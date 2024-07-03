暑假衝了！「台中熱氣球嘉年華」限時3天登場　看熱氣球夢幻升空

▲第4屆「2024石岡熱氣球嘉年華」將在8月23日至8月25日登場，地點就在石岡區土牛運動公園；此為過往活動照。（圖／翻攝自臺中市石岡區公所臉書專頁，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

不僅台東有熱氣球嘉年華，台中也有！「2024石岡熱氣球嘉年華」將在8月23日起連續3天登場，共有6場熱氣球展演及繫留升空場次，分為上午場05:00～07:30、下午場16:00～18:30，到時候就能看見多顆巨大熱氣球夢幻升空，甚至民眾也能親自搭上熱氣球，在半空中欣賞台中風景。

第4屆「2024石岡熱氣球嘉年華」將在8月23日至8月25日登場，地點就在石岡區土牛運動公園，臺中市石岡區公所臉書專頁表示，由於熱氣球易受到氣候影響，只能在上午日出後3小時及傍晚日落前3小時較有機會立球，因此規劃每日2場熱氣球展示及繫留升空體驗，總計6場，分別為上午場05:00～07:30、下午場16:00～18:30，其他時間活動現場不會有熱氣球。

▲8月23日至8月25日活動3天共有6場熱氣球展演及繫留升空場次，分別為上午場05:00～07:30、下午場16:00～18:30。



這6場繫留升空體驗開放民眾現場購票，上午場04:30開始售票、下午場15:30開始售票，每人票價500元，每場次原則上限量150名，但仍須視天候因素決定販賣票數，每人限購1張，售完為止。

臺中市石岡區公所臉書專頁也提醒民眾，入場時間可以在上述場次時間1～2小時前先進場，如活動遇颱風將延期一周。

▲「2024石岡熱氣球嘉年華」活動時間、熱氣球繫留升空票價一次看，官方也會陸續揭曉更多活動亮點。