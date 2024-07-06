台中隱藏版「自強號運轉所」新景點！搭乘迷你小火車穿梭歷史鐵道

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

台中最新景點自強號運轉所，地點就在熱鬧的臺中驛鐵道文化園區舊軌道第二月台，超可愛的迷你小火車，行駛在歷史鐵道上，大人小孩都能一起搭乘，還有車長幫你拍美照，更棒的是可以參觀鐵道模型轉運所買紀念品收藏，鐵道迷絕對不能錯過，小朋友也都會超喜歡。

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自強號運轉所｜交通方式 & 停車資訊

臺中驛鐵道文化園區還推出親子同遊的小火車搭乘體驗，開車的朋友，導航臺中驛鐵道文化園區即達，除了開車，也可以搭台中公車、火車來玩。

鐵道小火車

平假日的臺中驛鐵道文化園區都很熱鬧，尤其是假日，不定期會推出主題市集，旁邊的鐵鹿大街也可以覓食，吃喝玩樂一次滿足。

▲迷你小火車可以搭乘體驗，地點就在臺中驛鐵道文化園區的綠空鐵道，其實還蠻好找的，位在火車咖啡館末端。

▲這是一台從綠空鐵道到臺中驛站的俏皮小火車，火車上還有古錐的人物，彷彿跟著他們一起出遊。

鐵道小火車車票資訊

票價：成人150元來回車票

優待票：100元來回車票

開放搭乘時間：13：00－18：00（每周二公休）

▲現場還有提供帽子和旗子等道具。

▲迷你鐵道小火車速度很慢，可以欣賞市集風光，小火車是行駛在歷史鐵道上，這可是擁有歲月的痕跡，沿途車長司機也會和我們介紹小火車。

▲鐵道小火車車程很短，來回大約10分鐘內左右，但中間會停留讓大家拍照。

▲超可愛的鐵道麋鹿，拉著行李要去搭火車。

鐵道展覽

▲通往鐵道小火車的乘車處，也有不少展覽和市集，其中這區就介紹著台灣特色景點的火車路線，還設計火車坐椅，讓大家體驗。

文創品賣店

▲體驗鐵道小火車後，來到自強號運轉所賣店，這輛黃色的自強號可以買紀念品，也可以喝下午茶。

▲小小的自強號裡販售許多小火車，可以看到自強號、普悠瑪號、太魯閣號、莒光號、區間車等的火車頭模型。

▲除了小火車的模型，也有許多火車周邊商品，有衣服、包包、配件、名片信及貼紙和文具。

結論

最新的自強號運轉所，可以體驗迷你小火車，大人小孩都能一起玩，還有道具可以拍照，能行駛在擁有悠久歷史的鐵道中也超級特別，再到賣店去買火車模型紀念品。

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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