永樂市場二樓小秘境！重現「阿飛正傳」懷舊場景　喝維他奶最應景

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

撰文攝影／愛比妞的美食地圖、整理／實習記者柯珮萱

永樂市場二樓的咖啡店，好一陣子沒有介紹台南咖啡廳的感覺，今天要分享這家「秘氏咖啡」我很久以前有來過一次，當時永樂市場二樓好像也只有這家咖啡店，如今台南永樂市場二樓多了許多特色小店進駐，再次來訪還是很喜歡，有興趣的朋友來看看。

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秘氏咖啡外觀

位在台南國華街永樂市場二樓，國華街是許多觀光客來台南都會加入行程之一，除了台南小吃以外，還有特色咖啡廳，不要錯過。

▲台南秘氏咖啡店內環境。

秘氏咖啡店內環境

店內環境不大，走進店內懷舊的氛圍很有老香港的感覺，裝潢是參考王家衛的電影「阿飛正傳」所打造出的復古場景，每個角落都很好拍，喜歡拍照的朋友應該會按下不少快門！

▲台南秘氏咖啡菜單 就在木窗上的小黑板。



▲當天下午前來，剛好是吃下午茶的時段，點上咖啡及甜點，也有販售啤酒，可以小酌一下。

▲提拉米蘇綿密口感的提拉米蘇，帶有濕潤度，還挺好吃。

維他奶（附小點心）

維他奶讓我想起之前去香港都會買的飲品，來秘氏咖啡也喝得到，而且還是玻璃瓶維他奶，聽說現在香港也很少見有玻璃瓶裝的，特製咖啡喝起來不會太甜膩，真的很有港味。

秘氏咖啡

電話：09－3539－3854

地址：台南市中西區國華街三段123－160號（永樂市場二樓）

營業時間：14：00－22：00

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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