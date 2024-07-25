苗栗公館雨天備案＋1！免門票導覽陶藝工坊　古色古香超好逛

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺

自從陶藝產業逐漸沒落之後，五穀文化村將工藝文化融合觀光，除了免費參觀陶藝術作品展覽還有免費導覽以外，還規劃了多種DIY，其中最受歡迎的是手捏陶DIY跟擂茶DIY，可與觀光客互動交流，讓工藝也可以很生活，歡迎大家來這裡體驗深度在地文化，更讓苗栗陶瓷產業能永續經營。

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五穀文化村交通位置

公館下交流道往公館方向，經過苗栗休息站後（過兩個紅綠燈），約200公尺即可到達。五穀文化村免門票、免費導覽但需要事先預約，還有DIY等體驗活動也需事先預約課程活動。DIY體驗活動包含：彩繪陶瓷、手工餅乾、客家五穀擂茶、客家手工菜包。

▲各種顏色陶甕也是這裡的特色之一。

苗栗陶藝術博物館

除了現場看展以外，竟然還有線上藝廊，苗栗陶藝術博物館不收門票免費看展，喜歡的作品也可以現場購買收藏。展覽資訊：「有陶來尞 」青年陶藝聯展，展覽日期：2024／05／25－2024／08／25。

五穀文化村

是由一間小工坊擴建成大廠房，主力於生產外銷歐美西洋裝飾陶瓷20年的工廠，在這裡可以看到外銷歐美的陶瓷作品。

▲免費導覽部分應該是要事先預約。

四方窯

苗栗陶文創平台

展示多家公司的文創陶瓷作品。

薰陶園陶瓷門市

五穀文化村曾是專製外銷歐美陶瓷器專業窯廠，這裡提供許多價格便宜又實用的生活陶瓷用品喔。

獻穀田穀倉

昔日台灣最好的稻米獻給日本天神，現在台灣最好的五穀獻給台灣人民。

手捏陶DIY

線上報名看這裡課程活動。不過我們時間有點趕，所以就沒有彩繪，只有手捏陶DIY而已。主要是捏出自己想要的杯子，不過大家創意無限，甚至創作出心臟。

五穀茶狀元擂台DIY

精選健康之五穀材料，創新飲茶活動，附手工客家麻糬及點心 （點心依季節做適時調整）。這真的是很需要耐心，慢慢磨出香氣的擂茶DIY，旁邊等不及的我們，已經開吃阿財黑糖發粿跟手工麻糬了。阿財真的是我心中最好吃的黑糖發糕，必須推。

遊記心得

總之如果來苗栗玩，想要有雨天備案的話，可以考慮這裡，很好殺時間。重點是這裡免門票、好停車，來這裡走走逛逛真的很可以。

▲大家可以輪流換手磨擂茶。

五穀文化村

地址：苗栗縣公館鄉玉穀村 117－5 號

電話：037－234－805

營業時間：08：00－17：00

出走是為了更深刻回到原來的位置

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