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台南深夜美食！超chill「露營風漢堡」氛圍放鬆　火爐旁烤棉花糖

愛比妞的美食地圖

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美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖整理／實習記者柯珮萱

想去露營缺沒時間去的朋友先來這家「蓋拉澳式漢堡」台南露營風漢堡，第二或第三周的禮拜五還有駐唱，下班來放鬆，聽歌吃漢堡真的好讚，這麼chill的地方要來分享一下，而且營業到晚上12點，台南晚餐、台南漢堡、台南宵夜又多一家可以選擇。

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▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

蓋拉澳式漢堡外觀
店址位於公園路上，鄰近台南轉運站，距離台南火車站也不算太遠，對面還有玻璃屋酒吧「玖克」可以小酌續攤。

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

▲一來到現場就有一種很chill很放鬆的感覺，剛好我週五前往有駐唱表演，來聽歌吃漢堡真的太讚了。

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

▲非常有露營的氛圍。

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

蓋拉澳式漢堡用餐環境
一踏店裡彷彿來到露營區，現場真的可以在帳篷內用餐，也有戶外的用餐區，晚上微風吹來這感覺很不錯。

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

▲也有吧檯區，就算一個人來用餐也ok。

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

▲店內有3～4個帳篷用餐區，也很有包廂的感覺。

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

蓋拉澳式漢堡菜單
主要販售漢堡，還有炸物也有酒精飲品可以小酌，每人低消130元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

餐點介紹

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

雙層邪惡牛肉堡240元＋套餐100元（附指定飲品及薯條、洋蔥圈）
這個雙層漢堡肉太誘人了，而且店家貼心的附上手套，方便食用漢堡，這份雙層肉排加上起司厚厚一個，肉質厚實也不會柴柴的，搭配番茄醬、起司，多了一些酸香及一些起司奶香，麵包Q彈表層脆，肉肉控不要錯過這道。

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

▲現炸的洋蔥圈口感超酥脆。

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

花生醬豬肉堡190元＋套餐100元（附指定飲品及薯條、洋蔥圈）
喜歡吃花生醬的這個必點！濃郁的花生醬，配上培根脆脆的真的無敵，百吃不膩的組合，漢堡底層有番茄醬，配上嫩口的水耕生菜，豬肉排也不會太乾，很好吃重點是不會很膩，我還挺喜歡。

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

餐後還會附上棉花糖
可以自己到火爐旁邊烤，還真的有幾分露營的氛圍，這麼有特色的漢堡店一定要分享給大家，有興趣的朋友可以去吃看看。

▲▼ 台南漢堡「Guyra Burger蓋拉澳式漢堡」超chill戶外露營風漢堡店。（圖／部落客愛比妞提供）

蓋拉澳式漢堡

地址：台南市北區公園南路123號
營業時間：17：00－00：00
公休日：周一休

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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