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京都「天橋立」攻略玩法！看胯下限定飛龍竄天際　拿蝦味先餵海鷗

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者邵筱鈞

位於京都宮津的「天橋立」與宮城縣的「松島」和廣島縣的「宮島神社」並稱為「日本三景」，之前的「京都府4天3夜自由行」時曾經在天橋立站轉車，當時因為行程的關係無法停留天橋立覺得有點可惜，這次再訪京都府，最期待的景點除了「美山町」之外就是「天橋立」了，終於得以一償宿願。

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天橋立旅遊地圖

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲（圖／天橋立觀光局官網）。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲（圖／天橋立觀光局官網）。

天橋立　交通方式

京都到天橋立
1.選擇包車一日遊，約2小時左右。
2.搭乘JR橋立特急直達列車往來京都-天橋立之間（每天有四班直達車）。
3. 從京都搭乘JR城崎特急列車前往福知山換車轉乘京都丹後鐵道前往天橋立。
4. 搭乘丹海高速巴士：京都車站-天橋立來回直達車時刻表。

我們是第一天抵達關西機場之後就直接購買JR關西廣域鐵路周遊券：點我連結

備註
如果想要體驗丹後鐵道觀光列車的話，也可以選擇在「西舞鶴車站」換車，就可以搭到丹後鐵道觀光列車的「赤松號」、「青松號」。使用「關西廣域鐵路周遊券」的話，可以免費搭乘「京都丹後鐵道」列車普通、急行、特急等自由席列車，連「青松號」也可以免費搭乘，只有赤松需補加價。

天橋立　住宿推薦
這天是從「舞鶴」離開之後直接搭車前往「天橋立」，路程不到一個小時，抵達「天橋立」之後先到「天橋立飯店 （Auberge Amanohashidate）」check in再步行到飛龍觀纜車站，飯店就在天橋立車站斜對面，步行大概3分鐘左右，單人房的房間不大，比東橫inn還小一點，不過乾乾淨淨的，而且房間的view不錯，旁邊就是海邊景色，而且樓下還有洗烘衣機，非常方便。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

天橋立一日遊路線

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）
飛龍觀纜車站
從「天橋立飯店 （Auberge Amanohashidate）」走到飛龍觀纜車站大概10分鐘左右，也可能是因為下雨天的關係，在抵達天橋立車站的時候就發現觀光客沒有之前的多，所以走在街上意外的覺得很寧靜悠閒。纜車時間是8：30至18：00，大概7分鐘左右就有一班，不過不同的季節纜車的時間也不太一樣，所以搭乘之前還是建議要上官網確認一下。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲天橋立飛龍觀的登山纜車來回票價是一人日幣850元，有Monorail和吊椅纜車兩種選擇，也可以選擇去回各搭一種。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲出示JR PASS的話每人可以再折抵日幣150元，而且車票很可愛，圖案也都不太一樣。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲窗外下著微雨，看著傳說中的飛龍慢慢浮出，非常好拍。

天橋立景觀樂園
車程大概只要6分鐘，比想像中的還快，這裡也是天橋立景觀樂園（天橋立View Land）。一出纜車外面飄著小雨，纜車外面就有公用雨傘可以借用，真的很貼心。而且連雨傘都擺的這樣整整齊齊的，日本人做事真的很細心，天氣好的時候在飛龍觀還可以用望遠鏡眺望天橋立沙洲和智恩寺，對面就是傘松公園，可以直接搭觀光船到對岸，也可以用走的，更多人是選擇騎腳踏車，傘松公園也有一個超棒觀景台，從那個方向看過來又是不同的感覺。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲有到過天橋立的人一定知道這個標準動作，要從胯部窺視傳說中的飛龍要倒著看才會有直飛天際的感覺。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲當天下雨所以拿著相機倒著拍怕鏡頭會淋溼，所以就把照片倒著放給大家參考一下，大概是這個樣子。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲飛龍觀迴廊是可以走上去的，居高臨下看到的景觀又不太一樣。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲飛龍觀本身就有一個兒童樂園，這裡還有小火車、旋轉木馬和摩天輪等遊樂器材。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲在這裡買了一瓶天橋立限定的布丁，這個真的超級濃郁好吃的，推薦一定要買。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這次回程選擇搭乘吊椅，體驗不一樣的工具。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲吊椅是沒有任何包覆的，所以搭乘的時候要把包包背在前面，而且手機要拿好，不然掉下去就很麻煩了。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲吊椅視覺比較清楚，而且微風徐徐吹來，很舒服的感覺。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲走在路上可以留意一下水溝蓋，天橋立的水溝蓋圖案就是天橋立最著名的飛龍觀景色。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

傘松公園
接著可以步行到「傘松公園」旁邊的「傘松觀光快艇乘船處」搭觀光船。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲觀光船價格表。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

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▲在船上可以拿蝦味先餵海鷗，其實有點怕怕的。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲在船上的傘松公園巡禮，還可以遠眺山頭上的天橋立公園。

智惠之輪
下了船之後可以在湖邊看到這個智惠之輪，智惠之輪是天橋立的重要地標之一，是以前用來點燈的燈籠，引導出海的漁民可以平安歸來，保佑漁民平平安安的意思，據說穿過智慧之輪3次就可以獲得智慧。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

智恩寺
接著來到「智恩寺」，也是天橋立最重要的景點之一，「智恩寺」主要是供奉掌管智慧的文殊菩薩，也是日本三文殊寺院之一，有般有應試的考生和家長們都會特意前來參拜，以祈求考試順利。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲智恩寺裡面有很多多寶塔和鐡浴桶，同時也是國家指定的重要文化財，山門則是丹後地區最大的山門。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲松樹上掛著許多的籤詩，是可愛的扇子造型，也是智恩寺有名的扇子籤。

吉野茶屋
離開之前別忘了再到「吉野茶屋」吃個點心。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

回程與晚餐
回程本來想要在便利商店買些零食和啤酒回飯店當宵夜吃，卻發現天橋立車站前的那條商店街只有「Yamazaki」，沒有Lawson和小7。晚餐我們就近在「天橋立飯店 （Auberge Amanohashidate）」隔壁的「天橋立溫泉 天橋立飯店」吃buffet，記得當時有特價，一個人頭是2000至3000日圓，在海邊吃飯配啤酒，真的很悠閒。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

天橋立一日遊心得
雖然還有好多景點沒去，不過旅行本來就會有遺憾，如果下次再有機會來，會想要選擇租腳踏車漫遊天橋立。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

天橋立　旅遊地圖
真的要把整個天橋立玩遍的話，大概要兩天才夠，這篇的行程首先是飛龍觀、搭觀光船、智惠之輪、智恩寺再到吉野茶屋，最後是天橋立飯店。

▲▼日本京都天橋立一日遊 交通方式、旅遊景點、餐廳美食、住宿推薦。（圖／部落客飛天璇提供）

飛天璇
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