鹿兒島自由行6個必走行程！國寶霧島神宮參拜祈福、渡輪打卡火山

首圖／IG@beata__a、IG@dimmouse42

文／ReadyGo

鹿兒島，這片位在日本九州的觀光勝地，向來以其絕美的風光、豐富的文化遺產和美食文化吸引著無數遊客。這裡不僅有活火山、溫泉等自然景致，更是篤姬的故鄉，有著悠久的歷史。跟著這篇鹿兒島攻略一起來好好規劃你的日本自由行，讓你能夠盡情的體驗鹿兒島的每個角落，各個經典的美食、離島、景點都不放過，放鬆心情，讓小編帶你一覽這片令人陶醉的南國風情，體驗一場別具魅力的鹿兒島自由行之旅。

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日本自由行

天文館

位在市中心的天文館，其實不是科學博物館，而是一條充滿美食與紀念品的購物天堂。這裡聚集了各式餐廳、咖啡店以及紀念品店、服飾店和百貨公司等購物設施，讓遊客可以盡情探索，街道打造成拱廊，讓遊客即使在雨天也能暢快地逛街。在夜晚，居酒屋與酒吧相繼開張，讓天文館街道更加熱鬧。鹿兒島天文館不僅是一個購物和美食的天堂，也是夜生活好去處，來到鹿兒島千萬別錯過。

圖／鹿兒島官方觀光網站

天文館

地址：鹿兒島縣鹿兒島市東千石町天文館

IO WORLD 水族館

喜歡動物的朋友，來到鹿兒島一定要來鹿兒島水族館IO WORLD瞧瞧，IO WORLD位於絕佳的地理位置，眺望著櫻島，成為令人心曠神怡的旅遊勝地。水族館內匯聚了上百種海洋生物，其中，最引人注目的是「黑潮大水槽」，這座寬約25公尺的水槽展示了順著黑潮洄游的鯨鯊和鮪魚等魚類，畫面特別壯觀。

除此之外，館內還有各種主題讓你認識鹿兒島附近海域的海洋生物，以及驚奇的餵食秀。無論你是海洋生物愛好者還是單純想尋找優美景色，IO WORLD都會是場難忘的體驗。

圖／鹿兒島官方觀光網站

IO WORLD

地址：鹿兒島縣鹿兒島市本港新町3－1

電話：（＋81）99－226－2233

營業時間：09：30－18：00

霧島神宮

除了鹿兒島市中心外，霧島市也是來到鹿兒島不能錯過的地區，這裡有著能讓人放鬆身心的霧島溫泉、參拜祈福的霧島神宮、還有充滿文藝氣息的美術館「霧島藝術之森」，其中擁有悠久歷史和深厚的神道文化的霧島神宮，是這裡信仰中心，更在2022年被日本正式指定為國寶。除了神聖的參拜之地外，霧島神宮的自然景觀也是吸引國內外遊客到訪的原因之一，秋天時楓葉紛飛，春天則是櫻花綻放，四季都營造出迷人景色。

圖／IG@dimmouse42

霧島神宮

地址：鹿兒島縣霧島市霧島田口2608－5

電話：（＋81）995－57－0001

營業時間：全天開放

櫻島火山

來到鹿兒島絕不能錯過這裡的活火山景點——櫻島火山，這裡是九州地區最具代表性的活火山之一，遊客可以乘坐渡輪前往櫻島，船程大約15分鐘，就能夠欣賞到壯麗的火山景觀、享受溫泉和探索自然風光。雖然是座活火山，在今年2月 4日也剛發生過火山噴發，但當地政府都有定期監測火山活動，確保遊客和居民的安全，出發前建議先上櫻島火山的官方網站確認目前狀態是否適合前往。

圖／IG@beata__a

霧島神宮

地址：鹿兒島市櫻島小池町1025

開放時間：11：00－21：00

仙巖園

櫻島除了火山以外，更是個充滿歷史的地方。在這裡的仙巖園正是一個集歷史、文化和自然景觀於一身的寶藏。仙巖園是藩主島津光久在1658年所打造的別墅，融合了日本庭園、壯闊的櫻島和錦江灣景觀，遊客可以在此品嚐地道的鄉土料理、欣賞傳統工藝品，並探索附近的歷史博物館和觀光工廠。2015年，仙巖園一帶被評為世界文化遺產的一部分，成為了「明治日本產業革命遺產」的一環，絕對是來到櫻島不能錯過的一大景點。

圖／IG@chio.yan.5

仙巖園

地址：鹿兒島市吉野町9700－1

電話：（＋81）99－247－1551

營業時間：09：00－17：00

黒豬料理

來到鹿兒島的饕客們一定要來事是這裡的特色美食「黑豬料理」，以當地飼養的黑豬為主要食材，結合了獨特的烹飪技巧和風味豐富的調味料，呈現出豐富多樣的菜式。肉質細嫩、多汁的黑豬肉，無論是燒烤、煎炸還是燉煮，都能帶出他獨特的甜味，其中，最具代表性的料理之一是「黑豬火鍋」，以新鮮的黑豬肉片和豐富的蔬菜配以清爽的湯底，入口鮮美，滋味十足，愛吃美食的朋友可千萬別錯過。

圖／IG@changi_19920927

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