京都4處絕美櫻花隧道！千棵吉野櫻沿河提盛開　櫻吹雪時更夢幻

▲京都七谷川柔和之道。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本正值賞櫻季節，想要欣賞壯觀的櫻花花海，京都就有4處沿著河堤綿延的浪漫櫻花隧道，超過千棵櫻花在花季到來時盛開，讓眼前整片天空都染上浪漫粉白色，美得讓人不想離開。

▲位於舞鶴市的與保呂川千本櫻。（圖／京都府觀光連盟提供）

舞鶴 與保呂川千本櫻

位於東舞鶴市中心的與保呂川沿岸，有一條長達7公里的櫻花樹道，這裡種植了1000棵盛開的櫻花樹，成為舞鶴市最壯觀的賞櫻景點。其中，醫院前的古老櫻花樹格外引人注目，這些櫻花樹大部分是染井吉野櫻。1940年12月海軍醫院從杜鵑丘遷移過來的時候，現在的人行道部分還是醫院的土地。當時在道路和醫院的邊界處種植了 23 棵櫻花樹以紀念遷移。後來，在市府的要求下，醫院提供這片土地做為人行道，才有了現在的景象。

▲▼七谷川柔和之道擁有壯觀櫻花美景。（圖／記者蔡玟君攝）





龜岡 七谷川柔和之道

鄰近嵐山的龜岡市，有一條被譽為丹波地區賞櫻名勝的「柔和之道」。這條步道沿著七谷川蜿蜒約一公里，種植著28種不同品種的櫻花樹，總計約有 1500 棵。每到櫻花季節，這些櫻花樹陸續盛開，形成一道深淺不一的粉色櫻花隧道，讓人可以在此欣賞到美麗的櫻花景色。

▲八幡市背割堤櫻花是京都代表賞櫻景點。（圖／京都府觀光連盟提供）



八幡市 淀川河川公園背割堤地區

京都府內最引以為傲的櫻花隧道就是「淀川河川公園背割堤地區」！全長1.4公里的染井吉野櫻盛開時，其景象令人嘆為觀止。這裡的櫻花之所以能在如此廣大的範圍盛開，是因為它們得到了充足的日照、水分、良好的排水以及適當的種植密度等理想生長條件，且櫻吹雪時更加夢幻。

▲長岡京市長岡天滿宮八條池。（圖／京都府觀光連盟提供）

長岡京市 長岡天滿宮八條池

長岡天滿宮境內有個名為「八條池」的景點，這個池塘源於1638年建造八條宮時，作為灌溉用途而設置。池塘東側種植著約莫 30 棵櫻花樹，吸引造訪長岡天滿宮的遊客在此稍作休息，欣賞八條池的風光。此外，入夜後的八條池更別有一番風味，隨著夜間點燈，讓櫻花顯得更加幽美動人，尤其是櫻花在水面上的倒影，搭配池上涼亭，呈現出一種獨特的古典美感。

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