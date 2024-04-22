賞櫻還能去韓國！多樣風情一次體驗　台虎航天天有直達機

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者張宜樺

過往賞櫻，直覺想到就是去日本，沒想到日前在3月下旬首次造訪釜山，我就幸運走入韓國的花花世界，櫻花、油菜花、木蓮、鬱金香，還有懸崖上的水仙鮮黃了整個山坡。從3／31 起，不僅台灣虎航天天直飛釜山，還能在機上嚐到由釜山觀光公社與台灣虎航共同開發的釜山航線特製機上餐「韓式辣炒墨魚蝦子飯」，讓人還沒到，就能先透過舌尖享受這座海港城市的生猛帶勁！

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▲春日陽陽，騎單車賞櫻很是舒服。

▲廣闊的油菜花田，看見大美。

▲在釜山偶爾也能欣賞到木蓮花，有白有粉紅。

▲面海的水仙花美景，讓情侶忍不住都浪漫起來。

▲在照明烘托下，夜櫻更顯夢幻。

▲搭乘這日的穿搭還跟阿虎撞色，好巧！

釜山 南川洞櫻花路

這個賞花景點讓我想到當年在春天造訪溫哥華，無需遠求、散步在一般社區就能賞櫻，位於釜山一處住宅區的南川洞櫻花路即是，兩邊是停車格的小路被櫻花樹夾道，在春天成了櫻花隧道。

帶著相機再向大馬路走去，學校、街邊小攤還有韓文路牌，我更喜歡這樣多了在地氣息的櫻花風景，一條櫻花樹下的斑馬線，頓時也成了釜山版的粉紅艾比路。

▲聽說當地有計畫將進行都更，櫻花隧道未來是否能被保留就不知道了。

▲櫻花也有自己的節奏，等時機成熟才會綻放，說不準、催不得。

▲等紅綠燈時向上望的一景。

▲南川洞櫻花路是很方便旅人的賞櫻地點。

走五六島天空步道，賞懸崖上的水仙花海

五六島，到底是五座還是六座島？端看來的時間。因其中兩座島－盾牌島與松島的底部相連，當水位低時就被看成一座島，於是退潮時五座島、漲潮就有六座。

去年10月開放了一個免費的新設施「五六島 Skywalk」，長15米的天空步道位於35米高的懸崖上，向下俯瞰可看到海浪拍打峭壁，若有懼高症可能走起來會有點腳軟。走完天空步道，推薦向後轉繼續拾階而上，春天的釜山迎日公園格外耀眼，以碧海藍天為背景，水仙花向大海鋪展而去，是季節限定的絕景。

▲走上天空步道前都要先套上鞋套。

▲波濤五六島。

▲站在天空步道上可就近欣賞震撼的自然景觀。

▲整片的水仙花海，很是壯觀。

▲釜山迎日公園的春季限定風景。

大渚生態公園，騎一段洛東江30里櫻花路

位於釜山江西區的大渚生態公園，每年到了三、四月，可同時欣賞櫻花與油菜花。推薦租一台單車，騎一小段延綿30里長的櫻花路，向下望，是廣達76萬平方米、約63個足球場大的油菜花田，能體會何謂大美！

而每年四月初在這都會舉辦「釜山洛東江油菜花節」，以黃色花海為舞台，音樂演出、集團結婚以及各式活動在此熱鬧上演。

▲溫度剛好、陽光正好，單車輕踩一段，真好。

▲面積太大，騎車是很適合的賞花方式。

▲數大便是美，如是。

蔚山 瑟島海景油菜花海

若在台灣長大，對油菜花可能不會感到太新鮮，但我在蔚山的瑟島看到以大海為背景的油菜花田，可真讓我驚艷了，特別讓我喜歡的是這裡像個秘境，仍保純樸沒過多的人工裝飾，尤其是石頭堆砌的矮牆配上黃澄澄的油菜花，遠方還濺起了浪花，那真是一場視聽覺的自然饗宴。

▲第一次見到海景油菜花田，真美。

▲瑟島的油菜花田面積不比大渚生態公園，但不減其獨特魅力。

▲迎風搖曳的油菜花。

▲石頭矮牆、海洋還有我與油菜花。

慶南 鎮海慶和站的櫻花軌道

已停止載客的鎮海慶和車站，每到春天就會活了過來，因為鐵道兩旁盛開的櫻花樹加上鐵道，現場還放了曾運行過的列車，成了最佳美拍聖地。

造訪時天公不作美，倒也讓狼狽一路撐傘的我感受沒有落英繽紛的正港櫻花雨，但確實可以想像等到滿開放晴之時，這段路會有多美，就留些遺憾下次再訪。

▲廢棄的鐵道成了特別的賞花步道。

▲撐傘欣賞櫻花雨。

▲火車櫻花，是這裡的標誌性風景。

慶南 余佐川羅曼史橋賞夜櫻

因MBC電視劇「羅曼史」拍攝，被同名暱稱的羅曼史橋，到了櫻花綻放的春天，讓余佐川又更加浪漫了！特別是到了晚上，在照明加上燈飾的烘托下，一段一段都有不同主題，讓我看見韓國夜櫻也是別有風情。

▲首次在韓國賞夜櫻，頗為驚喜。

▲夜幕低垂，櫻花在燈光下又是不同風情。

▲幾段的照明設計都蠻用心。

搭台灣虎航天天飛釜山

這回搭乘台灣虎航前往釜山，我驚訝原來只要兩個小時多一點就能抵達，當親友知道我將前往釜山，紛紛都羨慕我要大啖美食了！確實，且特別的是當我還坐在飛機上，就搶先品嚐了道地釜山好味，那是由釜山觀光公社及台灣虎航共同開發的釜山特製機上餐「韓式辣炒墨魚蝦子飯」，口味不錯之餘也驚喜所選用的蝦子都很具份量，誠意十足。

▲大尾鮮蝦咬起來讓人滿足。

▲優格碳酸飲料，跟餐食頗搭。

▲台灣虎航目前每天都有一班直飛釜山。

▲疫情後的首次韓國行，獻給釜山。

釜山南川洞櫻花路 地址：부산광역시 수영구 남천동148－8



釜山五六島天空步道 地址：地址: 부산광역시 남구 오륙도로137（釜山廣域市南區五六島路137）



釜山大渚生態公園 地址：부산광역시 강서구 대저1동1－5



蔚山瑟島海景油菜花海 地址：울산광역시 동구 방어동 산5－3



慶南鎮海慶和站的櫻花軌道 地址：경상남도 창원시 진해구 진해대로648（慶尚南道昌原市鎮海區鎮海大路649）



慶南余佐川羅曼史橋賞夜櫻 地址：경상남도 창원시 진해구 여좌천로16（慶尚南道昌原市鎭海區餘左川路16）

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

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