苗栗豪華美人湯溫泉酒店！700坪露天風呂療養身心超「咕溜」

▲享沐時光莊園渡假酒店坐擁700坪露天風呂。（圖／享沐時光授權提供，以下皆同）



圖、文／享沐時光提供

隨著國人對於休閒養生更加重視之下，不僅僅只有秋、冬季，春、夏季也是很適合來趟療癒與調整身心靈的溫泉之旅，舒緩生活壓力！位於火炎山山腳下的享沐時光，溫泉泉質為碳酸氫鹽泉，是美人湯中的美人湯，PH8.2-8.3 弱鹼性的泉質，沉浸在溫泉之中肌膚可說是很有潤滑感，溫泉出水溫度高達70度，為自然湧出、不加溫、不回收、無色無味的美人湯。

▲溫泉泉質為碳酸氫鹽泉，是美人湯中的美人湯。

居高臨下的享沐時光，依附在火炎山山腳下可飽覽沖積扇平原，還可眺望海洋與風力發電風車，同時可欣賞到城園的日、夜景風貌，擁有交通地利之便，距離國道三號苑裡交流道車程約為十分鐘。

▲「享沐套房」房間有21坪大空間。

▲四人和室房獨享一望無際苑裡田園風光，天氣好時還能看到遠方海岸線！

享沐時光共有90間客房、11種房型，每個房間皆有獨立溫泉湯池，搭配日式之暖色系營造低調放鬆的氛圍，溫泉池上方更是使用檜木打造，泡湯同時還能聞到檜木的香氣。另設有10間獨立湯屋、男女分開分別有百坪大的裸湯風呂、全苗栗最大的700坪露天風呂內含長約40米游泳池，讓旅人們可以自由隨心選擇想要的泡湯方式！是苗栗地區高品質溫泉渡假之選，推薦給喜愛放鬆身心靈、泡溫泉的旅人們。

▲▼房間內還擁有冷熱雙池，就算在房間內也能悠閒享受泡湯樂趣。

不斷推陳出新的享沐時光，今年推出全新一泊二食的專案，早餐是能吃到大菜的中西式自助百匯，最吸引人的是晚餐為沐食鴛鴦鍋物，分別有四種主廚親自熬煮的湯底(享沐昆布湯、麻辣湯、番茄湯與酸菜湯)，搭配海線漁港新鮮的海鮮、當地小農食蔬與各式各樣的火鍋料等。

▲沐食鴛鴦鍋物，分別有四種主廚親自熬煮的湯底。

行銷公關部經理郭仲紋表示，今年推出的一泊二食專案搭配鍋物，出發點用雙湯的概念，溫泉搭配火鍋，火鍋是國人接受度很高的餐點，溫泉是國人喜愛的放鬆身心靈旅遊的好夥伴，可說是絕配的組合，歡迎大家來享沐時光體驗雙湯的享受。

一日遊行程的客人可以選擇單純來玩水泡溫泉搭配中午或是晚上的沐食鴛鴦鍋物，可以選擇喜愛的鍋物單點品項，烹煮出屬於自己心目中的火鍋！

【自行開車】

▪ 國道三號下苑裡匣道往三義300公尺→121往山腳2.5公里→德行路1公里→苗43線500公尺→直行500公尺即抵達。

▪ 國道一號下三義匣道往苑裡→尖豐路3.8公里→140線道2.5公里→苗43線5.6公里→執行500公尺即抵達。

【公車】

搭乘5814或5818公車至山腳站→步行1.5公里（近20分鐘）即可抵達。

更多活動資訊可洽詢享沐時光莊園渡假酒店

服務專線：037-742-878

官方網站：http://www.shinemoodresort.com.tw/

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