ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中隱藏版「自強號運轉所」新景點！搭乘迷你小火車穿梭歷史鐵道

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

台中最新景點自強號運轉所，地點就在熱鬧的臺中驛鐵道文化園區舊軌道第二月台，超可愛的迷你小火車，行駛在歷史鐵道上，大人小孩都能一起搭乘，還有車長幫你拍美照，更棒的是可以參觀鐵道模型轉運所買紀念品收藏，鐵道迷絕對不能錯過，小朋友也都會超喜歡。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

自強號運轉所｜交通方式 & 停車資訊

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

臺中驛鐵道文化園區還推出親子同遊的小火車搭乘體驗，開車的朋友，導航臺中驛鐵道文化園區即達，除了開車，也可以搭台中公車、火車來玩。

鐵道小火車

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

平假日的臺中驛鐵道文化園區都很熱鬧，尤其是假日，不定期會推出主題市集，旁邊的鐵鹿大街也可以覓食，吃喝玩樂一次滿足。

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲迷你小火車可以搭乘體驗，地點就在臺中驛鐵道文化園區的綠空鐵道，其實還蠻好找的，位在火車咖啡館末端。

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲這是一台從綠空鐵道到臺中驛站的俏皮小火車，火車上還有古錐的人物，彷彿跟著他們一起出遊。

鐵道小火車車票資訊

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

票價：成人150元來回車票
優待票：100元來回車票
開放搭乘時間：13：00－18：00（每周二公休）

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲現場還有提供帽子和旗子等道具。

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲迷你鐵道小火車速度很慢，可以欣賞市集風光，小火車是行駛在歷史鐵道上，這可是擁有歲月的痕跡，沿途車長司機也會和我們介紹小火車。

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲鐵道小火車車程很短，來回大約10分鐘內左右，但中間會停留讓大家拍照。

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲超可愛的鐵道麋鹿，拉著行李要去搭火車。

鐵道展覽

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲通往鐵道小火車的乘車處，也有不少展覽和市集，其中這區就介紹著台灣特色景點的火車路線，還設計火車坐椅，讓大家體驗。

文創品賣店

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲體驗鐵道小火車後，來到自強號運轉所賣店，這輛黃色的自強號可以買紀念品，也可以喝下午茶。

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲小小的自強號裡販售許多小火車，可以看到自強號、普悠瑪號、太魯閣號、莒光號、區間車等的火車頭模型。

▲▼台中新景點自強號運轉所在歷史鐵道上搭火車，大人小孩都能玩。（圖／滿分提供）

▲除了小火車的模型，也有許多火車周邊商品，有衣服、包包、配件、名片信及貼紙和文具。

結論
最新的自強號運轉所，可以體驗迷你小火車，大人小孩都能一起玩，還有道具可以拍照，能行駛在擁有悠久歷史的鐵道中也超級特別，再到賣店去買火車模型紀念品。

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►龍潭450元炭烤「鮮蚵白蝦」吃到飽！剁椒炸蛋根本白飯殺手
►烏來一日遊！8處熱點推薦看瀑布、搭古錐台車　還有美食住宿指南
►中壢10處景點「順遊路線」安排！親子景點＆住宿攻略全收錄

關鍵字： 臺中驛鐵道文化園區 旅遊雲 旅遊情報 達人旅遊 台中旅遊 中部旅遊 火車站 親子旅遊 台灣特色系列 滿分的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

推薦閱讀

KKday挖寶！「九州一日遊行程」3000元有找、探索古代神話發源地

KKday挖寶！「九州一日遊行程」3000元有找、探索古代神話發源地

當黑牛尬上酸菜魚？台中火鍋附原湯免費加　胡椒豬肚雞老饕也大推

當黑牛尬上酸菜魚？台中火鍋附原湯免費加　胡椒豬肚雞老饕也大推

清酒同步日本種類台中之冠！深夜食堂越夜越熱鬧、預約吃手掌大生蠔

清酒同步日本種類台中之冠！深夜食堂越夜越熱鬧、預約吃手掌大生蠔

超值吃法！台中「4.7顆星」高級燒肉　甜點海鮮、特級豬肉2千有找

超值吃法！台中「4.7顆星」高級燒肉　甜點海鮮、特級豬肉2千有找

置身無邊際藍海裡！解鎖芭達雅絕美餐廳

置身無邊際藍海裡！解鎖芭達雅絕美餐廳

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

盤點5家飯Buffet優惠

盤點5家飯Buffet優惠

台中隱藏版「自強號運轉所」新景點！

台中隱藏版「自強號運轉所」新景點！

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸

必勝客13吋大比薩下殺半價吃只有2天

必勝客13吋大比薩下殺半價吃只有2天

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園台茂「300秒生日煙火」明施放！

快訂！5間飯店「住1晚送1晚」送早餐

台中不二糕餅中秋蛋黃酥7／15開搶

暑假爽玩水陸雙樂園「只要299元」

出發桃園！3.8公頃綠意野溪踏青玩水

盤點桃園「40＋」室內景點吹冷氣攻略

限時3天！台中熱氣球嘉年華夢幻升空

一定要先上網預約！宜蘭巷弄咖哩老宅

台灣人赴日喜好調查名古屋成長116％

北市宅度假！住凱撒送寶可夢按摩槍

熱門行程

最新新聞更多

置身無邊際藍海裡！解鎖芭達雅絕美餐廳

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

盤點5家飯Buffet優惠

台中隱藏版「自強號運轉所」新景點！

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸

必勝客13吋大比薩下殺半價吃只有2天

手搖飲大杯飲料免費升級特大杯學生才有

體驗老香港！難尋覓的傳統潮州糖水舖

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366