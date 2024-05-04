特搜澎湖4間特色民宿！走路1分鐘到沙灘　玻璃屋房躺床賞海、看星空

▲2024澎湖國際海上花火節已經開跑。（圖／澎湖縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2024澎湖國際海上花火節已經登場，除了海上活動，入住特色民宿還能順遊當地絕美景點。Booking.com特別推薦4間澎湖特色民宿，1分鐘就能抵達海灘，房內就能看海。

▲波克夏民宿。（圖／Booking.com提供，下同）



七美鄉 波克夏民宿

位於七美的波克夏民宿，簡單溫馨的裝潢風格讓旅人彷彿回到家一樣放鬆，旅宿附近生活機能也很便利，讓旅人可以輕鬆遊覽七美島風光。

喜歡潛水的人來到七美，推薦可以前往臥牛灣，這裡留有珊瑚礁群最自然的樣貌，看著色彩斑斕的魚群穿梭在紫色珊瑚間，體驗一場不一樣的紫色花園巡禮。

▲▼澎湖觀海別墅&沙灘城堡。

馬公市 觀海別墅&沙灘城堡

「觀海別墅 & 沙灘城堡」步行 1 分鐘即可抵達沙灘，旅宿窗外即可看到海景，周邊水上設施豐富，還能體驗SUP，附近的海岸潮間帶也可以讓喜愛大自然的旅人們可以全天候享受與自然共處的悠閒時光。

▲▼澎湖嶼光角落民宿。

馬公市 澎湖嶼光角落民宿

距離港口僅需短短路程的「 澎湖嶼光角落民宿」，旅宿內的裝潢以清水模風格為主，灰色調的建材讓旅人有低調奢華的感覺之外還能獲得心靈平靜感，讓旅人能擁有一個最放鬆的體驗。由於鄰近港口，方便旅客出海體驗從海上看花火，或是夜間釣小管的行程。

▲▼澎湖候鳥潮間帶民宿。

白沙鄉 澎湖候鳥潮間帶民宿

澎湖花火節除了馬公本島的煙火盛會，還有幾場精彩的煙火表演在離島展開，其中一處就在白沙鄉。位於島上的「澎湖候鳥潮間帶民宿」，不僅能直接欣賞壯闊的海景，還能觀賞日間的海天一線到日落的迷人晚霞；到了夜晚時分，沐浴在璀璨星空下享受寧靜氛圍，度過一個美好的假期。