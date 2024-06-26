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重溫上世紀老香港！開箱快80歲的懷舊茶餐廳　3D炸蝦球炒麵超吸睛

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者邵筱鈞

如果提到香港茶餐廳，那就少不了這間位於油麻地的「美都餐室 Mido Cafe」，這間香港美食餐廳在當地已經有近80年的光陰歲月，裝潢風格保留了香港老派氣息，處處充滿懷舊氛圍。包括懷舊馬賽克地板、老式吊扇和古董收銀機等，讓人彷彿置身於上世紀的香港。

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▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

美都餐室 Mido Cafe　香港茶餐廳推薦
美都餐室的風格相當的有歷史感，大部分都是在香港電影中才會看到的場景，不管是外觀還是店內的空間都可以殺光一堆記憶體。

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

美都餐室 Mido Cafe　交通方式
想要去「美都餐室 Mido Cafe」的話，其實最港鐵最方便，只要做到油麻地站C號出口，一出站後直接向後走，沿文明里街直走到廟街，步行2、3分鐘就可以到達了。

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

美都餐室 Mido Cafe　環境介紹

一樓
走進一樓就是滿滿的復古情懷，這裡的桌椅還有磁磚剛擺飾都是滿滿的歷史感，大部分的時間點都不會開放一樓的空間，除非是二樓都坐滿了才會有機會坐在一樓的位置區。

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲樓梯的風格也是一大打卡點。

2樓
拾級而上來到了2樓的空間，這裡的壁紙，吊扇，還有有顏色的玻璃窗，一種50、60年代的絕代風華映入眼簾。座位跟座位之間也很寬敞，在用餐的同時也完全不受打擾。

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

注意事項
在這邊要先各位說一下，美都餐室是禁止攝影的，但可以坐在自己的位置上拍攝，所以各位如果要來拍照的話，建議低調行事，老闆們都不太會管各位。

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

美都餐室 Mido Cafe　餐點介紹
這裡必需說，來到了美都餐室只是吃一個情懷而已，如果要指望是什麼美食的話，那各位可能會失望。在口味上的呈現真的就是見仁見智，但以視覺上的呈現，給90分，在服務上也算是蠻兇的。

咕嚕蝦球炒麵
這一道咕嚕蝦球炒麵真的很吸睛，將麵條炸致酥脆，以筷子夾起來成型，相當的有造型，底盤的醬汁是糖醋醬和炸蝦球，糖醋醬的味道上真的很酸很甜，真的是很重口味，如果本身不喜歡太重口味的朋友建議別點，但如果只是想要拍照的話，那不妨可以點點看，但千萬不要浪費，點了而不吃。

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

炒青菜
非常的油，青菜也炒的很爛，但口味上還算好吃。

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

檸檬菜蜜
因為好奇菜蜜，所以點來喝喝看，不確定是不是，但在味道上就有點像是蜂蜜加檸檬的風味。

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼香港麻油地美食　美都餐室 Mido Cafe，近八十年的老香港風格懷舊茶餐廳。（圖／部落客黑皮提供）

美都餐室 Mido Cafe

地址：香港油麻地廟街63號
電話：（＋852） 2384－6402
營業時間：11：30－19：30（周三公休）
交通：油麻地地鐵站C出口，出來後向後轉，沿文明里街直走到廟街。

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