台灣的海洋女神！全台必訪8間「媽祖廟」盤點、前衛玻璃屋設計太美

首圖／交通部觀光署、IG@mazu0323_



文／ReadyGo

台灣沿海地區依賴捕魚維生的漁民不在少數，台灣俗語說：「行船討海3分命」，因此漁民無不虔誠信奉媽祖祈求平安，早期台灣媽祖廟多建在港口，且必面向大海，以庇佑海上船隻航行平安，因此媽祖便成為台灣重要的民間信仰。每年農曆3月媽祖娘娘誕辰，都會舉辦熱鬧全台的媽祖遶境，是備受重視的宗教活動之一。

其中最具代表性的包括大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香、白沙屯媽祖北港徒步進香以及北港朝天宮媽祖遶境等，像大甲鎮瀾宮媽祖遶境甚至被譽為世界3大宗教盛事。在今年的遶境進香熱烈展開前，讓小編帶你去看看全台必訪的媽祖廟有哪些，感受一下庇佑台灣的海上女神，令人信仰的靈感與魅力。

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全台景點｜8間必訪的媽祖廟

台中大甲鎮瀾宮

建立於清乾隆35年，距今已有200年歷史的大甲鎮瀾宮，被信徒親切地稱為大甲媽。每年農曆3月初大甲鎮瀾宮的媽祖遶境活動都會盛大展開，而進香日期通常會在元宵節由董事長擲筊決定出發的日期與時辰。在9天8夜的遶境活動中，依照傳統舉行獻敬禮儀並為信徒祈福，路程共300多公里、跨越4縣市（臺中、彰化、雲林及嘉義）、21個區鄉鎮，吸引將近百萬信眾追隨媽祖的腳步共襄盛舉，被譽為世界3大宗教活動。

圖／大甲鎮瀾宮

圖／IG@mazu0323_

地址：台中市大甲區順天路158號

連絡電話：04－2676－3522

開放時間：03：00－23：00

苗栗白沙屯拱天宮

白沙屯的媽祖信仰可以追溯至乾隆年間，200多年歷史的拱天宮，是白沙屯信仰中心。一樓天上聖母殿內供奉的軟身媽祖神像，歷史比拱天宮更要悠久，是由唐山師傅所雕塑，本地人暱稱為大媽。拱天宮最知名的就是每年前往北港朝天宮的徒步進香活動，2024年國曆3月18日啟駕至國曆3月26日回宮，來回約400公里，進香路線及日程隨媽祖鑾轎當下的靈動指示前進，可說是全台最特殊的進香隊伍，因轎頂的粉色布簾又被稱為粉紅超跑。

圖／苗栗文化觀光旅遊網

圖／苗栗文化觀光旅遊網

地址：苗栗縣通霄鎮白東里2鄰8號

連絡電話：03－779－2058

開放時間：05：00－21：30

雲林北港朝天宮

康熙33年由高僧樹壁，自福建湄州恭奉媽祖神尊渡海來台開基立廟，北港朝天宮為台灣分靈最多、國家最廣的媽祖廟，根據交通部觀光署統計，為2023年度最熱門的廟宇。每年最熱鬧的兩次遶境分別是農曆正月15日的元宵節及3月23日媽祖誕辰，元宵節以花燈比賽為主，而媽祖誕辰期間，各地信徒及分靈廟宇陸續回北港進香，規模十分盛大，而媽祖遶境遊行，更是鑼鼓喧天，萬人空巷，讓整個北港小鎮都籠罩在濃郁熱鬧的宗教氣息中。

圖／交通部觀光署

圖／交通部觀光署

地址：雲林縣北港鎮中山路178號

連絡電話：05－783－2055

開放時間：05：00－00：00

彰化鹿港天后宮

台灣第一座奉祀湄洲祖廟開基媽祖的鹿港天后宮，前身為鹿港天妃廟，建於明萬曆19年，創建以來已有400年歷史，也被列為國定古蹟。開基媽祖由於長年累月受信眾香火而薰成黑面，因此又被稱為黑面媽，是世界上僅存的湄洲開基媽祖神尊。因寺廟年代久遠、規模宏偉，而聞名遐邇，尤其建築結構富麗堂皇，木石雕刻、樑柱彩繪皆出自名匠之手，工藝手法精緻絕倫，成為研究史料、考證古蹟、探索民俗信仰等學者眼中的瑰寶。

圖／IG@shmily_1205_

圖／鹿港天后宮臉書

地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

連絡電話：04－777－9899

開放時間：06：00－22：00

台南鹿耳門天后宮

鹿耳門天后宮於明永曆15年 （西元1661年） 民族英雄鄭成功登陸後首建，宮內所供奉的鹿耳門媽，面容慈祥莊嚴，刻工精美，以大陸稀有的千年萱芝木材－紫檀木所雕刻成，面部長期因香火薰染成黑色，但嘴唇卻微微泛紅，讓信眾嘖嘖稱奇。每年台江迎神祭，就是鹿耳門媽祖的出巡遶境，每次場面都很盛大，往往造成轟動，神轎、陣頭齊聚，是觀賞臺南陣頭表演的絕佳時機。

圖／台南旅遊網

圖／IG@xuan_sheng_gong

地址：台南市安南區媽祖宮一街136號

連絡電話：06－284－1386

開放時間：05：00－21：00

台南祀典大天后宮

位在赤崁樓附近，大天后宮是全臺第一座列入官方祭祀的媽祖廟，俗稱大媽祖宮。建築前身是明朝末代郡王－寧靖王的宅第，後來清朝為收復民心，改建為大天后宮供奉媽祖，大殿內祀奉的巨大金面媽祖像，是雕像工藝的絕佳展現，一定要仔細欣賞。後殿的月老公公也是大天后宮一大特色，許多單身男女來參拜，向月老祈求緣分與紅線帶在身上，據廟方統計大天后宮每年可撮合300對佳偶，想脫單的人可得快來虔誠參拜。

圖／IG@_0857

圖／台南旅遊網

地址：台南市中西區民族路二段375號

連絡電話：06－222－7194

開放時間：06：00－21：00

彰化鹿港玻璃媽祖廟－台灣護聖宮

護聖宮位於彰濱工業區內，這座全球唯一的玻璃媽祖廟，仿清朝鹿港天后宮原貌，耗時6年，以筏式水泥基座結合鋼骨作主結構，由7萬片玻璃所打造，以木石雕刻精品，融合彩繪窯燒、熱塑、堆疊玻璃等材料作內裝修飾，展現台灣建築、工藝、科技和藝術的層次等級。白天陽光透過玻璃灑落廟內，空間光影折射、明亮通透，入夜後搭配10萬顆LED燈，將廟宇變幻的璀璨炫麗、耀眼奪目，為鹿港古都增添了一抹美麗的色彩。

圖／IG@chuang1028

圖／玻璃媽祖廟臉書

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路28號

連絡電話：04－781－1209

開放時間：07：00－18：00

雲林虎尾持法媽祖宮

持法媽祖宮源溯福建湄洲天上聖母，有全台最美媽祖廟之稱。不僅推動環保理念，不設金爐不燒金紙，更致力於保存傳統文化之美。建廟於1997年，建築物古色古香，環境清幽，持法媽祖祈願藉由人文藝術的元素，營造出靈性的空間，傳承古典優雅的宗教文化，賦予淨化心靈的功能，整座媽祖宮園區流露出一種與眾不同的靈秀之氣。有機會到此參拜，一定會感受到與其他廟宇不同的心靈與視覺體驗。

圖／IG@moto.photo1024

圖／IG@cc1054

地址：雲林縣虎尾鎮西園46號

連絡電話：05－622－6020

開放時間：07：00－19：00



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