越南「河內夜生活」指南！來碗道地烤豬肉米線、喝啤酒街最便宜10元

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

好吃又好玩的越南自由行在近年來成為了許多人的旅遊首選，作為越南的首都，河內不僅擁有悠久的歷史和文化遺產，還擁有令人驚艷的現代風貌。在這個東南亞繁華的都市中，河內用它獨特的文化魅力和活力四射的夜生活吸引許多旅人遠道而來。從風情萬種的酒吧到璀璨奪目的夜景，再到令人食指大動的美食饗宴，河內的夜晚絕對不會讓你感到無聊。這次的越南自由行攻略就讓我們一起來看看河內夜生活怎麼玩。

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越南自由行

河內夜生活必逛

還劍湖

還劍湖就位在河內的市中心，可以說是這座城市的心臟。這片湖水清澈幽深，湖畔的綠樹環繞，形成一道美麗的風景線，還劍湖中還有做紅色木橋，通往湖中小島上的寺廟。當夜幕低垂，還劍湖展現出一種截然不同的魅力。夜晚的還劍湖被點亮成一片燈火輝煌的海洋，紅橋、寺廟、龜塔還有周圍的建築相互輝映著，如同一幅夢幻般的畫面，夜晚特別適合吹著徐徐涼風在湖畔散散心。

圖／IG@lowenyen、ReadyGo

地址：1-8 P. Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 越南

河內夜生活必吃

來到河內的晚餐一定要試試道地小吃烤豬肉米線Bún Chả，烤豬肉米線是由烤肉串、米線與沾醬組成的一道傳統菜色，米線沾著醬汁吃下，酸酸甜甜的口感特別消暑。河內有不少賣Bún Chả的店家，但這間Ô Bún Chả總是大排長龍，而且還營業到晚上9點，除了烤豬肉米線外，還有春捲、肉排等炸物可以搭配，是河內夜生活不能錯過的美味。

圖／ReadyGo

地址：46 P. Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000越南

電話：（＋84）348013498

營業時間：07：00－21：00

河內夜生活必喝

Katinat Thủy Tạ

近期在胡志明很紅的Katinat咖啡廳在河內也喝得到！而且還有河岸座位能夠一覽還劍湖的美麗夜景。Katinat 有多款飲料品項，看到菜單不禁讓人選擇障礙發作。其中最多人推薦值得一試的飲料包含了帶有茉莉花香的LUC VAN，以及加入酪梨與椰子後，口感特別濃郁的Bơ Già Dừa Non。如果你特別喜歡滿滿料的咀嚼系手搖，那麽Katinat 獨特的紅毛丹奶茶Trà Sữa Chôm Chôm 一定要試試看！

圖／ReadyGo



地址：01 P. Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 越南

電話：（＋84） 2473001026

營業時間：07：00－22：30

河內啤酒街

説到夜生活，怎麼能少了啤酒！河內的啤酒街可以說是愛喝酒的你一定要來的好地方，這裡可以說是河內夜生活的熱鬧樞紐，這條狹窄的街道兩旁擺滿了小型的露天酒吧和餐廳，每到夜晚便瀰漫著濃濃的啤酒香氣和熱鬧的交談聲。在這裡，可以品嚐來自世界各地的啤酒，搭配當地的美食。更重要的是，這裡的啤酒最便宜只要台幣10元！來到啤酒街絕對能讓你的越南自由行增添更多美好回憶。

圖／ReadyGo

地址：18 P. Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 越南

The Haflington

想來點高級調酒，躋身2023亞洲前百大酒吧之列的The Haflington Bar你一定要試試。這個迷人的酒吧隱藏在街邊公寓的2、3樓，推開門上樓後，彷彿進到了另一個世界。2樓是一個綠意盎然的室內叢林，專門供應各式優質威士忌。而3樓則是以英式博物館風格打造的調酒吧，有著多款特色調酒，有不少遊客就是為了這些調酒慕名而來，為了避免撲空，建議提前預約，才能在河內夜生活中盡情享受美酒佳餚。

圖／IG@svala_hsu

地址：94 P. Hàng Mã, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000越南

電話：15：00－01：00

營業時間：（＋84）879499094

3 PIAS Club House

除了The Haflington 外，同集團在另一條巷子還有3 PIAS Club House，木製的裝潢搭配上大紅色的燈籠，整體的設計帶著一絲中式古典風。這裡的調酒也十分特別，有不少使用越南當地特色食材調製的調酒。除了調酒外，還有提供餐食，無論是想吃點鹹的下酒菜，還是來點甜食，都可以在3 PIAS Club House 吃到。店裡不定時還會有現場表演，讓你在酒酣耳熟之際，還能跟著音樂一起律動。

圖／ReadyGo

地址：30 P. Bát Sứ, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000越南

電話：（＋84） 345859990

營業時間：17：00－01：30

I&I Cocktail Castle

I&I Cocktail Castle，也被稱為The Old Well Cocktail Bar，是個十分低調的隱藏式酒吧。位在舊公寓之間的小巷，穿過紅磚巷後，便會進入這個充滿現代感的空間，有著玻璃屋頂和寬敞的戶外庭院，這裡的氛圍十分舒適，適合與朋友一同享受。這裡有許多河內獨特的調酒，其中最特別的就是越式河粉雞尾酒。這款調酒有著濃郁的河粉香氣，如果你喜歡嚐鮮，試試不一樣的味覺體驗，那麼就來I&I Cocktail Castle 體驗河內夜生活吧。

圖／IG@weisikig

地址：11 P. Tràng Thi, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 越南

電話：（＋84） 937151088

營業時間：16：00－00：00

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