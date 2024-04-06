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京都4處絕美櫻花隧道！千棵吉野櫻沿河提盛開　櫻吹雪時更夢幻

▲▼京都七谷川櫻並木（和らぎの道)，日本賞櫻旅遊，日本櫻花景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京都七谷川柔和之道。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本正值賞櫻季節，想要欣賞壯觀的櫻花花海，京都就有4處沿著河堤綿延的浪漫櫻花隧道，超過千棵櫻花在花季到來時盛開，讓眼前整片天空都染上浪漫粉白色，美得讓人不想離開。

▲▼京都舞鶴與保呂川千本櫻。（圖／京都府觀光連盟）

▲位於舞鶴市的與保呂川千本櫻。（圖／京都府觀光連盟提供）

舞鶴　與保呂川千本櫻
位於東舞鶴市中心的與保呂川沿岸，有一條長達7公里的櫻花樹道，這裡種植了1000棵盛開的櫻花樹，成為舞鶴市最壯觀的賞櫻景點。其中，醫院前的古老櫻花樹格外引人注目，這些櫻花樹大部分是染井吉野櫻。1940年12月海軍醫院從杜鵑丘遷移過來的時候，現在的人行道部分還是醫院的土地。當時在道路和醫院的邊界處種植了 23 棵櫻花樹以紀念遷移。後來，在市府的要求下，醫院提供這片土地做為人行道，才有了現在的景象。

▲▼京都七谷川櫻並木（和らぎの道)，日本賞櫻旅遊，日本櫻花景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼七谷川柔和之道擁有壯觀櫻花美景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都七谷川櫻並木（和らぎの道)，日本賞櫻旅遊，日本櫻花景點。（圖／記者蔡玟君攝）

龜岡　七谷川柔和之道
鄰近嵐山的龜岡市，有一條被譽為丹波地區賞櫻名勝的「柔和之道」。這條步道沿著七谷川蜿蜒約一公里，種植著28種不同品種的櫻花樹，總計約有 1500 棵。每到櫻花季節，這些櫻花樹陸續盛開，形成一道深淺不一的粉色櫻花隧道，讓人可以在此欣賞到美麗的櫻花景色。

▲▼京都八幡市淀川河川公園背割堤櫻花，京都賞櫻景點，京都櫻花景點。（圖／京都府觀光連盟）

▲八幡市背割堤櫻花是京都代表賞櫻景點。（圖／京都府觀光連盟提供）

八幡市　淀川河川公園背割堤地區
京都府內最引以為傲的櫻花隧道就是「淀川河川公園背割堤地區」！全長1.4公里的染井吉野櫻盛開時，其景象令人嘆為觀止。這裡的櫻花之所以能在如此廣大的範圍盛開，是因為它們得到了充足的日照、水分、良好的排水以及適當的種植密度等理想生長條件，且櫻吹雪時更加夢幻。

▲▼長岡京市長岡天滿宮八條池。（圖／京都府觀光連盟提供）

▲長岡京市長岡天滿宮八條池。（圖／京都府觀光連盟提供）

長岡京市　長岡天滿宮八條池
長岡天滿宮境內有個名為「八條池」的景點，這個池塘源於1638年建造八條宮時，作為灌溉用途而設置。池塘東側種植著約莫 30 棵櫻花樹，吸引造訪長岡天滿宮的遊客在此稍作休息，欣賞八條池的風光。此外，入夜後的八條池更別有一番風味，隨著夜間點燈，讓櫻花顯得更加幽美動人，尤其是櫻花在水面上的倒影，搭配池上涼亭，呈現出一種獨特的古典美感。

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 京都旅遊 日本旅遊 賞櫻旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列

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