谷柏悅酒店評價：這家酒店也是極受歡迎的選擇，它擁有目前全曼谷最長的無邊際泳池，你可以一邊玩水一邊欣賞景色，盡情享受無邊際的視野！而且泳池裡的水溫很舒適，因為使用了火山石，具有吸熱功能，讓水溫保持恆定，真的超級舒適。

地址 ：Gucci – Central Embassy 88 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

曼谷無線路英迪格酒店 Hotel Indigo Bangkok Wireless Road, an IHG Hotel

交通：搭乘BTS到Phloen Chit 奔集站下車，步行8分鐘即可抵達

房價費用：TWD 3700元起

曼谷無線路英迪格酒店評價：酒店就在BTS Phloen Chit站附近，步行或乘車都能輕鬆前往Sukhumvit Road、暹羅（Siam）和巴吞旺（Pathumwan）等熱門地區，還可以搭乘BTS去暹羅百麗宮（Siam Paragon）、中央世界購物中心（Central World）等人氣商場。酒店裝潢溫馨舒適，頂樓還有室外無邊際泳池，可以欣賞到壯麗的天際線景觀，絕對讓人感到心曠神怡。

地址 ：81 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

曼谷住宿曼谷王權 Mahanakhon SkyWalk

曼谷摩德沙吞酒店 Mode Sathon Hotel Bangkok

交通：搭乘BTS到Surasak蘇沙克站下車，步行約3分鐘即可抵達

房價費用：TWD 3700元

Mode Sathon Hotel Bangkok評價：是曼谷知名的精品飯店，整體設計風格都會潮流，從大廳的 check-in 櫃台到客房、游泳池、頂樓的高空酒吧，處處都彰顯 Mode Sathorn 設計團隊的創新時尚，很像萬豪集團台中豐邑Moxy酒店，房型寬敞時尚又有大浴缸，重點價格也相當親民。

地址 ：144 N Sathon Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500泰國

曼谷悅榕莊酒店 Banyan Tree Bangkok

交通：搭乘MRT到Lumphini倫披尼站下車，約2分鐘車程即可抵達

房價費用：TWD 6800元起

曼谷悅榕庄評價： Banyan Tree Bangkok 是開業超過 20 年的五星飯店，附設行政酒廊、游泳池、24小時健身房、酒吧跟餐廳，寬敞的客房是優雅泰式風情，某些房型還可以欣賞城市全景，讓人可以好好放鬆的星級飯店。

地址 ：21/100 S Sathon Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120泰國

曼谷W酒店 W Bangkok Hotel

交通：搭乘BTS到 Saint Louis聖路易斯站下車，步行約ˊ4分鐘即可抵達

房價費用：TWD 5100元起

曼谷W酒店評價：曼谷市中心的W酒店是W品牌旗下CP值最高選擇，首先飯店的設計充滿未來感，各樓層的房型都帶有獨特的色調，飯店設施有戶外泳池、池畔酒吧、健身房、三溫暖、Spa跟多家餐廳，只要台北W飯店一半的價格，就能入住時尚飯店，喜愛潮流飯店的朋友，來到曼谷一定不能錯過。

地址 ：106 N S Sathon Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500泰國

曼谷瑪哈納功標準酒店 The Standard, Bangkok Mahanakhon

交通：搭乘BTS到Saint Louis聖路易斯站下車，步行9分鐘即可抵達

房價費用：TWD 5900元起

曼谷瑪哈納功標準酒店評價：這家酒店就在曼谷最高的摩天大樓「大京都大廈」旁邊，靠近達莎拉當BTS站，附近還有王權雲頂大廈玻璃觀景台、Mahanakorn Skywalk天空步道等，酒店住客可以免費參觀哦！酒店以奢華復古風為主題，房間裝潢精緻時尚，處處都是打卡點，而且78樓的天台還有全曼谷最高的酒吧，絕對超有特色。

地址 ：114 Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500泰國

曼谷住宿Asiatique河濱夜市

曼谷昭披耶河四季酒店 Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River

交通：距離Asiatique河濱夜市，約6分鐘車程即可抵達

房價費用：TWD 14000元起

曼谷昭披耶河四季酒店評價：這是曼谷唯一一家擁有河畔泳池的Villa式酒店，酒店設計質感十足，每間客房都有落地大玻璃窗，可以欣賞到超美的河景，有些客房還有夜景浸浴缸，簡直就是度假的不二之選，酒店還有室外泳池、水療套房和溫泉浴區，超級豪華，還有免費接駁車可以來回中央碼頭Sathorn Pier和購物商園ICONSIAM，真是太貼心了。

地址 ：300/1 Charoen Krung Road, Yan Nawa, Sathon, Bangkok 10120泰國

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