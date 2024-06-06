山中秘境拍影片爽吃霜淇淋！還有機會免費住「卓也小屋」玩藍染

▲苗栗卓也小屋在山中自成一處隱世集落。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃凱翊／綜合報導

卓也小屋佔地約3公頃，古色古香的木造屋舍沿山而建，一步一景，在花海中也設有各種座椅、藤編吊椅，讓旅客能盡情拍下美照。接下來即將迎接「葉葉葉美麗」觀葉植物季，卓也小屋特別規劃了「秋海棠」、「彩葉草」、「觀葉植物及鹿角蕨」三個展區，營造療癒系、森林感的自然氛圍，現在只要拍攝短片，還有機會可以獲得卓也小屋一泊一食及藍染體驗。

▲▼卓也小屋最新的秘密花園。（圖／記者蔡玟君攝）





卓也小屋隱身於苗栗三義鄉客家村落中，沿著芭蕉葉濃密的小徑前行，一旁以茅草、竹材搭建的民宿，每間房型形態各異，掛上大紅燈籠，彷彿走進台灣早期農家聚落。伴隨大量植栽和高聳樹木、池塘中的棧道，如實呈現過往生活的質樸美好。

▲▼苗栗卓也小屋在山中自成一處隱世集落。（圖／記者蔡玟君攝）

卓也小屋多年來致力於推廣藍染文化，光是染料植物就多達40-50種，包含茜草、紫膠、薯榔、墨水樹及各種藍草等，除了可染製布料之外，青黛、薑黃、甜菜根也能入菜，加進粉粿等食物當中，成為最天然夢幻逸品，色香味俱全讓人不禁食指大動。

▲「卓也小屋」25年來致力於推廣藍染文化，有多元化商品和DIY體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲光是染料植物就多達40-50種，包含青黛、薑黃、甜菜根等均能入菜，彩色的粉粿冰讓人食指大動。（圖／記者彭懷玉攝）

賞花之餘，卓也小屋也有許多經典行程一定要安排，例如先體驗藍染DIY，親手製作披肩、帽子、帆布袋，或到咖啡廳品嚐漸層藍色的「山嵐吐司」和「青黛霜淇淋」；園區內的池子區也是拍美照推薦地，一旁的餐廳則提供蔬食火鍋，讓旅客能邊欣賞池景邊用餐。

▲花園內有許多造景能拍美照。（圖／記者蔡玟君攝）

卓也小屋在山中自成一處療癒集落，吸引許多想要度過寧靜度假時光，或親近大自然的旅客前往一日遊或直接入住。告別了高雅的鳶尾花、浪漫的螢火蟲季，6月的「卓也小屋」迎來的是「葉葉葉美麗」觀葉植物季，植物的葉色不僅是鬱鬱蔥蔥、碧綠青翠，而是奼紫嫣紅、五彩斑斕的顏色；卓也小屋特別推出了短片票選活動，只要在卓也小屋園區內拍短片上傳Facebook或IG REELS，標註#卓也小屋，就會送小盆栽或霜淇淋，如果參加Facebook粉絲頁活動票選，按讚數前三名者還有機會獲得卓也小屋住宿、蔬食餐、藍染體驗或入園門票等超值獎項。

▲拍影片就有機會獲得入住卓也小屋的機會。（圖／記者蔡玟君攝）

「葉葉葉美麗」活動內容：

1、贈品活動：入園後於植物活動展區(秋海棠區、彩葉草區、觀葉植物及鹿角蕨區)拍攝短影音上傳IG Reels，標註 #卓也小屋 及 #葉葉葉美麗，成功上傳者，可至櫃台經服務人員確認後，即可領取兌換券。(小盆栽請至櫃台兌換；霜淇淋請至藍庄咖啡兌換)。

2、票選比賽：於園區內與展區植物拍照(照片裡需要含人物或寵物+展區植物)上傳至卓也小屋粉絲專頁活動貼文下方。活動結束後，貼文留言讚數前三名者可獲超值獎項，另有人氣獎五十名。

第一名獎項：

卓也小屋-四人房平日住宿券一張

(知足房型)

創意蔬食餐四份

藍染DIY方巾四份

第二名獎項：

卓也小屋雙人房平日住宿券一張

(大協力、和氣、知足房型)

創意蔬食餐兩份

藍染DIY方巾兩份

第三名獎項：

一日券兩張(含創意蔬食餐、藍染DIY及下午茶)

人氣獎獎項：(取第四名至第五十三名)

入園券四張，共50名

得獎者，將於活動結束後，公佈在Facebook官方粉絲專頁，並透過FB通知領獎。

